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В Швеции обнаружили первый случай заражения оспой обезьян вне Африки

В Швеции обнаружили первый случай заражения оспой обезьян вне Африки - 15.08.2024, ПРАЙМ

В Швеции обнаружили первый случай заражения оспой обезьян вне Африки

В Швеции был обнаружен первый случай заражения оспой обезьян за пределами Африканского континента. Об этом сообщило в четверг шведское агентство общественного... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T20:28+0300

2024-08-15T20:28+0300

2024-08-15T20:28+0300

происшествия

швеция

оспа обезьян

эпидемия

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. В Швеции был обнаружен первый случай заражения оспой обезьян за пределами Африканского континента. Об этом сообщило в четверг шведское агентство общественного здравоохранения. Отмечается, что у человека, обратившегося за медпомощью в регионе Стокгольм, была диагностирована оспа, вызванная разновидностью вируса clade I. Это первый случай оспы обезьян, диагностированный за пределами Африки, сказано в публикации. По данным агентства, заражение произошло во время пребывания человека в той части африканского континента, где продолжается распространение данного заболевания. Ранее Африканский центр по профилактике и контролю заболеваний (CDC) объявил чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в связи со вспышкой заболеваемости оспой обезьян на континенте. Он призвал международное сообщество помочь в сборе порядка двух миллионов доз вакцины. В среду глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Еврокомиссия заявила, что координирует закупку и направление CDC на безвозмездной основе более 215 тысяч доз вакцины против оспы обезьян. В Роспотребнадзоре заявили, что в РФ отсутствует угроза распространения данного заболевания, тест-системы, позволяющие в кратчайшие сроки детектировать вирус, имеются в достаточном количестве. Оспа обезьян является редким вирусным заболеванием, потенциально опасным для людей с ослабленным иммунитетом. Инфекцию сопровождает лихорадка, интоксикация, увеличение лимфоузлов и последующее распространением сыпи — сперва в виде пятен, которые трансформируются в пузырьки, после вскрытия образуются язвы, после их заживления — корочки, а когда они отпадают — рубцы. При легком течении болезнь обычно проходит сама по себе. Ее длительность составляет от 14 до 21 дня.

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швеция

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швеция, оспа обезьян, эпидемия