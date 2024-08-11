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До 10 тысяч рублей: соседям хотят дать новый повод для доноса - 11.08.2024, ПРАЙМ
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До 10 тысяч рублей: соседям хотят дать новый повод для доноса
До 10 тысяч рублей: соседям хотят дать новый повод для доноса - 11.08.2024, ПРАЙМ
До 10 тысяч рублей: соседям хотят дать новый повод для доноса
Госдума осенью может принять закон о введении административной ответственности для недобросовестных владельцев собак, которые не убирают за животным. Информацию | 11.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-11T03:30+0300
2024-08-11T03:30+0300
законопроект
штраф
адвокат
эксклюзив
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Госдума осенью может принять закон о введении административной ответственности для недобросовестных владельцев собак, которые не убирают за животным. Информацию будут получать от “доброжелателей”, зафиксировавших нарушение, рассказала адвокат Елена Кудерко.Серьезность намерений депутатов подтверждается установлением штрафа, размер которого составит от полутора тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей при повторном.Предполагается, что основанием для административной процедуры станет сообщение очевидцев, зафиксировавших факт нарушения, и направивших сообщение в правоохранительные органы. В качестве доказательства используют фото и видео.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Однако по общим нормам законодательства при привлечении к ответственности все неустранимые сомнения толкуются в пользу лица, которое привлекают к ответственности. Таким образом, должно явно следовать, кто именно осуществляет выгул, в каком месте и в какую дату”, - рассуждает адвокат.Более того, требовать у человека документы для его идентификации может лишь сотрудник полиции, но к каждой площадке для выгула постового не приставишь. Таким образом, закон, вероятно, де-факто останется лишь на бумаге.Пока неясно, раскроют ли нарушителю источник информации. “Вероятнее всего, да. Анонимные обращения в правоохранительные органы рассмотрению не подлежат, а нарушителю обязаны дать ознакомиться с доносом”, - заключила Кудерко.
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законопроект, штраф, адвокат, эксклюзив
законопроект, штраф, адвокат, Эксклюзив
03:30 11.08.2024
 
До 10 тысяч рублей: соседям хотят дать новый повод для доноса

Адвокат Кудерко: владельцев, не убирающих за собаками, могут начать штрафовать

Собака на поводке. (с) vplate.ru
Собака на поводке. (с) vplate.ru
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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Госдума осенью может принять закон о введении административной ответственности для недобросовестных владельцев собак, которые не убирают за животным. Информацию будут получать от “доброжелателей”, зафиксировавших нарушение, рассказала адвокат Елена Кудерко.
Серьезность намерений депутатов подтверждается установлением штрафа, размер которого составит от полутора тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей при повторном.
Предполагается, что основанием для административной процедуры станет сообщение очевидцев, зафиксировавших факт нарушения, и направивших сообщение в правоохранительные органы. В качестве доказательства используют фото и видео.
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“Однако по общим нормам законодательства при привлечении к ответственности все неустранимые сомнения толкуются в пользу лица, которое привлекают к ответственности. Таким образом, должно явно следовать, кто именно осуществляет выгул, в каком месте и в какую дату”, - рассуждает адвокат.
Более того, требовать у человека документы для его идентификации может лишь сотрудник полиции, но к каждой площадке для выгула постового не приставишь. Таким образом, закон, вероятно, де-факто останется лишь на бумаге.
Пока неясно, раскроют ли нарушителю источник информации. “Вероятнее всего, да. Анонимные обращения в правоохранительные органы рассмотрению не подлежат, а нарушителю обязаны дать ознакомиться с доносом”, - заключила Кудерко.
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