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Канада ввела санкции в отношении сына президента Белоруссии - 10.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Канада ввела санкции в отношении сына президента Белоруссии
Канада ввела санкции в отношении сына президента Белоруссии - 10.08.2024, ПРАЙМ
Канада ввела санкции в отношении сына президента Белоруссии
В МИД Канады сообщили о расширении санкций в отношении Белоруссии, включив в санкционный список сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая... | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T07:13+0300
2024-08-10T07:21+0300
экономика
белоруссия
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В МИД Канады сообщили о расширении санкций в отношении Белоруссии, включив в санкционный список сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая Лукашенко. Также ограничения были введены в отношении девяти других граждан и шести компаний Белоруссии. Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли заявила, что Канада вводит санкции в отношении десяти граждан и шести компаний Белоруссии, руководствуясь с Положением о специальных экономических мерах. "Эти лица подвергаются санкциям в четвертую годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии", - говорится в сообщении.В санкционный список, в частности, были включены начальник ГШ ВС и первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко, судья Виталий Синило, а также компания "Гомсельмаш", ОАО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин".
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белоруссия
Экономика, БЕЛОРУССИЯ
07:13 10.08.2024 (обновлено: 07:21 10.08.2024)
 
Канада ввела санкции в отношении сына президента Белоруссии

Канадский МИД: Канада наложила санкции на сына президента Белоруссии

© Unsplash/Jason HafsoФлаг Канады, Оттава
Флаг Канады, Оттава
© Unsplash/Jason Hafso
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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. В МИД Канады сообщили о расширении санкций в отношении Белоруссии, включив в санкционный список сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Николая Лукашенко. Также ограничения были введены в отношении девяти других граждан и шести компаний Белоруссии.
Глава канадского внешнеполитического ведомства Мелани Жоли заявила, что Канада вводит санкции в отношении десяти граждан и шести компаний Белоруссии, руководствуясь с Положением о специальных экономических мерах.
"Эти лица подвергаются санкциям в четвертую годовщину сфальсифицированных президентских выборов в Белоруссии", - говорится в сообщении.
Флаг Белоруссии - ПРАЙМ, 1920, 09.08.2024
США расширили санкции по Белоруссии
Вчера, 17:31
В санкционный список, в частности, были включены начальник ГШ ВС и первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко, судья Виталий Синило, а также компания "Гомсельмаш", ОАО "Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин".
 
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