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Кара-Мурза* оставил в России большой непогашенный долг

Кара-Мурза* оставил в России большой непогашенный долг - 10.08.2024, ПРАЙМ

Кара-Мурза* оставил в России большой непогашенный долг

Участник обмена заключенными между Российской Федерацией и государствами-членами НАТО Владимир Кара-Мурза* оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T08:15+0300

2024-08-10T08:15+0300

2024-08-10T08:17+0300

штраф

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МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Участник обмена заключенными между Российской Федерацией и государствами-членами НАТО Владимир Кара-Мурза* оставил в РФ непогашенный долг почти на 400 тысяч рублей, не оплатив уголовный штраф, который был назначен как дополнительное наказание, сообщает РИА Новости, ссылаясь на расчеты на основе данных базы судебных приставов и иных документов. Весной 2023 года Кара-Мурза* был приговорен судом к 25 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Как было установлено, в палате представителей американского штата Аризона он сделал заведомо ложное заявление о якобы использовании российскими войсками для бомбардировок жилых районов, роддомов, больниц и школ на Украине. Впоследствии в отношении иноагента было возбуждено еще одно уголовное дело - о работе в иностранной или международной НПО, признанной в России нежелательной. Самым тяжким стало третье обвинение по статье 275 УК РФ (госизмена). Иноагенту вменяют три эпизода: выступления в ассамблее НАТО, в Хельсинкском комитете в Осло и в Соединенных Штатах. По информации РИА Новости, в отношении Кара-Мурзы суд выдал исполнительный лист от 22 августа 2023 года на сумму 398 тысяч 951 рубль 97 копеек.* Признан в РФ иноагентом

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штраф