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Чувствительные потери: российские силы определили приоритетную цель в ВСУ

Чувствительные потери: российские силы определили приоритетную цель в ВСУ - 13.08.2024, ПРАЙМ

Чувствительные потери: российские силы определили приоритетную цель в ВСУ

Российская армия уничтожила на Украине три батареи ЗРК Patriot и обслуживающую их радиолокационную станцию, сообщает издание Military Watch Magazine. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T10:40+0300

2024-08-13T10:40+0300

2024-08-13T10:40+0300

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российская армия уничтожила на Украине три батареи ЗРК Patriot и обслуживающую их радиолокационную станцию, сообщает издание Military Watch Magazine."Утрата батарей “Пэтриот” особенно чувствительна для Киева из-за их глобального дефицита", - говорится в материале.В издании отметили, что ЗРК Patriot являются приоритетными целями для российских сил с 2023 года, когда они начали поставляться в Украину. Сложность систем и требующееся обучение показывают, что западные подрядчики играют главную роль в их управлении и обслуживании.Аналитики Forbes отметили, что поражение систем ПВО Россией сделало воздушное пространство над восточной Украиной практически свободным для российских сил.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

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россия, всу, patriot