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Чувствительные потери: российские силы определили приоритетную цель в ВСУ
Чувствительные потери: российские силы определили приоритетную цель в ВСУ - 13.08.2024, ПРАЙМ
Чувствительные потери: российские силы определили приоритетную цель в ВСУ
Российская армия уничтожила на Украине три батареи ЗРК Patriot и обслуживающую их радиолокационную станцию, сообщает издание Military Watch Magazine. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T10:40+0300
2024-08-13T10:40+0300
2024-08-13T10:40+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Российская армия уничтожила на Украине три батареи ЗРК Patriot и обслуживающую их радиолокационную станцию, сообщает издание Military Watch Magazine."Утрата батарей “Пэтриот” особенно чувствительна для Киева из-за их глобального дефицита", - говорится в материале.В издании отметили, что ЗРК Patriot являются приоритетными целями для российских сил с 2023 года, когда они начали поставляться в Украину. Сложность систем и требующееся обучение показывают, что западные подрядчики играют главную роль в их управлении и обслуживании.Аналитики Forbes отметили, что поражение систем ПВО Россией сделало воздушное пространство над восточной Украиной практически свободным для российских сил.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, всу, patriot
Вооружения, РОССИЯ, ВСУ, Patriot
Чувствительные потери: российские силы определили приоритетную цель в ВСУ
MWM: потери ЗРК Patriot особенно чувствительны для Украины
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ.
Российская армия уничтожила на Украине три батареи ЗРК Patriot и обслуживающую их радиолокационную станцию, сообщает
издание Military Watch Magazine.
"Утрата батарей “Пэтриот” особенно чувствительна для Киева из-за их глобального дефицита", - говорится в материале.
В издании отметили, что ЗРК Patriot являются приоритетными целями для российских сил с 2023 года, когда они начали поставляться в Украину. Сложность систем и требующееся обучение показывают, что западные подрядчики играют главную роль в их управлении и обслуживании.
Аналитики Forbes отметили, что поражение систем ПВО Россией сделало воздушное пространство над восточной Украиной практически свободным для российских сил.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
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