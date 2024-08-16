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Российскому малому бизнесу упростили порядок зачета углеродных единиц
Российскому малому бизнесу упростили порядок зачета углеродных единиц - 16.08.2024, ПРАЙМ
Российскому малому бизнесу упростили порядок зачета углеродных единиц
Правительство РФ упростило порядок зачета углеродных единиц (УЕ) – теперь участвовать в углеродном рынке смогут в том числе представители малого бизнеса, у... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T21:52+0300
2024-08-16T21:52+0300
2024-08-16T21:52+0300
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малый бизнес
углеродные единицы
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ упростило порядок зачета углеродных единиц (УЕ) – теперь участвовать в углеродном рынке смогут в том числе представители малого бизнеса, у которых нет счетов в реестре УЕ, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации. Документ закрепляет право владельцев счетов в реестре углеродных единиц осуществлять их зачет для уменьшения углеродного следа иных лиц. Теперь наличие счета в реестре у такого лица не является обязательным. Это позволит повысить интерес к углеродному рынку и вовлечь в сокращение выбросов больше участников. Соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ от 30 апреля 2022 года № 790. Как отмечала генеральный директор оператора реестра углеродных единиц АО "Контур" Оксана Гогунская, снизить свой углеродный след таким образом может любая заинтересованная сторона, причем без транзакционных издержек: для этого не требуется самостоятельно открывать счет в реестре, получать усиленную квалифицированную электронную подпись и подавать распоряжение оператору реестра о зачете. За третье лицо это могут сделать владельцы углеродных единиц, поясняла она. Новый порядок максимально упростит участие в углеродном рынке представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые не являются исполнителями климатических проектов и не выпускают самостоятельно углеродные единицы, а заинтересованы исключительно в снижении углеродного следа, сообщал первый замминистра экономического развития Илья Торосов. Реестр углеродных единиц начал функционировать в России в сентябре 2022 года. Участники рынка могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки.
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россия, правительство рф, малый бизнес, углеродные единицы
Экономика, РОССИЯ, Правительство РФ, малый бизнес, углеродные единицы
Российскому малому бизнесу упростили порядок зачета углеродных единиц
Правительство РФ упростило порядок зачета углеродных единиц для малого бизнеса
МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Правительство РФ упростило порядок зачета углеродных единиц (УЕ) – теперь участвовать в углеродном рынке смогут в том числе представители малого бизнеса, у которых нет счетов в реестре УЕ, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ закрепляет право владельцев счетов в реестре углеродных единиц осуществлять их зачет для уменьшения углеродного следа иных лиц. Теперь наличие счета в реестре у такого лица не является обязательным. Это позволит повысить интерес к углеродному рынку и вовлечь в сокращение выбросов больше участников.
Соответствующие изменения внесены в постановление правительства РФ от 30 апреля 2022 года № 790.
Как отмечала генеральный директор оператора реестра углеродных единиц АО "Контур" Оксана Гогунская, снизить свой углеродный след таким образом может любая заинтересованная сторона, причем без транзакционных издержек: для этого не требуется самостоятельно открывать счет в реестре, получать усиленную квалифицированную электронную подпись и подавать распоряжение оператору реестра о зачете. За третье лицо это могут сделать владельцы углеродных единиц, поясняла она.
Новый порядок максимально упростит участие в углеродном рынке представителей малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей, которые не являются исполнителями климатических проектов и не выпускают самостоятельно углеродные единицы, а заинтересованы исключительно в снижении углеродного следа, сообщал первый замминистра экономического развития Илья Торосов.
Реестр углеродных единиц начал функционировать в России в сентябре 2022 года. Участники рынка могут регистрировать климатические проекты, выпускать углеродные единицы в обращение и проводить с ними сделки.
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