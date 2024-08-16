https://1prime.ru/20240816/atomenergoprom-850937111.html

Совет директоров "Атомэнергопром" рекомендовал дивиденды за I полугодие

Совет директоров "Атомэнергопром" рекомендовал дивиденды за I полугодие - 16.08.2024, ПРАЙМ

Совет директоров "Атомэнергопром" рекомендовал дивиденды за I полугодие

Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал выплатить дивиденды по... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T16:27+0300

2024-08-16T16:27+0300

2024-08-16T16:27+0300

росатом

атомэнергопром

дивиденды

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года в размере 12,58 миллиарда рублей, сообщила компания. В пользу "Росатома", владельца всех голосующих акций "Атомэнергопрома", намечено выплатить 12 миллиардов рублей, в пользу РФ в лице Минфина - 584,2 миллиона рублей. Чистая прибыль "Атомэнергопрома" по итогам первого полугодия 2024 года по РСБУ составила 21,3 миллиарда рублей. "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.

https://1prime.ru/20240816/luna-850936989.html

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росатом, атомэнергопром, дивиденды