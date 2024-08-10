https://1prime.ru/20240810/sanktsii-850790408.html

Канада ввела санкции в отношении сына президента Белоруссии

Канада ввела санкции в отношении сына президента Белоруссии - 10.08.2024, ПРАЙМ

Канада ввела санкции в отношении сына президента Белоруссии

В МИД Канады сообщили о расширении санкций в отношении Белоруссии, включив в санкционный список сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T07:13+0300

2024-08-10T07:13+0300

2024-08-10T07:21+0300

экономика

белоруссия

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В МИД Канады сообщили о расширении санкций в отношении Белоруссии, включив в санкционный список сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая Лукашенко. Также ограничения были введены в отношении девяти других граждан и шести компаний Белоруссии. Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли заявила, что Канада вводит санкции в отношении десяти граждан и шести компаний Белоруссии, руководствуясь с Положением о специальных экономических мерах. "Эти лица подвергаются санкциям в четвертую годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии", - говорится в сообщении.В санкционный список, в частности, были включены начальник ГШ ВС и первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко, судья Виталий Синило, а также компания "Гомсельмаш", ОАО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин".

https://1prime.ru/20240809/sanktsii-850780905.html

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белоруссия