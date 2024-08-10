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Депутат прокомментировал ситуацию с семейной ипотекой в России - 10.08.2024, ПРАЙМ
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Депутат прокомментировал ситуацию с семейной ипотекой в России
Депутат прокомментировал ситуацию с семейной ипотекой в России - 10.08.2024, ПРАЙМ
Депутат прокомментировал ситуацию с семейной ипотекой в России
Ипотека для семей с детьми должна быть не дороже 3–5%, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T16:01+0300
2024-08-10T16:01+0300
экономика
россия
ипотека
семейная ипотека
сергей миронов
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Ипотека для семей с детьми должна быть не дороже 3–5%, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов. "Необходимо как минимум вдвое снижать ключевую и ипотечные ставки. Не сокращать, а расширять льготы. В частности, для семей с детьми ипотека должна быть не дороже 3–5%, многодетным семьям нужно выдавать вообще беспроцентные займы", — написал он в своем Telegram-канале.Ранее Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, поручил разработать новые инструменты, которые помогут молодым семьям и семьям с детьми улучшить свои жилищные условия. Это поручение было дано в рамках национального проекта "Семья"..
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россия, ипотека, семейная ипотека, сергей миронов
Экономика, РОССИЯ, ипотека, семейная ипотека, Сергей Миронов
16:01 10.08.2024
 
Депутат прокомментировал ситуацию с семейной ипотекой в России

Миронов: для семей с детьми ипотека должна быть не дороже 3–5%

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель объединённой политической партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Сергей Миронов
Председатель объединённой политической партии Справедливая Россия - Патриоты - За правду Сергей Миронов - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Ипотека для семей с детьми должна быть не дороже 3–5%, считает лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов.
"Необходимо как минимум вдвое снижать ключевую и ипотечные ставки. Не сокращать, а расширять льготы. В частности, для семей с детьми ипотека должна быть не дороже 3–5%, многодетным семьям нужно выдавать вообще беспроцентные займы", — написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Михаил Мишустин, премьер-министр Российской Федерации, поручил разработать новые инструменты, которые помогут молодым семьям и семьям с детьми улучшить свои жилищные условия. Это поручение было дано в рамках национального проекта "Семья"..
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ЭкономикаРОССИЯипотекасемейная ипотекаСергей Миронов
 
 
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