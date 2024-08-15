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ЦБ отметил снижение объема международных резервов России
ЦБ отметил снижение объема международных резервов России - 15.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ отметил снижение объема международных резервов России
Международные резервы РФ со 2 по 9 августа сократились на 2,1 миллиарда долларов, или на 0,3%, и составили 604 миллиарда долларов, следует из материалов Банка... | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T16:08+0300
2024-08-15T16:08+0300
2024-08-15T16:08+0300
банк россии
международные резервы
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 2 по 9 августа сократились на 2,1 миллиарда долларов, или на 0,3%, и составили 604 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России."Международные резервы по состоянию на конец дня 9 августа 2024 года составили 604 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 2,1 миллиарда долларов США, или на 0,3%, вследствие отрицательной переоценки, а также проведения операций со средствами Фонда национального благосостояния", - говорится в сообщении.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.
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международные резервы
Банк России, международные резервы
ЦБ отметил снижение объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы РФ на 9 августа составили 604 миллиарда долларов
МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Международные резервы РФ со 2 по 9 августа сократились на 2,1 миллиарда долларов, или на 0,3%, и составили 604 миллиарда долларов, следует из материалов Банка России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 9 августа 2024 года составили 604 миллиарда долларов США, сократившись за неделю на 2,1 миллиарда долларов США, или на 0,3%, вследствие отрицательной переоценки, а также проведения операций со средствами Фонда национального благосостояния", - говорится в сообщении.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. Исторического максимума в 643,2 миллиарда долларов они достигли 18 февраля 2022 года.