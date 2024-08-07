https://1prime.ru/20240807/energokrizis--850677772.html

Замкнутый цикл. Европа столкнулась с новой угрозой

Замкнутый цикл. Европа столкнулась с новой угрозой - 07.08.2024, ПРАЙМ

Замкнутый цикл. Европа столкнулась с новой угрозой

На днях глава британской компании Shell Ваэль Саван заявил о завершении энергетического кризиса в Европе. По его словам, цены на газ, сырую нефть и... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T08:00+0300

2024-08-07T08:00+0300

2024-08-07T08:00+0300

мнения аналитиков

ес

энергокризис

shell

мировые цены на газ

газ

спрос на газ

инфляция

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850677772.jpg?1723006802

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. На днях глава британской компании Shell Ваэль Саван заявил о завершении энергетического кризиса в Европе. По его словам, цены на газ, сырую нефть и электроэнергию снизились и стабилизировались на уровне, существовавшем до конфликта на Украине.Однако говорить о завершении энергокризиса в Европе преждевременно. С начала СВО страны Европы существенно сократили поставки российского природного газа, что вызвало серьезные ценовые шоки на рынке - стоимость энергоносителей демонстрировала исторические максимумы.Это, безусловно, вызвало рост производственных издержек и нанесло ущерб энергоемким экспортным секторам промышленности некоторых крупных стран, например, Германии.С тех пор ЕС принял меры, призванные снизить зависимость от российского газа, наладить альтернативные поставки энергоносителей и нормализовать рынки. К примеру, Европа в этом году демонстрировала небывало высокие запасы газа в хранилищах даже после окончания зимнего сезона, когда они, напротив, должны истощаться. А к сентябрю заполненность этих хранилищ и вовсе может достигнуть 95 процентов.На текущий момент цены на энергоносители в Европе удалось стабилизировать. Но это вовсе не означает, что страны ЕС вышли из энергетического кризиса.Основной причиной нормализации цен на газ стало существенное снижение потребления, связанное, в основном, не с принятыми мерами по экономии, а в большей степени – с закрытием многих энергоемких промышленных предприятий, которые предпочли уйти из региона в другие страны, в частности, в США. Это то, что принято называть деиндустриализацией.Частичная деиндустриализация экономики привела к тому, что крупные страны Европы стали демонстрировать беспрецедентно низкие за последние годы темпы экономического роста, приблизившиеся к нулю (а в Германии – и вовсе отрицательные), что указывает на то, что многие экономики столкнулись с угрозой рецессии.Очевидно, что в условиях рецессионного сценария потребление энергоносителей и, соответственно, цены на них снижаются.Однако если не будет оживления экономического роста в ЕС (а этого, по крайней мере, в краткосрочной перспективе не предвидится), это вновь придет к росту энергопотребления и скачкам цен на энергоносители, что будет усугубляться устойчиво высокой инфляцией, сжатым фискальным пространством и высоким накопленным внешним долгом ключевых стран ЕС.Такой отрицательный макроэкономический фон, помимо прочего, будет усиливаться тем, что Европе так и не удалось наладить стабильные долгосрочные альтернативные (нероссийские) направления поставок энергоносителей. Об этом свидетельствует хотя бы то, что ЕС более чем за два года СВО продолжал наращивать поставки сжиженного природного газа (СПГ) и поставки трубопроводного газа по турецкому направлению из России.Представляется, что найти альтернативу российскому газу, на который до СВО приходилось две трети европейского импорта данного товара, фактически невозможно без серьезных потерь. Собственно, основная причина нынешнего экономического кризиса – высокие энергетические издержки, которые наблюдались с 2022 года, то есть энергетический кризис спровоцировал макроэкономическую рецессию.И если энергетический кризис удается хоты бы временно обуздать, рецессия в экономике имеет гораздо более системный и глубокий характер воздействия, и может затянуться по меньшей мере до 2030 года. То есть вряд ли можно ожидать усиления экономического роста в Европе на среднесрочную перспективу.Самой большой ошибкой было бы считать, что снижение цен на газ в Европе является ключевым маркером завершения энергетического кризиса, поскольку собственно энергетический кризис спровоцировал снижение цен на газ вследствие ослабления экономической динамики.Если же Европе удастся наладить альтернативные направления поставок газа, то они будут сравнительно дорогими, вновь провоцируя рост цен на газ и инфляцию в целом.Получается, что без российского газа европейская экономика попадает в своеобразный замкнутый цикл энергетического кризиса, по крайней мере, пока более заметным не станет прогресс в части развития возобновляемой энергетики. А это произойдет еще не скоро.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Евгений Смирнов https://cdnn.1prime.ru/img/83829/33/838293302_70:0:1030:960_100x100_80_0_0_38faa402b0a9f9d2e006ae221cc963d9.jpg

мнения аналитиков, ес, энергокризис, shell, мировые цены на газ, газ, спрос на газ, инфляция