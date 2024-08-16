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Российскому малому бизнесу упростили порядок зачета углеродных единиц

Российскому малому бизнесу упростили порядок зачета углеродных единиц - 16.08.2024, ПРАЙМ

Российскому малому бизнесу упростили порядок зачета углеродных единиц

Правительство РФ упростило порядок зачета углеродных единиц (УЕ) – теперь участвовать в углеродном рынке смогут в том числе представители малого бизнеса, у... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T21:52+0300

2024-08-16T21:52+0300

2024-08-16T21:52+0300

экономика

россия

правительство рф

малый бизнес

углеродные единицы

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ упростило порядок зачета углеродных единиц (УЕ) – теперь участвовать в углеродном рынке смогут в том числе представители малого бизнеса, у которых нет счетов в реестре УЕ, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ закрепляет право владельцев счетов в реестре углеродных единиц осуществлять их зачет для уменьшения углеродного следа иных лиц. Теперь наличие счета в реестре у такого лица не является обязательным. Это позволит повысить интерес к углеродному рынку и вовлечь в сокращение выбросов больше участников. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ от 30 апреля 2022 года № 790. Как отмечала генеральный директор оператора реестра углеродных единиц АО "Контур" Оксана Гогунская, снизить свой углеродный след таким образом может любая заинтересованная сторона, причем без транзакционных издержек: для этого не требуется самостоятельно открывать счет в реестре, получать усиленную квалифицированную электронную подпись и подавать распоряжение оператору реестра о зачете. За третье лицо это могут сделать владельцы углеродных единиц, поясняла она. Новый порядок максимально упростит участие в углеродном рынке представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые не являются исполнителями климатических проектов и не выпускают самостоятельно углеродные единицы, а заинтересованы исключительно в снижении углеродного следа, сообщал первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Реестр углеродных единиц начал функционировать в России в сентябре 2022 года. Участники рынка могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, правительство рф, малый бизнес, углеродные единицы