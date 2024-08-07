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Сын за отца в ответе. Наказание за коррупцию могут радикально ужесточить

Сын за отца в ответе. Наказание за коррупцию могут радикально ужесточить - 07.08.2024, ПРАЙМ

Сын за отца в ответе. Наказание за коррупцию могут радикально ужесточить

Конфискацию за коррупционные преступления могут распространить на все имущество виновника и его наследников первой очереди: совершеннолетних детей и родителей... | 07.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-07T02:02+0300

2024-08-07T02:02+0300

2024-08-07T02:02+0300

коррупция

конфискация

ук рф

госдума

адвокат

кирилл данилов

эксклюзив

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МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Конфискацию за коррупционные преступления могут распространить на все имущество виновника и его наследников первой очереди: совершеннолетних детей и родителей. Такие поправки в Уголовный кодекс готовят в Госдуме, рассказал агентству "Прайм" адвокат, преподаватель Финансового университета при Правительстве РФ Кирилл Данилов.В действующей редакции уголовного законодательства речь идет о конфискации только имущества, полученного в результате совершения преступления, которое принадлежит обвиняемому. По словам адвоката, более жесткую норму предполагается применять в отношении тех, кто совершал преступление в составе организованной группы и отказался сотрудничать со следствием в досудебном порядке.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеТаким образом законодатель преследует сразу несколько целей. Прежде всего, превентивная. "Посыл такой: не совершайте коррупционные преступления, в противном случае не только вы, но и ваша семья может лишиться всего имущества, в том числе того, что было нажито честным путем", - говорит Данилов.Поправки могут мотивировать лиц, привлекаемых к уголовной ответственности по коррупционным преступлениям, к сотрудничеству со следствием для привлечения к ответственности всех членов преступного сообщества.Еще одна цель - пополнение бюджета государства за счет конфискованного имущества. Оно может быть направлено на исполнение социальных обязательств перед гражданами: строительство школ, больниц и других социальных объектов, предположил адвокат.Если законопроект будет принят, то суды буду применять нормы о конфискации значительно чаще. Далеко не всегда следствие обнаруживает имущество, полученное преступником в результате совершения преступления. В то же время вероятность наличия других активов у преступника и членов его семьи, стоимость которых не соответствует официальному доходу, значительно выше.С другой стороны, неясно, как быть с принципом индивидуализации ответственности, презумпцией невиновности, а также принципом неприкосновенности частной собственности, закрепленными в Конституции РФ. Как предполагает Данилов, может возникнуть ситуация, когда законопослушные родители будут отвечать за незаконопослушных совершеннолетних детей своим собственным честно нажитым имуществом и наоборот.“Видимо, в данной части законодателю еще предстоит дать соответствующие ответы, чтобы не ставить под сомнение основополагающие и незыблемые конституционно-правовые принципы”, - резюмировал адвокат.

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коррупция, конфискация, ук рф, госдума, адвокат, кирилл данилов, эксклюзив