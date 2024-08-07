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Россия не простит: турки возмущены идеей продать C-400

Россия не простит: турки возмущены идеей продать C-400 - 07.08.2024, ПРАЙМ

Россия не простит: турки возмущены идеей продать C-400

Турецкий политик Джавит Чаглар заявил, что Анкаре нужно продать купленные ранее у России зенитные комплексы С-400, пишет Aydınlık. | 07.08.2024, ПРАЙМ

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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Турецкий политик Джавит Чаглар заявил, что Анкаре нужно продать купленные ранее у России зенитные комплексы С-400, пишет Aydınlık.Однако, как считают эксперты, такой ход будет большой ошибкой и нанесет непоправимый ущерб российско-турецким отношениям.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧаглар предлагает продать С-400, несмотря на отказ НАТО предоставить Турции системы ПВО. Он утверждает, что Турция не может использовать С-400 против НАТО и должна искать выход из ситуации. Чаглар считает, что продажа С-400 может привести к получению Турцией F-16 и F-35 от США.Со своей стороны, представитель турецкой партии "Родина" в России доктор Мехмет Перинчек сообщил, что считает предложения Чаглара ошибочными и ведущими к ловушке для Турции. По его словам, Турция не может выйти из НАТО и должна искать решение через диалог с Россией.Он подчеркнул, что Турция сталкивается с давлением со стороны НАТО и США, что требует создания независимой оборонной промышленности. В этих условиях покупка С-400 является стратегической необходимостью для Турции, так как она не может полагаться на системы обороны, зависимые от НАТО и США.В этой связи США стремятся лишить Турцию С-400, чтобы ослабить её оборонительные возможности перед лицом угроз со стороны Атлантики. Поэтому С-400 являются важной линией обороны Турции, и их потеря может привести к её уязвимости перед США и другими угрозами.После выборов 2023 года в Турции возникло недоверие в отношениях с Россией. Турция пошла на уступки Западу по некоторым вопросам, что вызвало недовольство Москвы. Так что продажа С-400 США может привести к дальнейшему ухудшению отношений с Россией и усилению её привязанности к Западу, отметил Перинчек.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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турция, с-400, впк, россия