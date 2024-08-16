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В Германии раскритиковали применение ВСУ немецких танков в атаке на Россию - 16.08.2024, ПРАЙМ
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В Германии раскритиковали применение ВСУ немецких танков в атаке на Россию
В Германии раскритиковали применение ВСУ немецких танков в атаке на Россию - 16.08.2024, ПРАЙМ
В Германии раскритиковали применение ВСУ немецких танков в атаке на Россию
Использование немецкой техники ВСУ в террористической атаке на Курскую область свидетельствует о безответственной политике нынешней коалиции в Германии. Такое... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T13:41+0300
2024-08-16T13:45+0300
политика
германия
украина
всу
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Использование немецкой техники ВСУ в террористической атаке на Курскую область свидетельствует о безответственной политике нынешней коалиции в Германии. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат бундестага от партии "Левые" Зерен Пелльманн."Тот факт, что при этом были использованы немецкие танки (в немецком языке БМП тоже обозначаются, как танки - ред.), трагичен и свидетельствует о безответственной и антиисторической политике светофора (коалиция по цветам партий - ред.), которая все глубже затягивает Германию в трясину войны", - отметил собеседник издания.По словам политика, целью ВСУ был захват Курской АЭС и препятствие мирным переговорам. Он также призвал к дипломатическому решению конфликта вместо наращивания поставок оружия.Ранее правительство Германии заявило, что не располагает данными об использовании немецкого оружия ВСУ в Курской области, но некоторые немецкие СМИ утверждают, что видеозаписи с места происшествия подтверждают использование немецкой техники украинскими солдатами.
https://1prime.ru/20240816/vsu-850928154.html
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германия, украина, всу
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ВСУ
13:41 16.08.2024 (обновлено: 13:45 16.08.2024)
 
В Германии раскритиковали применение ВСУ немецких танков в атаке на Россию

Пелльманн: применение танков ФРГ в атаке на РФ говорит, что ФРГ забыла историю

© Unsplash/Maheshkumar PainamФлаг Германии, Берлин
Флаг Германии, Берлин
© Unsplash/Maheshkumar Painam
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Использование немецкой техники ВСУ в террористической атаке на Курскую область свидетельствует о безответственной политике нынешней коалиции в Германии. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил депутат бундестага от партии "Левые" Зерен Пелльманн.
"Тот факт, что при этом были использованы немецкие танки (в немецком языке БМП тоже обозначаются, как танки - ред.), трагичен и свидетельствует о безответственной и антиисторической политике светофора (коалиция по цветам партий - ред.), которая все глубже затягивает Германию в трясину войны", - отметил собеседник издания.
По словам политика, целью ВСУ был захват Курской АЭС и препятствие мирным переговорам. Он также призвал к дипломатическому решению конфликта вместо наращивания поставок оружия.
Ранее правительство Германии заявило, что не располагает данными об использовании немецкого оружия ВСУ в Курской области, но некоторые немецкие СМИ утверждают, что видеозаписи с места происшествия подтверждают использование немецкой техники украинскими солдатами.
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12:10
 
ПолитикаГЕРМАНИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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