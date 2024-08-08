https://1prime.ru/20240808/ekologiya-850751131.html
В России ужесточили ответственность за сокрытие данных о вреде экологии
В России ужесточили ответственность за сокрытие данных о вреде экологии - 08.08.2024, ПРАЙМ
В России ужесточили ответственность за сокрытие данных о вреде экологии
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ужесточает административную ответственность за сокрытие, умышленное искажение либо несвоевременное сообщение | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T18:06+0300
2024-08-08T18:06+0300
2024-08-08T18:06+0300
россия
экология
административная ответственность
закон
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ужесточает административную ответственность за сокрытие, умышленное искажение либо несвоевременное сообщение о негативном воздействии на окружающую среду. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, наказание за первичное сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение экологической информации стала жестче. Так, за совершение данного правонарушения предусматривается штрафы в размере от одной до трех тысяч рублей (сейчас от 500 до 1000 рублей) для граждан, от десяти до 30 тысяч для должностных лиц (сейчас от трех до шести тысяч рублей) и от 50 до 200 тысяч рублей для юридических лиц (сейчас от 20 до 80 тысяч рублей). Также вводится повышенная ответственность за рецидивное совершение указанного выше правонарушения. Сейчас ответственность за первичное и повторное нарушение одинаковая. Закон вводит ответственность за повторное сокрытие или искажение экологической информации в виде наложения на физлиц штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок от одного года до трех лет, на юридических лиц – штрафа от 200 до 300 тысяч рублей. Роспотребнадзор и Росприроднадзор вправе рассматривать дела в указанной категории правонарушений.
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россия, экология, административная ответственность, закон
РОССИЯ, экология, административная ответственность, закон
В России ужесточили ответственность за сокрытие данных о вреде экологии
Путин подписал закон, ужесточивший наказание за сокрытие данных о вреде экологии
МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который ужесточает административную ответственность за сокрытие, умышленное искажение либо несвоевременное сообщение о негативном воздействии на окружающую среду. Соответствующий документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, наказание за первичное сокрытие, умышленное искажение или несвоевременное сообщение экологической информации стала жестче. Так, за совершение данного правонарушения предусматривается штрафы в размере от одной до трех тысяч рублей (сейчас от 500 до 1000 рублей) для граждан, от десяти до 30 тысяч для должностных лиц (сейчас от трех до шести тысяч рублей) и от 50 до 200 тысяч рублей для юридических лиц (сейчас от 20 до 80 тысяч рублей).
Также вводится повышенная ответственность за рецидивное совершение указанного выше правонарушения. Сейчас ответственность за первичное и повторное нарушение одинаковая. Закон вводит ответственность за повторное сокрытие или искажение экологической информации в виде наложения на физлиц штрафа в размере от трех до пяти тысяч рублей, на должностных лиц — от 30 до 50 тысяч рублей или дисквалификации на срок от одного года до трех лет, на юридических лиц – штрафа от 200 до 300 тысяч рублей.
Роспотребнадзор и Росприроднадзор вправе рассматривать дела в указанной категории правонарушений.
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