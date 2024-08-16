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"Черный лебедь" топчется у порога: куда деваться инвестору - 16.08.2024, ПРАЙМ
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"Черный лебедь" топчется у порога: куда деваться инвестору
"Черный лебедь" топчется у порога: куда деваться инвестору - 16.08.2024, ПРАЙМ
"Черный лебедь" топчется у порога: куда деваться инвестору
По итогам прошлой недели российский фондовый рынок с максимумов года потерял 19%. Падение наблюдалось и на мировых рынках. На этой неделе ситуация не изменилась | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T08:00+0300
2024-08-16T08:00+0300
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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. По итогам прошлой недели российский фондовый рынок с максимумов года потерял 19%. Падение наблюдалось и на мировых рынках. На этой неделе ситуация не изменилась – инвесторы пессимистично оценивают американскую статистику и перспективы китайской экономики.На российский фондовый рынок действуют несколько другие факторы. Рост процентных ставок обусловил ужесточение конкурентной борьбы за капитал с инструментами фиксированной доходности. Отказ Газпрома от выплат дивидендов за 2023 год также негативно отразился на рынке, учитывая большой вес бумаг компании в индексе Мосбиржи. К этому можно добавить дивидендные гэпы, жесткую риторику ЦБ и перспективу роста налоговой нагрузки.Распродажи на мировом рынке и переоценка прогнозов по мировой экономике стали дополнительным негативом для рынка.Ждать быстрого восстановления рынка в краткосрочной перспективе не стоит. Продажи могут продолжаться вплоть до достижения индекса Мосбиржи ближайших критических значений 2800 и 2700 пунктов. Скорее всего, признаки стабилизации мы увидим не ранее начала четвертого квартала.Широкая диверсификация портфеля позволит инвесторам даже в такой ситуации защитить портфель от просадки и, в том числе от официальной инфляции.У неквалифицированных инвесторов есть выбор из нескольких практически безрисковых инструментов. Выбор каждого из них должен определяться уровнем риска и сроков инвестирования.Доходность безрисковых инструментов, например, депозитов, во втором полугодии текущего года на фоне высокой ключевой ставки стремится к 20%. Для достижения цели инвестирования на горизонте до одного года банковский депозит будет являться оптимальным инвестиционным решением.После повышения ключевой процентной ставки ЦБ интерес к фондовому рынку ограничен, но можно рассмотреть наиболее перспективные истории. При среднесрочном планировании с горизонтом 1-3 года, хорошие возможности для инвесторов представляет открытие брокерского счета или ИИС и покупка качественных корпоративных облигаций, например Лукойл или РЖД, облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфина РФ. Практически при нулевом риске дефолта эмитентов у инвестора будет возможность получить регулярные выплаты в виде купонов, а в некоторых случаях рассчитывать на положительное изменение цены самой облигации.Высокодоходные облигации и акции в сбалансированном портфеле помогут достичь целей инвестирования при долгосрочном планировании. На рынке акций наблюдается восходящий тренд. Известные компании с хорошим бэкграундом начинают привлекать средства сторонних инвесторов на открытом рынке, где инвестировать в компанию может любой желающий. Сбалансированный портфель позволит инвестору получать регулярные купоны по облигациям и рассчитывать на ежегодные дивиденды по акциям с одновременным ростом их стоимости.Принимая во внимание цикличность процессов, у индекса Мосбиржи, как и у всего российского фондового рынка в среднесрочной перспективе возможен разворот. Поэтому инвестор должен находиться в поиске отраслей и эмитентов, у которых есть потенциал продемонстрировать максимальный рост при развороте рынка на восходящий тренд.Автор - Управляющий директор инвесткомпании "Риком траст" Дмитрий Целищев
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Дмитрий Целищев
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, биржевые торги, биржа, российский рынок акций, рынок акций сша, рынок акций рф
Мнения аналитиков, биржевые торги, биржа, российский рынок акций, рынок акций США, рынок акций РФ
08:00 16.08.2024
 
"Черный лебедь" топчется у порога: куда деваться инвестору

Аналитик Целищев: фондовые индексы продолжат просадку, но разворот возможен

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Управляющий директор инвесткомпании Риком траст Дмитрий Целищев
Дмитрий Целищев
Управляющий директор инвесткомпании "Риком траст"
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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. По итогам прошлой недели российский фондовый рынок с максимумов года потерял 19%. Падение наблюдалось и на мировых рынках. На этой неделе ситуация не изменилась – инвесторы пессимистично оценивают американскую статистику и перспективы китайской экономики.
На российский фондовый рынок действуют несколько другие факторы. Рост процентных ставок обусловил ужесточение конкурентной борьбы за капитал с инструментами фиксированной доходности. Отказ Газпрома от выплат дивидендов за 2023 год также негативно отразился на рынке, учитывая большой вес бумаг компании в индексе Мосбиржи. К этому можно добавить дивидендные гэпы, жесткую риторику ЦБ и перспективу роста налоговой нагрузки.
Распродажи на мировом рынке и переоценка прогнозов по мировой экономике стали дополнительным негативом для рынка.
Ждать быстрого восстановления рынка в краткосрочной перспективе не стоит. Продажи могут продолжаться вплоть до достижения индекса Мосбиржи ближайших критических значений 2800 и 2700 пунктов. Скорее всего, признаки стабилизации мы увидим не ранее начала четвертого квартала.
Широкая диверсификация портфеля позволит инвесторам даже в такой ситуации защитить портфель от просадки и, в том числе от официальной инфляции.
У неквалифицированных инвесторов есть выбор из нескольких практически безрисковых инструментов. Выбор каждого из них должен определяться уровнем риска и сроков инвестирования.
Доходность безрисковых инструментов, например, депозитов, во втором полугодии текущего года на фоне высокой ключевой ставки стремится к 20%. Для достижения цели инвестирования на горизонте до одного года банковский депозит будет являться оптимальным инвестиционным решением.
После повышения ключевой процентной ставки ЦБ интерес к фондовому рынку ограничен, но можно рассмотреть наиболее перспективные истории. При среднесрочном планировании с горизонтом 1-3 года, хорошие возможности для инвесторов представляет открытие брокерского счета или ИИС и покупка качественных корпоративных облигаций, например Лукойл или РЖД, облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфина РФ. Практически при нулевом риске дефолта эмитентов у инвестора будет возможность получить регулярные выплаты в виде купонов, а в некоторых случаях рассчитывать на положительное изменение цены самой облигации.
Высокодоходные облигации и акции в сбалансированном портфеле помогут достичь целей инвестирования при долгосрочном планировании. На рынке акций наблюдается восходящий тренд. Известные компании с хорошим бэкграундом начинают привлекать средства сторонних инвесторов на открытом рынке, где инвестировать в компанию может любой желающий. Сбалансированный портфель позволит инвестору получать регулярные купоны по облигациям и рассчитывать на ежегодные дивиденды по акциям с одновременным ростом их стоимости.
Принимая во внимание цикличность процессов, у индекса Мосбиржи, как и у всего российского фондового рынка в среднесрочной перспективе возможен разворот. Поэтому инвестор должен находиться в поиске отраслей и эмитентов, у которых есть потенциал продемонстрировать максимальный рост при развороте рынка на восходящий тренд.
Автор - Управляющий директор инвесткомпании "Риком траст" Дмитрий Целищев

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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