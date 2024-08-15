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Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,15% процента - 15.08.2024, ПРАЙМ
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Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,15% процента
Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,15% процента - 15.08.2024, ПРАЙМ
Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,15% процента
Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 1,15%, следует из данных Московской биржи. | 15.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-15T18:59+0300
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экономика
россия
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 1,15%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,15%, до 2838,11 пункта, долларовый РТС вырос на 0,2%, до 1006,88 пункта.
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россия, биржевые торги, индекс мосбиржи, индекс ртс
Экономика, РОССИЯ, биржевые торги, индекс Мосбиржи, индекс РТС
18:59 15.08.2024
 
Российский рынок акций завершил торги снижением на 1,15% процента

Российский рынок акций снизился в основную торговую сессию четверга на 1,15%

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
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МОСКВА, 15 авг - ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга снизился на 1,15%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов упал на 1,15%, до 2838,11 пункта, долларовый РТС вырос на 0,2%, до 1006,88 пункта.
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ЭкономикаРОССИЯбиржевые торгииндекс Мосбиржииндекс РТС
 
 
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