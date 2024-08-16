https://1prime.ru/20240816/zoloto-850922738.html

Твердая валюта: Москва поставила на самый ценный актив и не прогадала

Твердая валюта: Москва поставила на самый ценный актив и не прогадала - 16.08.2024, ПРАЙМ

Твердая валюта: Москва поставила на самый ценный актив и не прогадала

Доля золота в международных резервах России достигла рекордных 29,8 процента или 179,6 миллиарда долларов, занимая пятое место в мире. Агентство РИА Новости... | 16.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-16T08:35+0300

2024-08-16T08:35+0300

2024-08-16T08:35+0300

экономика

россия

золото

резервы

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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Доля золота в международных резервах России достигла рекордных 29,8 процента или 179,6 миллиарда долларов, занимая пятое место в мире. Агентство РИА Новости выяснило, почему Москва сделала ставку именно на этот драгоценный металл.По словам опрошенных изданием экспертов, наращиванию доли драгметалла способствовал рост цен на золото, которые выросли на 20 процентов с января. Центральные банки проявляют повышенный спрос на золото, чтобы диверсифицировать свои резервы в условиях геополитических вызовов и торговых войн."Золото позволяет стране не только сохранять макроэкономическую стабильность, не девальвировать рубль, но еще и прилично зарабатывать", - отметил в беседе с агентством зампред правления Росдорбанка Анатолий Вожов.По мнению эксперта, в случае необходимости можно обратиться к этому заработку для обхода санкций. Кроме того, золото является страховкой от геополитических и санкционных рисков, а также повышает статус и независимость страны на международной арене.В настоящее время доля золота в резервах на 1 августа составляет 29,8 процента, что является максимальным показателем с января 2000 года, а также обеспечило место России среди стран-держателей монетарного золота. На данный момент в этот перечень входят Соединенные Штаты, ФРГ, Италия, Франция. Россия вошла в пятерку с рекордным объемом монетарного золота в размере 2336 тонн, заключили в издании.

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россия, золото, резервы