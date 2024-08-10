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В Японии пожалели, что ввели санкции против руководства России - 10.08.2024, ПРАЙМ
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В Японии пожалели, что ввели санкции против руководства России
В Японии пожалели, что ввели санкции против руководства России - 10.08.2024, ПРАЙМ
В Японии пожалели, что ввели санкции против руководства России
Япония говорит о приверженности своей позиции о ведении переговоров с Россией по мирному договору, но при этом сама разрушила механизм для таких переговоров,... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T06:56+0300
2024-08-10T06:57+0300
политика
япония
россия
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МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Япония говорит о приверженности своей позиции о ведении переговоров с Россией по мирному договору, но при этом сама разрушила механизм для таких переговоров, введя санкции против руководства РФ, заявил в интервью РИА Новости бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того. Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также – при подготовке визита первого президента СССР Михаила Горбачева в Японию в 1991 году. "Все политики повторяют, что сохраняют позицию относительно мирного договора. Позицию сохраняют, а механизм, который для этого нужен, сами же и разрушили. Ждут, что Россия проиграет, и тогда можно будет возобновить переговоры? В ответ на заявление российского МИД от 21 марта 2022 года (о прекращении переговоров с Японией – ред.) Япония ввела санкции против Путина. Это фатальная ошибка", - сказал Того. По его словам, "такие вещи делать нельзя". Он также выразил недоумение введением санкций против тех, кто назван Токио "дочерьми Путина". "Я не понимаю этого ... Кто это придумал? Это какая-то офисная бюрократическая ошибка – у меня нет других объяснений", - отметил он. Бывший высокопоставленный дипломат предположил, что Япония могла рассчитывать при этом на поражение России, "тогда санкции можно будет снять, а до этого времени сохранять свою позицию по переговорам через сколько бы лет это ни произошло". "Поэтому, видимо, Япония соглашается с Зеленским и Байденом, что надо продолжать войну, поэтому Япония оказывает поддержку, за исключением летальных вооружений", - высказал предположение опытный дипломат. С марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций - в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537). В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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япония, россия
Политика, ЯПОНИЯ, РОССИЯ
06:56 10.08.2024 (обновлено: 06:57 10.08.2024)
 
В Японии пожалели, что ввели санкции против руководства России

Экс-дипломат Того: введя санкции, Япония разрушила механизм для переговоров с РФ

© РИА Новости . Дмитрий Астахов#Переговоры России и Японии. Архивное фото
#Переговоры России и Японии. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 10.08.2024
© РИА Новости . Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Япония говорит о приверженности своей позиции о ведении переговоров с Россией по мирному договору, но при этом сама разрушила механизм для таких переговоров, введя санкции против руководства РФ, заявил в интервью РИА Новости бывший глава департамента Европы и Азии МИД Японии Кадзухико Того.
Того был одним из главных действующих лиц при подготовке встречи на высшем уровне в Иркутске в 2001 году между Владимиром Путиным и японским премьер-министром Ёсиро Мори, а также – при подготовке визита первого президента СССР Михаила Горбачева в Японию в 1991 году.
"Все политики повторяют, что сохраняют позицию относительно мирного договора. Позицию сохраняют, а механизм, который для этого нужен, сами же и разрушили. Ждут, что Россия проиграет, и тогда можно будет возобновить переговоры? В ответ на заявление российского МИД от 21 марта 2022 года (о прекращении переговоров с Японией – ред.) Япония ввела санкции против Путина. Это фатальная ошибка", - сказал Того.
По его словам, "такие вещи делать нельзя". Он также выразил недоумение введением санкций против тех, кто назван Токио "дочерьми Путина".
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"Я не понимаю этого ... Кто это придумал? Это какая-то офисная бюрократическая ошибка – у меня нет других объяснений", - отметил он.
Бывший высокопоставленный дипломат предположил, что Япония могла рассчитывать при этом на поражение России, "тогда санкции можно будет снять, а до этого времени сохранять свою позицию по переговорам через сколько бы лет это ни произошло". "Поэтому, видимо, Япония соглашается с Зеленским и Байденом, что надо продолжать войну, поэтому Япония оказывает поддержку, за исключением летальных вооружений", - высказал предположение опытный дипломат.
С марта 2022 года Япония ввела персональные санкции против 1070 человек из России, в том числе 331 из Крыма и новых регионов, и санкции против 847 компаний и организаций - в виде заморозки активов (310, из них 17 из Крыма и новых регионов) и запрета на экспорт (537).
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отмечал, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против России. В самих западных странах часто звучат мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
 
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