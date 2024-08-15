https://1prime.ru/20240815/niderlandy-850909647.html

Кабмин Нидерландов призвали прояснить роль Киева в подрыве "Севпотоков"

Кабмин Нидерландов призвали прояснить роль Киева в подрыве "Севпотоков" - 15.08.2024, ПРАЙМ

Кабмин Нидерландов призвали прояснить роль Киева в подрыве "Севпотоков"

Лидер нидерландской правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс сообщил, что поставил вопросы перед кабмином страны, чтобы прояснить роль Киева в подрыве... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T15:40+0300

2024-08-15T15:40+0300

2024-08-15T15:40+0300

происшествия

ес

нидерланды

подрыв "северных потоков"

https://cdnn.1prime.ru/img/76368/49/763684924_0:192:3089:1929_1920x0_80_0_0_3643a4b865a1f98343c1a69fc6ba30ca.jpg

ГААГА, 15 авг - ПРАЙМ. Лидер нидерландской правой Партии свободы (PVV) Герт Вилдерс сообщил, что поставил вопросы перед кабмином страны, чтобы прояснить роль Киева в подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". Ранее СМИ в Германии сообщили, что прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины Владимира Ж. по делу о подрывах газопроводов. Одно из изданий опубликовало его фото, которое позволило установить, что речь идет о дайвере Владимире Журавлеве из Киева. Также сообщается, что у него в сообщниках была супружеская пара Светлана и Евгений Успенские.Издание Wall Street Journal сообщило, что расследование подрыва "Северных потоков" сосредоточено на бывшем главнокомандующем ВСУ Валерии Залужном и его помощниках. Газета также писала, что ЦРУ якобы требовало от Владимира Зеленского отменить приказ о проведении диверсии на газопроводах, с чем тот согласился, но Залужный его ослушался. Герт Вилдерс заявил, что совместно с другими членами своей фракции направил вопросы премьер-министру, главе МИД и министру обороны Нидерландов, чтобы прояснить роль Киева в подрыве газопроводов. Парламентарии в том числе требуют от кабмина уточнения, верна ли информация о том, что Зеленский заранее знал о проведении диверсии и одобрил ее. Депутаты считают диверсию "серьезным преступлением, направленным также против интересов нидерландского государства, с серьезными последствиями, в том числе и для нидерландского общества". "Кабмин (Нидерландов) должен внести ясность относительно того, стоит ли за атакой Украина! Это может иметь серьезные последствия", — отметил Вилдерс в соцсети Х. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240815/ek-850908284.html

нидерланды

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ес, нидерланды, подрыв "северных потоков"