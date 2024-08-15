https://1prime.ru/20240815/krym-850909533.html
В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в бархатный сезон
В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в бархатный сезон - 15.08.2024, ПРАЙМ
В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в бархатный сезон
Отдых в Крыму осенью пользуется наибольшим спросом среди всех черноморских направлений, рассказали в АТОР. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T15:39+0300
2024-08-15T15:39+0300
2024-08-15T15:39+0300
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туризм
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Отдых в Крыму осенью пользуется наибольшим спросом среди всех черноморских направлений, рассказали в АТОР.Согласно данным ассоциации, наиболее популярные курорты в Крыму: Ялта, Алушта, Судак и Евпатория, где трех- и четырехзвездочные отели пользуются наибольшим спросом. Кроме того, россияне отдают наибольшее предпочтение отмелям с полным пансионом или системой "все включено".Большинство российских туристов едут на отдых в Крым на десять дней, где средний чек на поездку составляет около 98 тысяч рублей. Снижение цен на отели ожидается в сентябре и октябре. Стоимость недельного отдыха на полном пансионе в сентябре для двух человек начинается от 40 тысяч рублей в трехзвездочных отелях и от 75 тысяч рублей в четырехзвездочных.Власти Крыма сообщают, что спрос на поездки в регион восстанавливается и за первые семь месяцев превысил прошлогодние показатели на 19 процентов. Общее число отдохнувших россиян на курортах Крыма составило 3,3 миллиона.
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россия, крым, туризм
В АТОР рассказали, сколько стоит отдых в Крыму в бархатный сезон
АТОР: отдых в бархатный сезон Крыму будет на треть дешевле, чем в Сочи
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ.
Отдых в Крыму осенью пользуется наибольшим спросом среди всех черноморских направлений, рассказали
в АТОР.
Согласно данным ассоциации, наиболее популярные курорты в Крыму: Ялта, Алушта, Судак и Евпатория, где трех- и четырехзвездочные отели пользуются наибольшим спросом. Кроме того, россияне отдают наибольшее предпочтение отмелям с полным пансионом или системой "все включено".
Большинство российских туристов едут на отдых в Крым на десять дней, где средний чек на поездку составляет около 98 тысяч рублей. Снижение цен на отели ожидается в сентябре и октябре. Стоимость недельного отдыха на полном пансионе в сентябре для двух человек начинается от 40 тысяч рублей в трехзвездочных отелях и от 75 тысяч рублей в четырехзвездочных.
Власти Крыма сообщают, что спрос на поездки в регион восстанавливается и за первые семь месяцев превысил прошлогодние показатели на 19 процентов. Общее число отдохнувших россиян на курортах Крыма составило 3,3 миллиона.
Объём инвестиций в экономику Крыма по итогам 2023 года значительно вырос