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Ломбарды смогут сообщать о возможности получить разницу с продажи залога

Ломбарды смогут сообщать о возможности получить разницу с продажи залога - 15.08.2024, ПРАЙМ

Ломбарды смогут сообщать о возможности получить разницу с продажи залога

Банк России рекомендует ломбардам сообщать заемщикам о возможности получить разницу с продажи заложенной вещи, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T10:26+0300

2024-08-15T10:26+0300

2024-08-15T10:26+0300

ломбарды

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Банк России рекомендует ломбардам сообщать заемщикам о возможности получить разницу с продажи заложенной вещи, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. "Если ломбард продал невостребованную вещь по цене, превышающей сумму долга по займу, то он обязан вернуть заемщику разницу. Однако некоторые ломбарды не сообщают клиентам о том, что вещь продана и можно получить деньги, установил Банк России. Регулятор рекомендует ломбардам в пределах 30 календарных дней информировать заемщиков о такой возможности", - говорится в сообщении. Кроме того, согласно размещенному на сайте ЦБ информационному письму, такое информирование Банк России рекомендует осуществлять способом, согласованным с заемщиком в договоре потребительского займа. Например, посредством телефонной связи, электронной почты, смс или "иного дистанционного способа взаимодействия".

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ломбарды