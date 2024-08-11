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До 10 тысяч рублей: соседям хотят дать новый повод для доноса

До 10 тысяч рублей: соседям хотят дать новый повод для доноса - 11.08.2024, ПРАЙМ

До 10 тысяч рублей: соседям хотят дать новый повод для доноса

Госдума осенью может принять закон о введении административной ответственности для недобросовестных владельцев собак, которые не убирают за животным. Информацию | 11.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-11T03:30+0300

2024-08-11T03:30+0300

2024-08-11T03:30+0300

законопроект

штраф

адвокат

эксклюзив

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МОСКВА, 11 авг - ПРАЙМ. Госдума осенью может принять закон о введении административной ответственности для недобросовестных владельцев собак, которые не убирают за животным. Информацию будут получать от “доброжелателей”, зафиксировавших нарушение, рассказала адвокат Елена Кудерко.Серьезность намерений депутатов подтверждается установлением штрафа, размер которого составит от полутора тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей при повторном.Предполагается, что основанием для административной процедуры станет сообщение очевидцев, зафиксировавших факт нарушения, и направивших сообщение в правоохранительные органы. В качестве доказательства используют фото и видео.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале“Однако по общим нормам законодательства при привлечении к ответственности все неустранимые сомнения толкуются в пользу лица, которое привлекают к ответственности. Таким образом, должно явно следовать, кто именно осуществляет выгул, в каком месте и в какую дату”, - рассуждает адвокат.Более того, требовать у человека документы для его идентификации может лишь сотрудник полиции, но к каждой площадке для выгула постового не приставишь. Таким образом, закон, вероятно, де-факто останется лишь на бумаге.Пока неясно, раскроют ли нарушителю источник информации. “Вероятнее всего, да. Анонимные обращения в правоохранительные органы рассмотрению не подлежат, а нарушителю обязаны дать ознакомиться с доносом”, - заключила Кудерко.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

законопроект, штраф, адвокат, эксклюзив