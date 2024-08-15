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На Украине озвучили новую сумму, которую должен предоставить Запад

На Украине озвучили новую сумму, которую должен предоставить Запад - 15.08.2024, ПРАЙМ

На Украине озвучили новую сумму, которую должен предоставить Запад

До конца года Киев рассчитывает получить от Штатов, МВФ и Евросоюза более 10 миллиардов долларов, рассказала председатель комитета Верховной рады по вопросам... | 15.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-15T14:49+0300

2024-08-15T14:49+0300

2024-08-15T14:49+0300

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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. До конца года Киев рассчитывает получить от Штатов, МВФ и Евросоюза более 10 миллиардов долларов, рассказала председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа."От США мы ожидаем 3,95 миллиарда долларов, но при условии реализации конкретных реформ, в частности, по таможне и счетной палате. Соответствующие законы должен принять парламент… От Европейского Союза должен поступить транш в четыре миллиарда евро", - следует из сообщения на сайте партии "Слуга народа", который приводит слова депутата. Около 2,2 миллиардов долларов киевский режим ожидает от МВФ. "Если мы получим все, что нам обещали международные партнеры, то по невоенным расходам закроем год без проблем", – заключила она. В украинском Минфине ранее сообщили, что с февраля 2022 года бюджет страны пополнился на 93 миллиарда долларов помощи, в этом году сумма уже составила 27 миллиардов.Украинский парламентарий Александра Устинова ранее говорила, что Киев закрывает дыры в государственном бюджете посредством западного финансирования. Если Вашингтон остановит помощь Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам "Большой семерки".

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украина, финансовая помощь для украины, сша, мвф, ес