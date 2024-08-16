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В Молдавии признали критические последствия ухода зарубежных инвесторов

В Молдавии признали критические последствия ухода зарубежных инвесторов - 16.08.2024, ПРАЙМ

В Молдавии признали критические последствия ухода зарубежных инвесторов

Молдавия потеряла около 188 миллионов долларов за последние три месяца в результате ухода зарубежных инвесторов, сообщила экс-глава Гагаузской автономии и лидер | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T12:17+0300

2024-08-16T12:17+0300

2024-08-16T12:17+0300

молдавия

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КИШИНЕВ, 16 авг – ПРАЙМ. Молдавия потеряла около 188 миллионов долларов за последние три месяца в результате ухода зарубежных инвесторов, сообщила экс-глава Гагаузской автономии и лидер движения "Платформа Молдовы" Ирина Влах. "Власти наконец-то добились своего: иностранные инвесторы начинают выводить свой капитал из Молдавии. По данным Национального банка, по итогам I квартала 2024 года объем прямых иностранных инвестиций снизился сразу на 3,4%. На конец 2023 года этот показатель составлял 5,53 миллиарда долларов США, на конец I квартала 2024 года – 5,35 миллиарда долларов. То есть страна всего за 3 месяца потеряла 188 миллионов долларов иностранных инвестиций", - написала Влах в своем блоге. Влах также сообщила о закрытии нескольких крупных иностранных предприятий, что, по ее словам, приведет к росту безработицы в республике. "Например, крупный производитель электрооборудования для автомобилей, компания Fujikura закрыла два своих завода на территории Молдавии, несмотря на то что продолжала работать даже в условиях пандемии и энергетического кризиса. Министр финансов Петр Ротару заявил, что закрытые предприятия не входили в число крупных налогоплательщиков. В компании работало 1757 человек. Теперь они уволены: государство не получает свыше 6 миллионов леев (порядка 350 тысяч долларов) в месяц только в виде налогов на оплату труда. Но главное, что люди потеряли работу и многие из них наверняка уже пополнили ряды молдавской диаспоры", - отметила Влах. Лидер "Платформы Молдовы" раскритиковала нынешнее руководство республики за неэффективную политику привлечения зарубежных инвестиций и предложила создание прямого канала связи с президентом, чтобы обеспечить уверенность инвесторов в том, что их потребности будут услышаны.

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молдавия