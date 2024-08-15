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СМИ: Лондон разрешил применять британское оружие для атак в Курской области
СМИ: Лондон разрешил применять британское оружие для атак в Курской области - 15.08.2024, ПРАЙМ
СМИ: Лондон разрешил применять британское оружие для атак в Курской области
Министерство обороны Великобритании разрешило Украине использовать поставленное оружие во время наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области,... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T11:18+0300
2024-08-15T11:18+0300
2024-08-15T11:21+0300
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Министерство обороны Великобритании разрешило Украине использовать поставленное оружие во время наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, говорится в материале газеты The Times.Согласно данным источников газеты, запрет сохраняется на применение ракет Storm Shadow."Изменений в политике британского правительства не было", - приводит издание слова представителя МО Британии.Британская сторона в свою очередь отметила, что подобный шаг является самообороной, однако "не исключает проведение операций внутри России". Ранее сообщалось, что Великобритания предоставила Украине противотанковые ракеты, артиллерию, бронетехнику и другое оружие.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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Вооружения, РОССИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ракеты
СМИ: Лондон разрешил применять британское оружие для атак в Курской области
The Times: Лондон разрешил ВСУ применять британское оружие при атаке на РФ
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ.
Министерство обороны Великобритании разрешило Украине использовать поставленное оружие во время наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области, говорится
в материале газеты The Times.
Согласно данным источников газеты, запрет сохраняется на применение ракет Storm Shadow.
"Изменений в политике британского правительства не было", - приводит издание слова представителя МО Британии.
Британская сторона в свою очередь отметила, что подобный шаг является самообороной, однако "не исключает проведение операций внутри России". Ранее сообщалось, что Великобритания предоставила Украине противотанковые ракеты, артиллерию, бронетехнику и другое оружие.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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