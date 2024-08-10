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"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона - 10.08.2024, ПРАЙМ
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона
Читатели портала Haber7 возмутились требованиям Соединенных Штатов ограничить торговлю Турции с Российской Федерацией. | 10.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-10T09:38+0300
2024-08-10T09:38+0300
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МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ. Читатели портала Haber7 возмутились требованиям Соединенных Штатов ограничить торговлю Турции с Российской Федерацией.Ранее помощник министра торговли Соединенных Штатов Мэттью Аксельрод в ходе встречи с турецкими коллегами заявил, что Турции следует активнее ограничивать торговлю с Российской Федерацией. А впоследствии в беседе с изданием Financial Times Аксельрод, по сути, предупредил Турцию о возможных последствиях, если она не прислушается к ранее данным ей рекомендациям в отношении торговых взаимоотношений с Россией.Один из читателей Haber7, комментируя требования Соединенных Штатов, предложил такой вариант решения проблемы: "Турции необходимо как можно скорее выйти из НАТО и основать пакт с Россией, Китаем, Индией"."Этот пес считает турецкое государство своим штатом?" — в меру корректно прокомментировал высказывания министра торговли США другой читатель.Его позиция немедленно нашла поддержку."Наше государство – не американская колония. Я считаю, что мы на правильном пути" – написал третий пользователь.Еще один читатель прочно обосновал эту позицию: "Русские и Путин заслуживают в тысячи раз больше доверия, чем США и их президенты-марионетки <...>. Надеюсь, наше сотрудничество будет и дальше расширяться".Русофильскую тему поддержали еще два комментатора – и оба в категоричной форме."Турция однозначно должна быть на стороне России", — написал один из них."В отношении России не должно быть никаких санкций", – откликнулся второй.Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Экономика, США, ТУРЦИЯ, РОССИЯ
"Пакт с Россией". Турки дали жесткий ответ на угрозу Вашингтона
Читатели Haber7 возмутились требованиям США в отношении торговли с Россией
МОСКВА, 10 авг – ПРАЙМ.
Читатели портала Haber7
возмутились требованиям Соединенных Штатов ограничить торговлю Турции с Российской Федерацией.
Ранее помощник министра торговли Соединенных Штатов Мэттью Аксельрод в ходе встречи с турецкими коллегами заявил, что Турции следует активнее ограничивать торговлю с Российской Федерацией. А впоследствии в беседе с изданием Financial Times Аксельрод, по сути, предупредил Турцию о возможных последствиях, если она не прислушается к ранее данным ей рекомендациям в отношении торговых взаимоотношений с Россией.
Один из читателей Haber7, комментируя требования Соединенных Штатов, предложил такой вариант решения проблемы: "Турции необходимо как можно скорее выйти из НАТО и основать пакт с Россией, Китаем, Индией".
"Этот пес считает турецкое государство своим штатом?" — в меру корректно прокомментировал высказывания министра торговли США другой читатель.
ЦБ Турции продолжит замедлять инфляцию в стране
Его позиция немедленно нашла поддержку.
"Наше государство – не американская колония. Я считаю, что мы на правильном пути" – написал третий пользователь.
Еще один читатель прочно обосновал эту позицию: "Русские и Путин заслуживают в тысячи раз больше доверия, чем США и их президенты-марионетки <...>. Надеюсь, наше сотрудничество будет и дальше расширяться".
Русофильскую тему поддержали еще два комментатора – и оба в категоричной форме.
"Турция однозначно должна быть на стороне России", — написал один из них.
"В отношении России не должно быть никаких санкций", – откликнулся второй.
Полный текст статьи и другие комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>>