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Ломбарды смогут сообщать о возможности получить разницу с продажи залога - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Ломбарды смогут сообщать о возможности получить разницу с продажи залога
Ломбарды смогут сообщать о возможности получить разницу с продажи залога - 15.08.2024, ПРАЙМ
Ломбарды смогут сообщать о возможности получить разницу с продажи залога
Банк России рекомендует ломбардам сообщать заемщикам о возможности получить разницу с продажи заложенной вещи, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T10:26+0300
2024-08-15T10:26+0300
ломбарды
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Банк России рекомендует ломбардам сообщать заемщикам о возможности получить разницу с продажи заложенной вещи, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. "Если ломбард продал невостребованную вещь по цене, превышающей сумму долга по займу, то он обязан вернуть заемщику разницу. Однако некоторые ломбарды не сообщают клиентам о том, что вещь продана и можно получить деньги, установил Банк России. Регулятор рекомендует ломбардам в пределах 30 календарных дней информировать заемщиков о такой возможности", - говорится в сообщении. Кроме того, согласно размещенному на сайте ЦБ информационному письму, такое информирование Банк России рекомендует осуществлять способом, согласованным с заемщиком в договоре потребительского займа. Например, посредством телефонной связи, электронной почты, смс или "иного дистанционного способа взаимодействия".
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ломбарды
ломбарды
10:26 15.08.2024
 
Ломбарды смогут сообщать о возможности получить разницу с продажи залога

ЦБ рекомендовал ломбардам сообщать о возможности получить разницу с продажи залога

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкРабота ломбарда в Подмосковье
Работа ломбарда в Подмосковье - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Банк России рекомендует ломбардам сообщать заемщикам о возможности получить разницу с продажи заложенной вещи, говорится в сообщении пресс-службы регулятора.
"Если ломбард продал невостребованную вещь по цене, превышающей сумму долга по займу, то он обязан вернуть заемщику разницу. Однако некоторые ломбарды не сообщают клиентам о том, что вещь продана и можно получить деньги, установил Банк России. Регулятор рекомендует ломбардам в пределах 30 календарных дней информировать заемщиков о такой возможности", - говорится в сообщении.
Кроме того, согласно размещенному на сайте ЦБ информационному письму, такое информирование Банк России рекомендует осуществлять способом, согласованным с заемщиком в договоре потребительского займа. Например, посредством телефонной связи, электронной почты, смс или "иного дистанционного способа взаимодействия".
 
ломбарды
 
 
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