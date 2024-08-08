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Ритейлеров обязали ускорить оплату скоропортящихся продуктов при ЭДО - 08.08.2024, ПРАЙМ
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Ритейлеров обязали ускорить оплату скоропортящихся продуктов при ЭДО
Ритейлеров обязали ускорить оплату скоропортящихся продуктов при ЭДО - 08.08.2024, ПРАЙМ
Ритейлеров обязали ускорить оплату скоропортящихся продуктов при ЭДО
Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий ритейлеров с 1 марта 2025 года вдвое ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов питания при... | 08.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-08T21:33+0300
2024-08-08T21:33+0300
экономика
россия
ритейл
эдо
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий ритейлеров с 1 марта 2025 года вдвое ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов питания при электронном документообороте с поставщиком. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов. Действующим законодательством установлены сроки оплаты продовольственных товаров в зависимости от срока их годности. Предельный срок оплаты таких товаров со сроком годности менее 10 дней составляет 8 рабочих дней с момента их получения, со сроком годности 10-30 дней - 25 календарных дней, с более длинным сроком годности - 40 календарных дней. Закон, сохраняя все эти сроки, сокращает до 4 рабочих дней максимальный срок оплаты продовольственных товаров со сроком годности 5 дней и менее в случае, если торговая сеть и поставщик включат в договор поставки обязательство готовить и подписывать документы в электронной форме. Если такой возможности нет, максимальный срок оплаты таких товаров останется прежним - 8 рабочих дней. Электронный документооборот позволит оплачивать товар в крайне сжатые сроки. В рамках приемки товаров возникают ситуации, когда сопроводительные документы требуют изменений и уточнений. Оплачивать товар по неточным документам без нарушения законодательства невозможно, поэтому их приходится корректировать и направлять повторно. Первоначальная редакция предусматривала сокращение до 4 рабочих дней максимального срока оплаты продовольственных товаров со сроком годности не более 5 дней независимо от того, каким образом подписываются документы. Кроме того, предельный срок оплаты социально значимых продовольственных товаров первой необходимости из перечня, установленного правительством РФ, предлагалось установить в 10 календарных дней вне зависимости от сроков их годности. Однако в рамках второго чтения Госдума уточнила текст, в том числе поддержала поправку, которая исключила из документа положение о предельном десятидневном сроке оплаты социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Правительство РФ ранее обращало внимание, что этот пункт требует дополнительной проработки.
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россия, ритейл, эдо
Экономика, РОССИЯ, ритейл, ЭДО
21:33 08.08.2024
 
Ритейлеров обязали ускорить оплату скоропортящихся продуктов при ЭДО

Ритейлеры ускорят оплату скоропортящихся продуктов при электронном оформлении

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПродукты в магазине
Продукты в магазине - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 8 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий ритейлеров с 1 марта 2025 года вдвое ускорить оплату поставок скоропортящихся продуктов питания при электронном документообороте с поставщиком. Соответствующий документ размещен на портале официального опубликования правовых актов.
Действующим законодательством установлены сроки оплаты продовольственных товаров в зависимости от срока их годности. Предельный срок оплаты таких товаров со сроком годности менее 10 дней составляет 8 рабочих дней с момента их получения, со сроком годности 10-30 дней - 25 календарных дней, с более длинным сроком годности - 40 календарных дней.
Закон, сохраняя все эти сроки, сокращает до 4 рабочих дней максимальный срок оплаты продовольственных товаров со сроком годности 5 дней и менее в случае, если торговая сеть и поставщик включат в договор поставки обязательство готовить и подписывать документы в электронной форме. Если такой возможности нет, максимальный срок оплаты таких товаров останется прежним - 8 рабочих дней.
Электронный документооборот позволит оплачивать товар в крайне сжатые сроки. В рамках приемки товаров возникают ситуации, когда сопроводительные документы требуют изменений и уточнений. Оплачивать товар по неточным документам без нарушения законодательства невозможно, поэтому их приходится корректировать и направлять повторно.
Первоначальная редакция предусматривала сокращение до 4 рабочих дней максимального срока оплаты продовольственных товаров со сроком годности не более 5 дней независимо от того, каким образом подписываются документы. Кроме того, предельный срок оплаты социально значимых продовольственных товаров первой необходимости из перечня, установленного правительством РФ, предлагалось установить в 10 календарных дней вне зависимости от сроков их годности.
Однако в рамках второго чтения Госдума уточнила текст, в том числе поддержала поправку, которая исключила из документа положение о предельном десятидневном сроке оплаты социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Правительство РФ ранее обращало внимание, что этот пункт требует дополнительной проработки.
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