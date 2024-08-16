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Твердая валюта: Москва поставила на самый ценный актив и не прогадала - 16.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240816/zoloto-850922738.html
Твердая валюта: Москва поставила на самый ценный актив и не прогадала
Твердая валюта: Москва поставила на самый ценный актив и не прогадала - 16.08.2024, ПРАЙМ
Твердая валюта: Москва поставила на самый ценный актив и не прогадала
Доля золота в международных резервах России достигла рекордных 29,8 процента или 179,6 миллиарда долларов, занимая пятое место в мире. Агентство РИА Новости... | 16.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-16T08:35+0300
2024-08-16T08:35+0300
экономика
россия
золото
резервы
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Доля золота в международных резервах России достигла рекордных 29,8 процента или 179,6 миллиарда долларов, занимая пятое место в мире. Агентство РИА Новости выяснило, почему Москва сделала ставку именно на этот драгоценный металл.По словам опрошенных изданием экспертов, наращиванию доли драгметалла способствовал рост цен на золото, которые выросли на 20 процентов с января. Центральные банки проявляют повышенный спрос на золото, чтобы диверсифицировать свои резервы в условиях геополитических вызовов и торговых войн."Золото позволяет стране не только сохранять макроэкономическую стабильность, не девальвировать рубль, но еще и прилично зарабатывать", - отметил в беседе с агентством зампред правления Росдорбанка Анатолий Вожов.По мнению эксперта, в случае необходимости можно обратиться к этому заработку для обхода санкций. Кроме того, золото является страховкой от геополитических и санкционных рисков, а также повышает статус и независимость страны на международной арене.В настоящее время доля золота в резервах на 1 августа составляет 29,8 процента, что является максимальным показателем с января 2000 года, а также обеспечило место России среди стран-держателей монетарного золота. На данный момент в этот перечень входят Соединенные Штаты, ФРГ, Италия, Франция. Россия вошла в пятерку с рекордным объемом монетарного золота в размере 2336 тонн, заключили в издании.
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россия, золото, резервы
Экономика, РОССИЯ, золото, резервы
08:35 16.08.2024
 
Твердая валюта: Москва поставила на самый ценный актив и не прогадала

РИА Новости: стоимость золота в международных резервах России достигла рекорда

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкГотовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты
Готовые маркированные слитки золота высшей пробы 99,99% чистоты - ПРАЙМ, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Илья Наймушин
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МОСКВА, 16 авг - ПРАЙМ. Доля золота в международных резервах России достигла рекордных 29,8 процента или 179,6 миллиарда долларов, занимая пятое место в мире. Агентство РИА Новости выяснило, почему Москва сделала ставку именно на этот драгоценный металл.
По словам опрошенных изданием экспертов, наращиванию доли драгметалла способствовал рост цен на золото, которые выросли на 20 процентов с января. Центральные банки проявляют повышенный спрос на золото, чтобы диверсифицировать свои резервы в условиях геополитических вызовов и торговых войн.
"Золото позволяет стране не только сохранять макроэкономическую стабильность, не девальвировать рубль, но еще и прилично зарабатывать", - отметил в беседе с агентством зампред правления Росдорбанка Анатолий Вожов.
По мнению эксперта, в случае необходимости можно обратиться к этому заработку для обхода санкций. Кроме того, золото является страховкой от геополитических и санкционных рисков, а также повышает статус и независимость страны на международной арене.
В настоящее время доля золота в резервах на 1 августа составляет 29,8 процента, что является максимальным показателем с января 2000 года, а также обеспечило место России среди стран-держателей монетарного золота. На данный момент в этот перечень входят Соединенные Штаты, ФРГ, Италия, Франция. Россия вошла в пятерку с рекордным объемом монетарного золота в размере 2336 тонн, заключили в издании.
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