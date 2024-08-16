https://1prime.ru/20240816/germaniya-850932230.html

В Германии раскритиковали применение ВСУ немецких танков в атаке на Россию

В Германии раскритиковали применение ВСУ немецких танков в атаке на Россию - 16.08.2024, ПРАЙМ

В Германии раскритиковали применение ВСУ немецких танков в атаке на Россию

Использование немецкой техники ВСУ в террористической атаке на Курскую область свидетельствует о безответственной политике нынешней коалиции в Германии. Такое... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T13:41+0300

2024-08-16T13:41+0300

2024-08-16T13:45+0300

политика

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всу

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Использование немецкой техники ВСУ в террористической атаке на Курскую область свидетельствует о безответственной политике нынешней коалиции в Германии. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат бундестага от партии "Левые" Зерен Пелльманн."Тот факт, что при этом были использованы немецкие танки (в немецком языке БМП тоже обозначаются, как танки - ред.), трагичен и свидетельствует о безответственной и антиисторической политике светофора (коалиция по цветам партий - ред.), которая все глубже затягивает Германию в трясину войны", - отметил собеседник издания.По словам политика, целью ВСУ был захват Курской АЭС и препятствие мирным переговорам. Он также призвал к дипломатическому решению конфликта вместо наращивания поставок оружия.Ранее правительство Германии заявило, что не располагает данными об использовании немецкого оружия ВСУ в Курской области, но некоторые немецкие СМИ утверждают, что видеозаписи с места происшествия подтверждают использование немецкой техники украинскими солдатами.

https://1prime.ru/20240816/vsu-850928154.html

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германия, украина, всу