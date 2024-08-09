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Польша начнет производить пусковые установки ЗРК Patriot

Польша начнет производить пусковые установки ЗРК Patriot - 09.08.2024, ПРАЙМ

Польша начнет производить пусковые установки ЗРК Patriot

Варшава начнет производить пусковые установки американских систем ПВО Patriot. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны. | 09.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-09T15:48+0300

2024-08-09T15:48+0300

2024-08-09T15:49+0300

вооружения

польша

patriot

пво

производство вооружений

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ВАРШАВА, 9 авг - ПРАЙМ. Варшава начнет производить пусковые установки американских систем ПВО Patriot. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны. Согласно сообщению, в понедельник, 12 августа, в 3-й Варшавской ракетной бригаде в Сохачеве вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и госсекретарь минобороны Павел Бейда будут участвовать в церемонии подписания соглашения предприятиями Hutą Stalowa Wola и Raytheon Polska на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав ЗРК Patriot. В министерстве уточнили, что элементы Patriot будут производить в Польше в рамках оснащения данным вооружением польской армии по программе Wisla. Согласно данным ведомства, производство установок будет осуществляться в 2027-2029 годах.

https://1prime.ru/20240809/polsha-850775272.html

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польша, patriot, пво, производство вооружений