Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона - 10.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240810/turtsiya-850792358.html
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона - 10.08.2024, ПРАЙМ
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона
Читатели портала Haber7 возмутились требованиям Соединенных Штатов ограничить торговлю Турции с Российской Федерацией. | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T09:38+0300
2024-08-10T09:40+0300
экономика
сша
турция
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:283:2401:1633_1920x0_80_0_0_7eb24d6ab81fd8ea3b71b062cf0e90b7.jpg
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Читатели портала Haber7 возмутились требованиям Соединенных Штатов ограничить торговлю Турции с Российской Федерацией.Ранее помощник министра торговли Соединенных Штатов Мэттью Аксельрод в ходе встречи с турецкими коллегами заявил, что Турции следует активнее ограничивать торговлю с Российской Федерацией. А впоследствии в беседе с изданием Financial Times Аксельрод, по сути, предупредил Турцию о возможных последствиях, если она не прислушается к ранее данным ей рекомендациям в отношении торговых взаимоотношений с Россией.Один из читателей Haber7, комментируя требования Соединенных Штатов, предложил такой вариант решения проблемы: "Турции необходимо как можно скорее выйти из НАТО и основать пакт с Россией, Китаем, Индией"."Этот пес считает турецкое государство своим штатом?" — в меру корректно прокомментировал высказывания министра торговли США другой читатель.Его позиция немедленно нашла поддержку."Наше государство – не американская колония. Я считаю, что мы на правильном пути" – написал третий пользователь.Еще один читатель прочно обосновал эту позицию: "Русские и Путин заслуживают в тысячи раз больше доверия, чем США и их президенты-марионетки &lt;...&gt;. Надеюсь, наше сотрудничество будет и дальше расширяться".Русофильскую тему поддержали еще два комментатора – и оба в категоричной форме."Турция однозначно должна быть на стороне России", — написал один из них."В отношении России не должно быть никаких санкций", – откликнулся второй.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://1prime.ru/20240808/inflyatsiya-850739319.html
сша
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/59/841385935_0:58:2401:1858_1920x0_80_0_0_7ca3ce8ce1133c3b1ebaea3ea50d6fab.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, турция, россия
Экономика, США, ТУРЦИЯ, РОССИЯ
09:38 10.08.2024 (обновлено: 09:40 10.08.2024)
 
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона

Читатели Haber7 возмутились требованиям США в отношении торговли с Россией

© Unsplash/Meriç DağlıФлаг Турции
Флаг Турции
© Unsplash/Meriç Dağlı
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Читатели портала Haber7 возмутились требованиям Соединенных Штатов ограничить торговлю Турции с Российской Федерацией.
Ранее помощник министра торговли Соединенных Штатов Мэттью Аксельрод в ходе встречи с турецкими коллегами заявил, что Турции следует активнее ограничивать торговлю с Российской Федерацией. А впоследствии в беседе с изданием Financial Times Аксельрод, по сути, предупредил Турцию о возможных последствиях, если она не прислушается к ранее данным ей рекомендациям в отношении торговых взаимоотношений с Россией.
Один из читателей Haber7, комментируя требования Соединенных Штатов, предложил такой вариант решения проблемы: "Турции необходимо как можно скорее выйти из НАТО и основать пакт с Россией, Китаем, Индией".
"Этот пес считает турецкое государство своим штатом?" — в меру корректно прокомментировал высказывания министра торговли США другой читатель.
Турецкие лиры - ПРАЙМ, 1920, 08.08.2024
ЦБ Турции продолжит замедлять инфляцию в стране
8 августа, 11:51
Его позиция немедленно нашла поддержку.
"Наше государство – не американская колония. Я считаю, что мы на правильном пути" – написал третий пользователь.
Еще один читатель прочно обосновал эту позицию: "Русские и Путин заслуживают в тысячи раз больше доверия, чем США и их президенты-марионетки <...>. Надеюсь, наше сотрудничество будет и дальше расширяться".
Русофильскую тему поддержали еще два комментатора – и оба в категоричной форме.
"Турция однозначно должна быть на стороне России", — написал один из них.
"В отношении России не должно быть никаких санкций", – откликнулся второй.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
ЭкономикаСШАТУРЦИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала