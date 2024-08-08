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Оборот Rheinmetall вырос на треть на фоне помощи Киеву

Оборот Rheinmetall вырос на треть на фоне помощи Киеву - 08.08.2024, ПРАЙМ

Оборот Rheinmetall вырос на треть на фоне помощи Киеву

Объемы продаж немецкого оборонного концерна Rheinmetall в первом полугодии увеличились до 3,8 миллиарда евро, что на 33% выше аналогичного показателя прошлого... | 08.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-08T16:37+0300

2024-08-08T16:37+0300

2024-08-08T16:37+0300

rheinmetall

украина

продажи

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БЕРЛИН, 8 авг - ПРАЙМ. Объемы продаж немецкого оборонного концерна Rheinmetall в первом полугодии увеличились до 3,8 миллиарда евро, что на 33% выше аналогичного показателя прошлого года, это среди прочего связано с поставками оружия на Украину, сообщается в пресс-релизе компании. "В первом полугодии 2024 года продажи концерна значительно выросли - на 955 миллионов евро или 33% по сравнению с предыдущим годом (2,861 миллиарда евро) - и составили 3,815 миллиарда евро", - говорится в сообщении на сайте Rheinmetall. Отмечается, что 76% всего дохода составили продажи другим государствам. В релизе сообщается, что "положительное развитие" связано с сотрудничеством с вооруженными силами Германии, странами-партнерами по ЕС и НАТО, а также помощью Украине. "Никогда прежде мы не росли так сильно. В ближайшие годы мы также ожидаем ежегодный прирост оборота продаж в районе 2 миллиардов евро", - приводятся в релизе слова главы Rheinmetall Армина Паппергера. Паппергер напрямую связал успехи компании со следованием "стратегическому плану" с момента воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Он напомнил, что концерн разворачивает новые производства на Украине, в Литве, Румынии и Венгрии. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

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rheinmetall, украина, продажи