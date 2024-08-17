Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Гонка ставок: кто еще борется с инфляцией по-российски - 17.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240817/inflyatsiya-850832692.html
Гонка ставок: кто еще борется с инфляцией по-российски
Гонка ставок: кто еще борется с инфляцией по-российски - 17.08.2024, ПРАЙМ
Гонка ставок: кто еще борется с инфляцией по-российски
Другой континент, другая структура экономики, другой менталитет потребителя, но такие же реальные процентные ставки (номинальная процентная ставка за вычетом... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T08:00+0300
2024-08-17T08:00+0300
мнения аналитиков
ставка банка россии
инфляция
бразилия
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850832692.jpg?1723870800
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Другой континент, другая структура экономики, другой менталитет потребителя, но такие же реальные процентные ставки (номинальная процентная ставка за вычетом инфляции), как в России. Бразилия с февраля 2022 года держит процентные ставки на двузначном уровне, но так и не добилась желаемой цели по инфляции в 3%.Пик ставок пришелся на период с сентября 2022 года по август 2023 года, когда ключевая ставка достигала 13,75%, после чего Центробанк страны планомерно снизил ее до нынешних 10,5%. Инфляция в эти периоды составила 9,3% в 2022 году, 4,6% в 2023 году и 4,2% по итогам июня 2024 года. С лета 2024 года инфляция снова набирает обороты. В начале июля она превзошла все прогнозы на фоне подорожания топлива и сильного рынка труда, составив 4,45% в годовом выражении. То есть, как и в России, реальные ставки находятся в положительной зоне уже 2 года, но инфляция так и не падает до целей Центробанка.На последнем заседании, которое прошло 1 августа, ставка осталась без изменений. Основные детали, которые выделяют местные регуляторы, следующие:В целом Центробанк занимает осторожную позицию, сигнализируя о своей готовности повысить процентные ставки, если инфляционные риски материализуются. Регулятор больше озабочен внутренними факторами, такими как фискальная политика и инфляционные ожидания, чем внешними.При этом ЕЦБ и Центробанки Англии и Канады уже запустили новый цикл понижения ставок, а ФРС, скорее всего, приступит к снижению ставки в сентябре.На этом фоне бразильский реал упал до нового минимума за год, так как инвесторы ожидали более ястребиных действий со стороны Центробанка. Причиной потерь отчасти является выход инвесторов из рискованных активов на фоне негативных настроений по поводу потенциальной рецессии в США. Это привело к тому, что бразильский реал стал худшей валютой ЕМ с начала 2024 года, потеряв 15% стоимости относительно USD. На этом фоне аналитики поднимают прогнозную ключевую ставку на конец года.Однако Бразилия на данном фронте не одна. Два других латиноамериканских центральных банка на прошлой неделе также упоминали инфляцию, чтобы оправдать более осторожную позицию в отношении денежно-кредитной политики. Чили приостановила свой годовой цикл смягчения, а Колумбия сократила ставку на 0,5 п. п., но члены комитета разделились во мнениях, что ставит под вопрос вероятность дальнейших снижений.С одной стороны, причины инфляции в Бразилии и России различаются. Основными драйверами роста инфляции в Бразилии в июне были рост цен на еду, средства личной гигиены и поднятие цен на топливо со стороны Petrobras (первое повышение цен за 11 месяцев). Данные факторы, в свою очередь, зависят от стоимости бразильского реала, который, как отмечалось выше, сильно потерял с начала года, и это транслируется в рост стоимости импорта. Но, с другой стороны, невозможность купировать рост инфляции со стороны Центрального банка Бразилии на протяжении уже двух лет в полностью открытой экономике заставляет задуматься, какой период высоких ставок нужен России.Согласно последнему прогнозу, ЦБ РФ начнет снижение ставки уже в начале 2025 года, с планомерным снижением до уровня 10% к концу 2026 года. В данном случае опыт Бразилии говорит о том, что даже при высоких реальных процентных ставках необходимость сохранять высокую ключевую ставку может сохраняться дольше, чем предполагалось. ЦБ Бразилии продержал ставку на пике в течение ровно одного года, прежде чем приступить к снижению, и даже при таком раскладе инфляция все равно вновь начала набирать обороты. С этой точки зрения следует быть готовыми к тому, что ЦБ РФ будет держать ключевую ставку на пике дольше, чем предполагает последний прогноз, чтобы эффект высокой ставки полностью транслировался в экономику.В такой ситуации для инвестора оптимальна покупка облигаций с переменным купоном, который привязан к ключевой ставке. Переменный купон позволит зафиксировать более высокий доход в случае дальнейшего повышения ставок со стороны ЦБ РФ, при этом стоимость тела облигации не меняется в течение срока жизни инструмента. Более того, если эмитент является "редким" для долгового рынка, стоимость тела облигации может даже вырасти на 1–2 п. п., что принесет дополнительный доход инвестору. Однако надо понимать, что ЦБ РФ рано или поздно начнет снижать ставку, и в этот период оптимальна будет покупка длинных облигаций. Этот период очень легко пропустить, поэтому отыгрывать такие движения лучше через ПИФы на облигации, где управляющий активно меняет экспозицию в зависимости от макроэкономической картины. Дополнительный бонус покупки ПИФов на облигации — налоговые преимущества при долгосрочном владении фондом. Операции внутри фонда не являются триггером для уплаты налогов, а купоны реинвестируются без уплаты НДФЛ. Налоговые требования возникают только при погашении паев фонда ранее чем через 3 года.Автор: Артем Привалов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".
бразилия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Артем Привалов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850698916_0:56:852:908_100x100_80_0_0_6a2b0a30c3be46dcc6f7c0ddd24e409a.jpg
Артем Привалов
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/06/850698916_0:56:852:908_100x100_80_0_0_6a2b0a30c3be46dcc6f7c0ddd24e409a.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, ставка банка россии, инфляция, бразилия
Мнения аналитиков, ставка Банка России, инфляция, БРАЗИЛИЯ
08:00 17.08.2024
 
Гонка ставок: кто еще борется с инфляцией по-российски

Эксперт Привалов: Бразилия не смогла побороть инфляцию, повышая ключевую ставку

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Артем Привалов, портфельный управляющий УК Альфа-Капитал.
Артем Привалов
портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал"
Все материалы
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Другой континент, другая структура экономики, другой менталитет потребителя, но такие же реальные процентные ставки (номинальная процентная ставка за вычетом инфляции), как в России. Бразилия с февраля 2022 года держит процентные ставки на двузначном уровне, но так и не добилась желаемой цели по инфляции в 3%.
Пик ставок пришелся на период с сентября 2022 года по август 2023 года, когда ключевая ставка достигала 13,75%, после чего Центробанк страны планомерно снизил ее до нынешних 10,5%. Инфляция в эти периоды составила 9,3% в 2022 году, 4,6% в 2023 году и 4,2% по итогам июня 2024 года. С лета 2024 года инфляция снова набирает обороты. В начале июля она превзошла все прогнозы на фоне подорожания топлива и сильного рынка труда, составив 4,45% в годовом выражении. То есть, как и в России, реальные ставки находятся в положительной зоне уже 2 года, но инфляция так и не падает до целей Центробанка.
На последнем заседании, которое прошло 1 августа, ставка осталась без изменений. Основные детали, которые выделяют местные регуляторы, следующие:
  1. 1.
    Повышение ставок в ближайшей перспективе все еще возможно.
  2. 2.
    Потенциальные изменения ключевой ставки будут определяться твердой приверженностью сближению инфляции с целевым уровнем (3%), и ограничительная денежно-кредитная политика будет поддерживаться "в течение довольно длительного периода", пока дезинфляционный процесс не консолидируется, а инфляционные ожидания не закрепятся вокруг своих целевых показателей.
  3. 3.
    Баланс рисков для инфляции изменился: теперь в нем содержится более длинный список повышающих рисков. Следовательно, он теперь выглядит асимметричным в пользу повышения.
  4. 4.
    Внешняя среда "остается неблагоприятной", инфляционные ожидания стали еще более нестабильными, а данные об экономической активности и рынке труда оказались сильнее, чем ожидалось.
  5. 5.
    Условный прогноз инфляции в базовом сценарии на конец 2024-го и 2025 год ухудшился на 20 б. п., до 4,2% и 3,6% соответственно, что еще больше отдалило его от целевого показателя в 3%.
В целом Центробанк занимает осторожную позицию, сигнализируя о своей готовности повысить процентные ставки, если инфляционные риски материализуются. Регулятор больше озабочен внутренними факторами, такими как фискальная политика и инфляционные ожидания, чем внешними.
При этом ЕЦБ и Центробанки Англии и Канады уже запустили новый цикл понижения ставок, а ФРС, скорее всего, приступит к снижению ставки в сентябре.
На этом фоне бразильский реал упал до нового минимума за год, так как инвесторы ожидали более ястребиных действий со стороны Центробанка. Причиной потерь отчасти является выход инвесторов из рискованных активов на фоне негативных настроений по поводу потенциальной рецессии в США. Это привело к тому, что бразильский реал стал худшей валютой ЕМ с начала 2024 года, потеряв 15% стоимости относительно USD. На этом фоне аналитики поднимают прогнозную ключевую ставку на конец года.
Однако Бразилия на данном фронте не одна. Два других латиноамериканских центральных банка на прошлой неделе также упоминали инфляцию, чтобы оправдать более осторожную позицию в отношении денежно-кредитной политики. Чили приостановила свой годовой цикл смягчения, а Колумбия сократила ставку на 0,5 п. п., но члены комитета разделились во мнениях, что ставит под вопрос вероятность дальнейших снижений.
С одной стороны, причины инфляции в Бразилии и России различаются. Основными драйверами роста инфляции в Бразилии в июне были рост цен на еду, средства личной гигиены и поднятие цен на топливо со стороны Petrobras (первое повышение цен за 11 месяцев). Данные факторы, в свою очередь, зависят от стоимости бразильского реала, который, как отмечалось выше, сильно потерял с начала года, и это транслируется в рост стоимости импорта. Но, с другой стороны, невозможность купировать рост инфляции со стороны Центрального банка Бразилии на протяжении уже двух лет в полностью открытой экономике заставляет задуматься, какой период высоких ставок нужен России.
Согласно последнему прогнозу, ЦБ РФ начнет снижение ставки уже в начале 2025 года, с планомерным снижением до уровня 10% к концу 2026 года. В данном случае опыт Бразилии говорит о том, что даже при высоких реальных процентных ставках необходимость сохранять высокую ключевую ставку может сохраняться дольше, чем предполагалось. ЦБ Бразилии продержал ставку на пике в течение ровно одного года, прежде чем приступить к снижению, и даже при таком раскладе инфляция все равно вновь начала набирать обороты. С этой точки зрения следует быть готовыми к тому, что ЦБ РФ будет держать ключевую ставку на пике дольше, чем предполагает последний прогноз, чтобы эффект высокой ставки полностью транслировался в экономику.
В такой ситуации для инвестора оптимальна покупка облигаций с переменным купоном, который привязан к ключевой ставке. Переменный купон позволит зафиксировать более высокий доход в случае дальнейшего повышения ставок со стороны ЦБ РФ, при этом стоимость тела облигации не меняется в течение срока жизни инструмента. Более того, если эмитент является "редким" для долгового рынка, стоимость тела облигации может даже вырасти на 1–2 п. п., что принесет дополнительный доход инвестору. Однако надо понимать, что ЦБ РФ рано или поздно начнет снижать ставку, и в этот период оптимальна будет покупка длинных облигаций. Этот период очень легко пропустить, поэтому отыгрывать такие движения лучше через ПИФы на облигации, где управляющий активно меняет экспозицию в зависимости от макроэкономической картины. Дополнительный бонус покупки ПИФов на облигации — налоговые преимущества при долгосрочном владении фондом. Операции внутри фонда не являются триггером для уплаты налогов, а купоны реинвестируются без уплаты НДФЛ. Налоговые требования возникают только при погашении паев фонда ранее чем через 3 года.
Автор: Артем Привалов, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковставка Банка РоссииинфляцияБРАЗИЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала