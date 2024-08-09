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Польша начнет производить пусковые установки ЗРК Patriot - 09.08.2024, ПРАЙМ
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Польша начнет производить пусковые установки ЗРК Patriot
Польша начнет производить пусковые установки ЗРК Patriot - 09.08.2024, ПРАЙМ
Польша начнет производить пусковые установки ЗРК Patriot
Варшава начнет производить пусковые установки американских систем ПВО Patriot. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны. | 09.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-09T15:48+0300
2024-08-09T15:49+0300
вооружения
польша
patriot
пво
производство вооружений
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ВАРШАВА, 9 авг - ПРАЙМ. Варшава начнет производить пусковые установки американских систем ПВО Patriot. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны. Согласно сообщению, в понедельник, 12 августа, в 3-й Варшавской ракетной бригаде в Сохачеве вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и госсекретарь минобороны Павел Бейда будут участвовать в церемонии подписания соглашения предприятиями Hutą Stalowa Wola и Raytheon Polska на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав ЗРК Patriot. В министерстве уточнили, что элементы Patriot будут производить в Польше в рамках оснащения данным вооружением польской армии по программе Wisla. Согласно данным ведомства, производство установок будет осуществляться в 2027-2029 годах.
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польша, patriot, пво, производство вооружений
Вооружения, ПОЛЬША, Patriot, ПВО, производство вооружений
15:48 09.08.2024 (обновлено: 15:49 09.08.2024)
 
Польша начнет производить пусковые установки ЗРК Patriot

Польша будет производить пусковые установки ЗРК Patriot в рамках программы Wisla

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАмериканские ЗРК Patriot
Американские ЗРК Patriot - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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ВАРШАВА, 9 авг - ПРАЙМ. Варшава начнет производить пусковые установки американских систем ПВО Patriot. Об этом сообщило министерство национальной обороны страны.
Согласно сообщению, в понедельник, 12 августа, в 3-й Варшавской ракетной бригаде в Сохачеве вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш и госсекретарь минобороны Павел Бейда будут участвовать в церемонии подписания соглашения предприятиями Hutą Stalowa Wola и Raytheon Polska на производство 48 пусковых установок M903, входящих в состав ЗРК Patriot.
В министерстве уточнили, что элементы Patriot будут производить в Польше в рамках оснащения данным вооружением польской армии по программе Wisla.
Согласно данным ведомства, производство установок будет осуществляться в 2027-2029 годах.
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ВооруженияПОЛЬШАPatriotПВОпроизводство вооружений
 
 
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