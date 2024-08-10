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Рубль против юаня ушел в минус из "боковика"

Рубль против юаня ушел в минус из "боковика" - 10.08.2024, ПРАЙМ

Рубль против юаня ушел в минус из "боковика"

Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе попал под давление и, после стабилизации и тестирования на предыдущей неделе максимумов c начала июля, ушел в... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T08:26+0300

2024-08-10T08:26+0300

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МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Курс российской валюты к юаню на прошлой неделе попал под давление и, после стабилизации и тестирования на предыдущей неделе максимумов c начала июля, ушел в минус. Качели качнулись в противоположную сторону: юань опять потянулся к 12 рублям, ниже которых он торгуется уже с 22 июля.Давление на российскую валюту приходило от снижения продаж валюты экспортерами. При этом, экспорт мог понемногу восстанавливаться, увеличивая спрос на валюту.Рынок нефти попал в турбулентность, оказывая психологическое давление на рубль. Цена на неделе опускалась от уровня в районе 76,8 доллара за баррель "черного золота" марки Brent до 75,05 доллара – минимума с января. Однако к завершению недели цена быстро отскочила вверх – под отметку 80 долларов.В итоге, юань на Московской бирже провел неделю в коридоре: 11,74-11,95 рубля. При этом после скачка волатильности в валюты КНР в понедельник затем на неделе преобладала ее стабилизация.В целом же, за неделю, курс юаня на Мосбирже повысился на 12 копеек до 11,88 рубля. Курс доллара за неделю вырос на 2,29 рубля до 87,99 рубля, евро – на 2,35 рубля, до 95,18 рубля (для расчетов использован официальный курс ЦБ РФ).Валюта США на форексе падала за неделю от 7,16 до 7,116 юаня – минимума с января, однако затем отскочила до 7,167 юаня. При этом в пересчете через рублевые курсы доллар на российском рынке к завершению недели стоил 7,407 юаня, то есть на 3,3% дороже форекса.Рублевая цена барреля марки Brent к концу недели подросла до 7,01 тысячи против 6,63 тысячи неделей ранее.РУБЛЬ В БОКОВИКЕРубль начал рабочую ослаблением против юаня, который сильно вырос к доллару на форексе на фоне обвала мировых рынков. Причиной этого стали разочаровывающие данные по рынку труда США, которые повысили риски рецессии этой крупнейшей экономики. В частности, мировые фондовые рынки сильно упали (Nikkei225 – более чем на 13%), а доллар на форексе обновил минимум к юаню с начала года.При этом игроки российского валютного рынка обратили внимание на то, что Минфин России продолжит покупки валюты и золота по бюджетному правилу и с 7 августа по 5 сентября направит на эти цели 24,65 миллиарда рублей, по 1,12 миллиарда рублей в день. С учетом регулярных продаж валюты Центробанком РФ на 8,4 миллиарда рублей в день, продажи вырастут до 7,28 миллиарда против 3 миллиардов в предыдущем расчетном периоде. Это фактор подержал курс рубля и не дал юаню уйти на отметку 12 рублей.Также, по предварительной оценке ведомства, дефицит федерального бюджета РФ за январь-июль 2024 года, составил 1,362 триллиона рублей, или 0,7% ВВП, нефтегазовые доходы бюджета выросли на 61,6% - до 6,777 триллиона рублей, ненефтегазовые - на 25,5%, до 12,97 триллиона рублей. Общий объем доходов федерального бюджета в январе-июле вырос на 35,9% до 19,747 триллиона рублей.Интересной оказалась информация о том, что Минфин РФ в июле разместил средства Фонда национального благосостояния в сумме 3 миллиарда юаней в облигации.На этом фоне заметным стало обновление на неделе рекорда объемом операций "валютный своп" по продаже валюты КНР за рубли Центробанком РФ: 25,392 миллиарда юаней. Это говорит о точечном локальном дефиците китайской валюты на российском рынке.ПРОГНОЗЫВторую половину рабочей недели рубль провел в стабилизации с тенденцией к снижению против юаня.Игроки рынка обратили внимание на июльский "Обзор рисков финрынка" от ЦБ РФ. В частности, чистые продажи иностранной валюты крупнейшими экспортерами за июль упали до 12 миллиардов долларов против 14,2 миллиарда в июне. Впрочем, ЦБ поспешил успокоить, что такая динамика преимущественно связана с эффектом высокой базы предыдущего месяца: на июнь пришлись крупные выплаты дивидендов, под которые экспортеры продавали иностранную валюту.Между тем, отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в мае составило рекордные 108%, увеличившись на 4 процентных пункта относительно апреля в условиях продажи валюты, накопленной ранее на депозитах, оценил ЦБ.Таким образом, привлекательность рублевых инструментов на фоне высоких ставок по ним дает о себе знать, и это пока будет удерживать юань от роста к 12 рублям.

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Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Майоров https://cdnn.1prime.ru/img/76867/89/768678957_346:0:1342:996_100x100_80_0_0_c7b911ed9864845708cc4c94bd992541.jpg

мнения аналитиков, рубль, юань