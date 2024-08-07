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Стало известно, на сколько выросли цены на отдых в России
Стало известно, на сколько выросли цены на отдых в России - 07.08.2024, ПРАЙМ
Стало известно, на сколько выросли цены на отдых в России
Цены на отдых в России в первом полугодии выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 года, власти занимаются решением этой проблемы, заявил министр... | 07.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-07T15:08+0300
2024-08-07T15:08+0300
2024-08-07T15:10+0300
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Цены на отдых в России в первом полугодии выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 года, власти занимаются решением этой проблемы, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным."Из-за активного растущего спроса цены на отдых в стране к прошлому году у нас выросли на 14%. Это выше инфляции, мы понимаем эту проблему, постоянно ей занимаемся. Но чтобы дальше сдерживать рост цен, ключевой фактор в сдерживании – это предложение номерного фонда", - сообщил Решетников.В июле Росстат сообщал, что стоимость полета в эконом-классе по России с начала года выросла более, чем на треть. В свою очередь стоимость проживания в хостеле выросла на 5,4%, в гостиницах с одной звездой и мотелях - на 11,3%, с двумя звездами - на 12,5%, с тремя звездами - на 13,2%, в санаториях - на 16,7%, а в отелях с четырьмя-пятью звездами - на 19,6%.
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россия, туризм, отдых, цены
Экономика, РОССИЯ, Туризм, отдых, цены
Стало известно, на сколько выросли цены на отдых в России
Решетников: цены на отдых в России в первом полугодии выросли на 14 процентов
МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Цены на отдых в России в первом полугодии выросли на 14% по сравнению с тем же периодом 2023 года, власти занимаются решением этой проблемы, заявил министр экономического развития Максим Решетников на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Из-за активного растущего спроса цены на отдых в стране к прошлому году у нас выросли на 14%. Это выше инфляции, мы понимаем эту проблему, постоянно ей занимаемся. Но чтобы дальше сдерживать рост цен, ключевой фактор в сдерживании – это предложение номерного фонда", - сообщил Решетников.
В июле Росстат сообщал, что стоимость полета в эконом-классе по России с начала года выросла более, чем на треть. В свою очередь стоимость проживания в хостеле выросла на 5,4%, в гостиницах с одной звездой и мотелях - на 11,3%, с двумя звездами - на 12,5%, с тремя звездами - на 13,2%, в санаториях - на 16,7%, а в отелях с четырьмя-пятью звездами - на 19,6%.
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