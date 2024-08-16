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"Черный лебедь" топчется у порога: куда деваться инвестору

"Черный лебедь" топчется у порога: куда деваться инвестору - 16.08.2024, ПРАЙМ

"Черный лебедь" топчется у порога: куда деваться инвестору

По итогам прошлой недели российский фондовый рынок с максимумов года потерял 19%. Падение наблюдалось и на мировых рынках. На этой неделе ситуация не изменилась | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T08:00+0300

2024-08-16T08:00+0300

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МОСКВА, 16 авг – ПРАЙМ. По итогам прошлой недели российский фондовый рынок с максимумов года потерял 19%. Падение наблюдалось и на мировых рынках. На этой неделе ситуация не изменилась – инвесторы пессимистично оценивают американскую статистику и перспективы китайской экономики.На российский фондовый рынок действуют несколько другие факторы. Рост процентных ставок обусловил ужесточение конкурентной борьбы за капитал с инструментами фиксированной доходности. Отказ Газпрома от выплат дивидендов за 2023 год также негативно отразился на рынке, учитывая большой вес бумаг компании в индексе Мосбиржи. К этому можно добавить дивидендные гэпы, жесткую риторику ЦБ и перспективу роста налоговой нагрузки.Распродажи на мировом рынке и переоценка прогнозов по мировой экономике стали дополнительным негативом для рынка.Ждать быстрого восстановления рынка в краткосрочной перспективе не стоит. Продажи могут продолжаться вплоть до достижения индекса Мосбиржи ближайших критических значений 2800 и 2700 пунктов. Скорее всего, признаки стабилизации мы увидим не ранее начала четвертого квартала.Широкая диверсификация портфеля позволит инвесторам даже в такой ситуации защитить портфель от просадки и, в том числе от официальной инфляции.У неквалифицированных инвесторов есть выбор из нескольких практически безрисковых инструментов. Выбор каждого из них должен определяться уровнем риска и сроков инвестирования.Доходность безрисковых инструментов, например, депозитов, во втором полугодии текущего года на фоне высокой ключевой ставки стремится к 20%. Для достижения цели инвестирования на горизонте до одного года банковский депозит будет являться оптимальным инвестиционным решением.После повышения ключевой процентной ставки ЦБ интерес к фондовому рынку ограничен, но можно рассмотреть наиболее перспективные истории. При среднесрочном планировании с горизонтом 1-3 года, хорошие возможности для инвесторов представляет открытие брокерского счета или ИИС и покупка качественных корпоративных облигаций, например Лукойл или РЖД, облигаций федерального займа (ОФЗ) Минфина РФ. Практически при нулевом риске дефолта эмитентов у инвестора будет возможность получить регулярные выплаты в виде купонов, а в некоторых случаях рассчитывать на положительное изменение цены самой облигации.Высокодоходные облигации и акции в сбалансированном портфеле помогут достичь целей инвестирования при долгосрочном планировании. На рынке акций наблюдается восходящий тренд. Известные компании с хорошим бэкграундом начинают привлекать средства сторонних инвесторов на открытом рынке, где инвестировать в компанию может любой желающий. Сбалансированный портфель позволит инвестору получать регулярные купоны по облигациям и рассчитывать на ежегодные дивиденды по акциям с одновременным ростом их стоимости.Принимая во внимание цикличность процессов, у индекса Мосбиржи, как и у всего российского фондового рынка в среднесрочной перспективе возможен разворот. Поэтому инвестор должен находиться в поиске отраслей и эмитентов, у которых есть потенциал продемонстрировать максимальный рост при развороте рынка на восходящий тренд.Автор - Управляющий директор инвесткомпании "Риком траст" Дмитрий Целищев

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Дмитрий Целищев https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0f/850903185_0:89:853:942_100x100_80_0_0_728a66b3b44c2f4779b62542054b9495.jpg

мнения аналитиков, биржевые торги, биржа, российский рынок акций, рынок акций сша, рынок акций рф