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Депутат прокомментировал ситуацию с семейной ипотекой в России

Депутат прокомментировал ситуацию с семейной ипотекой в России - 10.08.2024, ПРАЙМ

Депутат прокомментировал ситуацию с семейной ипотекой в России

Ипотека для семей с детьми должна быть не дороже 3–5%, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T16:01+0300

2024-08-10T16:01+0300

2024-08-10T16:01+0300

экономика

россия

ипотека

семейная ипотека

сергей миронов

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Ипотека для семей с детьми должна быть не дороже 3–5%, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Необходимо как минимум вдвое снижать ключевую и ипотечные ставки. Не сокращать, а расширять льготы. В частности, для семей с детьми ипотека должна быть не дороже 3–5%, многодетным семьям нужно выдавать вообще беспроцентные займы", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, поручил разработать новые инструменты, которые помогут молодым семьям и семьям с детьми улучшить свои жилищные условия. Это поручение было дано в рамках национального проекта "Семья"..

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россия, ипотека, семейная ипотека, сергей миронов