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Минсельхоз назвал способы избежать скачка цен на продукты

Минсельхоз назвал способы избежать скачка цен на продукты - 15.08.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз назвал способы избежать скачка цен на продукты

Насыщение внутреннего продовольственного рынка, государственная поддержка и регулирования позволят избежать резких скачков цен на продукты питания, считает... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T12:12+0300

2024-08-15T12:12+0300

2024-08-15T12:12+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Насыщение внутреннего продовольственного рынка, государственная поддержка и регулирования позволят избежать резких скачков цен на продукты питания, считает Минсельхоз. Ранее в четверг издание "Коммерсант" сообщало, что производители продуктов питания уведомляют ритейлеров о повышении в августе-сентябре для них закупочных цен на величины от 5 до 40%. Как отмечает издание, подобные обращения направили производители кондитерских изделий - Mars, Ritter Sport, "Дымка" и "Славянка", молока - "Вимм-Билль-Данн", Viola, "Экомилк", Health & Nutrition (ранее Danone), "Милком", "Пискаревский молзавод", хлеба - "Каравай", пива - "Балтика" и AB InBev Efes. "Высокий уровень насыщения внутреннего рынка, реализация мер государственной поддержки и регулирования в дальнейшем будут способствовать сохранению стабильной ситуации и позволят избежать резких скачков цен", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в прошлом полугодии выпуск продуктов питания в стране увеличился на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительно выросло производство различной мясной и молочной продукции, растительного масла, макаронных изделий, круп, муки, сахара и других товаров. Также существенная динамика наблюдается в сегменте кондитерской продукции - так, производство шоколада и какаосодержащих продуктов увеличилось на 13,4%, а сахаристых изделий - на 15,9%. Благодаря росту объемов производства динамика цен на продовольственном рынке по большинству товаров не превышает темпов общей инфляции, отмечает ведомство. Повышение стоимости по отдельным видам носит сезонный характер или обусловлено такими объективными факторами, как рост транспортных расходов, заработной платы, удорожание кредитных ресурсов и других составляющих себестоимости. Минсельхоз добавляет, что российские производители, "являясь социально ответственным бизнесом, не транслируют увеличение себестоимости в отпускные цены в полном объеме и сдерживают рост за счет собственной рентабельности".

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