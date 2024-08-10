https://1prime.ru/20240810/zemelnyy-uchastok-850791523.html

Россиянам рассказали об ответственности для владельцев заброшенных участков

Россиянам рассказали об ответственности для владельцев заброшенных участков - 10.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам рассказали об ответственности для владельцев заброшенных участков

Привести свой земельный участок в порядок необходимо за три года с момента приобретения прав на него, за дальнейшее неиспользование по окончанию срока на... | 10.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-10T08:25+0300

2024-08-10T08:25+0300

2024-08-10T08:25+0300

россия

дача

госдума

https://cdnn.1prime.ru/img/83430/64/834306430_0:63:3073:1791_1920x0_80_0_0_86cab81fa1afde6842f3fb3980382fe7.jpg

МОСКВА, 10 авг - ПРАЙМ. Привести свой земельный участок в порядок необходимо за три года с момента приобретения прав на него, за дальнейшее неиспользование по окончанию срока на освоение предусмотрена ответственность, рассказал председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (фракция "КПРФ"). "Освоением земельного участка будут считаться установленные правительством РФ мероприятия, которые необходимы для приведения земельного участка в пригодное состояние. Это может быть, например, ликвидация сорной растительности и очистка от мусора. Привести свой участок в порядок необходимо за три года с момента приобретения прав на него", - сказал он РИА Новости. Он отметил, что в этот период владельца нельзя привлечь к ответственности за неиспользование участка, а после окончания освоения собственник может приступить к использованию участка по целевому назначению: начать строить дом, выращивать овощи и фрукты, отдыхать на участке. "С этого момента собственник несет ответственность за неиспользование земельного участка. Срок на освоение нужен, чтобы новый собственник или арендатор привёл участок в порядок для дальнейшего использования, т.е. по сути провел подготовительные работы. Это защитит интересы граждан, для которых приобретение участка может быть затратным, и они не смогут сразу приступить к его использованию", - добавил парламентарий. Гаврилов отметил, что с одной стороны стоит задача стимулирования граждан использовать землю, а с другой — оградить от прихода надзорных органов сразу после покупки земли. "За неосвоение земельного участка ответственность не предусматривается. За дальнейшее неиспользование по окончанию срока на освоение ответственность предусмотрена уже сейчас", - заключил депутат.

https://1prime.ru/20240617/moshenniki--849241996.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, дача, госдума