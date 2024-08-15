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На Украине озвучили новую сумму, которую должен предоставить Запад - 15.08.2024, ПРАЙМ
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На Украине озвучили новую сумму, которую должен предоставить Запад
На Украине озвучили новую сумму, которую должен предоставить Запад - 15.08.2024, ПРАЙМ
На Украине озвучили новую сумму, которую должен предоставить Запад
До конца года Киев рассчитывает получить от Штатов, МВФ и Евросоюза более 10 миллиардов долларов, рассказала председатель комитета Верховной рады по вопросам... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T14:49+0300
2024-08-15T14:49+0300
украина
финансовая помощь для украины
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. До конца года Киев рассчитывает получить от Штатов, МВФ и Евросоюза более 10 миллиардов долларов, рассказала председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа."От США мы ожидаем 3,95 миллиарда долларов, но при условии реализации конкретных реформ, в частности, по таможне и счетной палате. Соответствующие законы должен принять парламент… От Европейского Союза должен поступить транш в четыре миллиарда евро", - следует из сообщения на сайте партии "Слуга народа", который приводит слова депутата. Около 2,2 миллиардов долларов киевский режим ожидает от МВФ. "Если мы получим все, что нам обещали международные партнеры, то по невоенным расходам закроем год без проблем", – заключила она. В украинском Минфине ранее сообщили, что с февраля 2022 года бюджет страны пополнился на 93 миллиарда долларов помощи, в этом году сумма уже составила 27 миллиардов.Украинский парламентарий Александра Устинова ранее говорила, что Киев закрывает дыры в государственном бюджете посредством западного финансирования. Если Вашингтон остановит помощь Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам "Большой семерки".
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украина, финансовая помощь для украины, сша, мвф, ес
УКРАИНА, финансовая помощь для Украины, США, МВФ, ЕС
14:49 15.08.2024
 
На Украине озвучили новую сумму, которую должен предоставить Запад

Пидласа: Украина надеется получить от Запада более $10 млрд помощи до конца года

© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины | Перейти в медиабанкВерховная Рада Украины
Верховная Рада Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба президента Украины
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. До конца года Киев рассчитывает получить от Штатов, МВФ и Евросоюза более 10 миллиардов долларов, рассказала председатель комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.
"От США мы ожидаем 3,95 миллиарда долларов, но при условии реализации конкретных реформ, в частности, по таможне и счетной палате. Соответствующие законы должен принять парламент… От Европейского Союза должен поступить транш в четыре миллиарда евро", - следует из сообщения на сайте партии "Слуга народа", который приводит слова депутата.
Около 2,2 миллиардов долларов киевский режим ожидает от МВФ. "Если мы получим все, что нам обещали международные партнеры, то по невоенным расходам закроем год без проблем", – заключила она.
В украинском Минфине ранее сообщили, что с февраля 2022 года бюджет страны пополнился на 93 миллиарда долларов помощи, в этом году сумма уже составила 27 миллиардов.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
В Киеве прокомментировали свою причастность к подрыву "Северных потоков"
13:17
Украинский парламентарий Александра Устинова ранее говорила, что Киев закрывает дыры в государственном бюджете посредством западного финансирования. Если Вашингтон остановит помощь Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам "Большой семерки".
 
УКРАИНАфинансовая помощь для УкраиныСШАМВФЕС
 
 
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