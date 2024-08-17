Гонка ставок: кто еще борется с инфляцией по-российски

МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Другой континент, другая структура экономики, другой менталитет потребителя, но такие же реальные процентные ставки (номинальная процентная ставка за вычетом инфляции), как в России. Бразилия с февраля 2022 года держит процентные ставки на двузначном уровне, но так и не добилась желаемой цели по инфляции в 3%.Пик ставок пришелся на период с сентября 2022 года по август 2023 года, когда ключевая ставка достигала 13,75%, после чего Центробанк страны планомерно снизил ее до нынешних 10,5%. Инфляция в эти периоды составила 9,3% в 2022 году, 4,6% в 2023 году и 4,2% по итогам июня 2024 года. С лета 2024 года инфляция снова набирает обороты. В начале июля она превзошла все прогнозы на фоне подорожания топлива и сильного рынка труда, составив 4,45% в годовом выражении. То есть, как и в России, реальные ставки находятся в положительной зоне уже 2 года, но инфляция так и не падает до целей Центробанка.На последнем заседании, которое прошло 1 августа, ставка осталась без изменений. Основные детали, которые выделяют местные регуляторы, следующие:В целом Центробанк занимает осторожную позицию, сигнализируя о своей готовности повысить процентные ставки, если инфляционные риски материализуются. Регулятор больше озабочен внутренними факторами, такими как фискальная политика и инфляционные ожидания, чем внешними.При этом ЕЦБ и Центробанки Англии и Канады уже запустили новый цикл понижения ставок, а ФРС, скорее всего, приступит к снижению ставки в сентябре.На этом фоне бразильский реал упал до нового минимума за год, так как инвесторы ожидали более ястребиных действий со стороны Центробанка. Причиной потерь отчасти является выход инвесторов из рискованных активов на фоне негативных настроений по поводу потенциальной рецессии в США. Это привело к тому, что бразильский реал стал худшей валютой ЕМ с начала 2024 года, потеряв 15% стоимости относительно USD. На этом фоне аналитики поднимают прогнозную ключевую ставку на конец года.Однако Бразилия на данном фронте не одна. Два других латиноамериканских центральных банка на прошлой неделе также упоминали инфляцию, чтобы оправдать более осторожную позицию в отношении денежно-кредитной политики. Чили приостановила свой годовой цикл смягчения, а Колумбия сократила ставку на 0,5 п. п., но члены комитета разделились во мнениях, что ставит под вопрос вероятность дальнейших снижений.С одной стороны, причины инфляции в Бразилии и России различаются. Основными драйверами роста инфляции в Бразилии в июне были рост цен на еду, средства личной гигиены и поднятие цен на топливо со стороны Petrobras (первое повышение цен за 11 месяцев). Данные факторы, в свою очередь, зависят от стоимости бразильского реала, который, как отмечалось выше, сильно потерял с начала года, и это транслируется в рост стоимости импорта. Но, с другой стороны, невозможность купировать рост инфляции со стороны Центрального банка Бразилии на протяжении уже двух лет в полностью открытой экономике заставляет задуматься, какой период высоких ставок нужен России.Согласно последнему прогнозу, ЦБ РФ начнет снижение ставки уже в начале 2025 года, с планомерным снижением до уровня 10% к концу 2026 года. В данном случае опыт Бразилии говорит о том, что даже при высоких реальных процентных ставках необходимость сохранять высокую ключевую ставку может сохраняться дольше, чем предполагалось. ЦБ Бразилии продержал ставку на пике в течение ровно одного года, прежде чем приступить к снижению, и даже при таком раскладе инфляция все равно вновь начала набирать обороты. С этой точки зрения следует быть готовыми к тому, что ЦБ РФ будет держать ключевую ставку на пике дольше, чем предполагает последний прогноз, чтобы эффект высокой ставки полностью транслировался в экономику.В такой ситуации для инвестора оптимальна покупка облигаций с переменным купоном, который привязан к ключевой ставке. Переменный купон позволит зафиксировать более высокий доход в случае дальнейшего повышения ставок со стороны ЦБ РФ, при этом стоимость тела облигации не меняется в течение срока жизни инструмента. Более того, если эмитент является "редким" для долгового рынка, стоимость тела облигации может даже вырасти на 1–2 п. п., что принесет дополнительный доход инвестору. Однако надо понимать, что ЦБ РФ рано или поздно начнет снижать ставку, и в этот период оптимальна будет покупка длинных облигаций. Этот период очень легко пропустить, поэтому отыгрывать такие движения лучше через ПИФы на облигации, где управляющий активно меняет экспозицию в зависимости от макроэкономической картины. Дополнительный бонус покупки ПИФов на облигации — налоговые преимущества при долгосрочном владении фондом. Операции внутри фонда не являются триггером для уплаты налогов, а купоны реинвестируются без уплаты НДФЛ. Налоговые требования возникают только при погашении паев фонда ранее чем через 3 года.Автор: Артем Привалов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Другой континент, другая структура экономики, другой менталитет потребителя, но такие же реальные процентные ставки (номинальная процентная ставка за вычетом инфляции), как в России. Бразилия с февраля 2022 года держит процентные ставки на двузначном уровне, но так и не добилась желаемой цели по инфляции в 3%.
Пик ставок пришелся на период с сентября 2022 года по август 2023 года, когда ключевая ставка достигала 13,75%, после чего Центробанк страны планомерно снизил ее до нынешних 10,5%. Инфляция в эти периоды составила 9,3% в 2022 году, 4,6% в 2023 году и 4,2% по итогам июня 2024 года. С лета 2024 года инфляция снова набирает обороты. В начале июля она превзошла все прогнозы на фоне подорожания топлива и сильного рынка труда, составив 4,45% в годовом выражении. То есть, как и в России, реальные ставки находятся в положительной зоне уже 2 года, но инфляция так и не падает до целей Центробанка.
На последнем заседании, которое прошло 1 августа, ставка осталась без изменений. Основные детали, которые выделяют местные регуляторы, следующие:
1.
Повышение ставок в ближайшей перспективе все еще возможно.
2.
Потенциальные изменения ключевой ставки будут определяться твердой приверженностью сближению инфляции с целевым уровнем (3%), и ограничительная денежно-кредитная политика будет поддерживаться "в течение довольно длительного периода", пока дезинфляционный процесс не консолидируется, а инфляционные ожидания не закрепятся вокруг своих целевых показателей.
3.
Баланс рисков для инфляции изменился: теперь в нем содержится более длинный список повышающих рисков. Следовательно, он теперь выглядит асимметричным в пользу повышения.
4.
Внешняя среда "остается неблагоприятной", инфляционные ожидания стали еще более нестабильными, а данные об экономической активности и рынке труда оказались сильнее, чем ожидалось.
5.
Условный прогноз инфляции в базовом сценарии на конец 2024-го и 2025 год ухудшился на 20 б. п., до 4,2% и 3,6% соответственно, что еще больше отдалило его от целевого показателя в 3%.
В целом Центробанк занимает осторожную позицию, сигнализируя о своей готовности повысить процентные ставки, если инфляционные риски материализуются. Регулятор больше озабочен внутренними факторами, такими как фискальная политика и инфляционные ожидания, чем внешними.
При этом ЕЦБ и Центробанки Англии и Канады уже запустили новый цикл понижения ставок, а ФРС, скорее всего, приступит к снижению ставки в сентябре.
На этом фоне бразильский реал упал до нового минимума за год, так как инвесторы ожидали более ястребиных действий со стороны Центробанка. Причиной потерь отчасти является выход инвесторов из рискованных активов на фоне негативных настроений по поводу потенциальной рецессии в США. Это привело к тому, что бразильский реал стал худшей валютой ЕМ с начала 2024 года, потеряв 15% стоимости относительно USD. На этом фоне аналитики поднимают прогнозную ключевую ставку на конец года.
Однако Бразилия на данном фронте не одна. Два других латиноамериканских центральных банка на прошлой неделе также упоминали инфляцию, чтобы оправдать более осторожную позицию в отношении денежно-кредитной политики. Чили приостановила свой годовой цикл смягчения, а Колумбия сократила ставку на 0,5 п. п., но члены комитета разделились во мнениях, что ставит под вопрос вероятность дальнейших снижений.
С одной стороны, причины инфляции в Бразилии и России различаются. Основными драйверами роста инфляции в Бразилии в июне были рост цен на еду, средства личной гигиены и поднятие цен на топливо со стороны Petrobras (первое повышение цен за 11 месяцев). Данные факторы, в свою очередь, зависят от стоимости бразильского реала, который, как отмечалось выше, сильно потерял с начала года, и это транслируется в рост стоимости импорта. Но, с другой стороны, невозможность купировать рост инфляции со стороны Центрального банка Бразилии на протяжении уже двух лет в полностью открытой экономике заставляет задуматься, какой период высоких ставок нужен России.
Согласно последнему прогнозу, ЦБ РФ начнет снижение ставки уже в начале 2025 года, с планомерным снижением до уровня 10% к концу 2026 года. В данном случае опыт Бразилии говорит о том, что даже при высоких реальных процентных ставках необходимость сохранять высокую ключевую ставку может сохраняться дольше, чем предполагалось. ЦБ Бразилии продержал ставку на пике в течение ровно одного года, прежде чем приступить к снижению, и даже при таком раскладе инфляция все равно вновь начала набирать обороты. С этой точки зрения следует быть готовыми к тому, что ЦБ РФ будет держать ключевую ставку на пике дольше, чем предполагает последний прогноз, чтобы эффект высокой ставки полностью транслировался в экономику.
В такой ситуации для инвестора оптимальна покупка облигаций с переменным купоном, который привязан к ключевой ставке. Переменный купон позволит зафиксировать более высокий доход в случае дальнейшего повышения ставок со стороны ЦБ РФ, при этом стоимость тела облигации не меняется в течение срока жизни инструмента. Более того, если эмитент является "редким" для долгового рынка, стоимость тела облигации может даже вырасти на 1–2 п. п., что принесет дополнительный доход инвестору. Однако надо понимать, что ЦБ РФ рано или поздно начнет снижать ставку, и в этот период оптимальна будет покупка длинных облигаций. Этот период очень легко пропустить, поэтому отыгрывать такие движения лучше через ПИФы на облигации, где управляющий активно меняет экспозицию в зависимости от макроэкономической картины. Дополнительный бонус покупки ПИФов на облигации — налоговые преимущества при долгосрочном владении фондом. Операции внутри фонда не являются триггером для уплаты налогов, а купоны реинвестируются без уплаты НДФЛ. Налоговые требования возникают только при погашении паев фонда ранее чем через 3 года.
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