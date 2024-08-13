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ФАС предложила ограничить цены на популярные модели бытовой техники

ФАС предложила ограничить цены на популярные модели бытовой техники - 13.08.2024, ПРАЙМ

ФАС предложила ограничить цены на популярные модели бытовой техники

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила сетям DNS, "М.Видео" и "Ситилинк" добровольно ограничить цены и наценки на ряд популярных моделей... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:07+0300

2024-08-13T11:07+0300

2024-08-13T11:22+0300

россия

фас рф

бытовая техника

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила сетям DNS, "М.Видео" и "Ситилинк" добровольно ограничить цены и наценки на ряд популярных моделей бытовой техники и электроники, сообщили в ведомстве. Отмечается, что соблюдение компаниями принципов ответственного ценообразования окажет положительное влияние на рынок. По мнению ведомства, такая инициатива также позволит повысить доступность востребованных у населения товаров. Там напомнили, что в 2023 году крупнейшие торговые сети уже брали на себя добровольные обязательства по ограничению цен и наценок. "Это позволило предотвратить возможный рост стоимости бытовой техники и электроники", - добавили в ведомстве.

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россия, фас рф, бытовая техника