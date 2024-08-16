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Совет директоров "Атомэнергопром" рекомендовал дивиденды за I полугодие - 16.08.2024, ПРАЙМ
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Совет директоров "Атомэнергопром" рекомендовал дивиденды за I полугодие
Совет директоров "Атомэнергопром" рекомендовал дивиденды за I полугодие - 16.08.2024, ПРАЙМ
Совет директоров "Атомэнергопром" рекомендовал дивиденды за I полугодие
Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал выплатить дивиденды по... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T16:27+0300
2024-08-16T16:27+0300
росатом
атомэнергопром
дивиденды
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года в размере 12,58 миллиарда рублей, сообщила компания. В пользу "Росатома", владельца всех голосующих акций "Атомэнергопрома", намечено выплатить 12 миллиардов рублей, в пользу РФ в лице Минфина - 584,2 миллиона рублей. Чистая прибыль "Атомэнергопрома" по итогам первого полугодия 2024 года по РСБУ составила 21,3 миллиарда рублей. "Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
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росатом, атомэнергопром, дивиденды
Росатом, Атомэнергопром, дивиденды
16:27 16.08.2024
 
Совет директоров "Атомэнергопром" рекомендовал дивиденды за I полугодие

Совет директоров "Атомэнергопрома" рекомендовал дивиденды в 12,58 млрд рублей

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в "Росатом", консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) рекомендовал выплатить дивиденды по итогам первого полугодия 2024 года в размере 12,58 миллиарда рублей, сообщила компания.
В пользу "Росатома", владельца всех голосующих акций "Атомэнергопрома", намечено выплатить 12 миллиардов рублей, в пользу РФ в лице Минфина - 584,2 миллиона рублей.
Чистая прибыль "Атомэнергопрома" по итогам первого полугодия 2024 года по РСБУ составила 21,3 миллиарда рублей.
"Атомэнергопром" обеспечивает полный цикл производства в сфере ядерной энергетики, от добычи урана до строительства АЭС и выработки электроэнергии.
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РосатомАтомэнергопромдивиденды
 
 
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