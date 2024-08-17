https://1prime.ru/20240817/smi-850947914.html
Названы мировые лидеры, которых наиболее часто упоминают американские СМИ
Названы мировые лидеры, которых наиболее часто упоминают американские СМИ - 17.08.2024, ПРАЙМ
Названы мировые лидеры, которых наиболее часто упоминают американские СМИ
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стали наиболее упоминаемыми зарубежными лидерами в средствах массовой информации... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T07:16+0300
2024-08-17T07:16+0300
2024-08-17T07:35+0300
сша
сми
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/76635/79/766357990_0:76:1500:920_1920x0_80_0_0_1acb92a1a5b7f41429a7afea57d509d0.jpg
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стали наиболее упоминаемыми зарубежными лидерами в средствах массовой информации Соединенных Штатов в 2024 году, следует из подсчетов РИА Новости. До августа 2024 года российский лидер упоминался в американских СМИ 16,3 тысячи раз. С результатом в 19.9 тысячи упоминаний его определи лишь премьер Израиля. Примечательно, что в 2020 году в прессе США Нетаньяху встречался только 2,7 тысячи раз против 6 тысяч упоминаний Путина. А в 2016-м премьер Израиля фигурировал в американских медиа 2 тысячи раз, тогда как российских президент встречался в сообщениях прессы 12,8 тысяч раз. Китайский лидер Си Цзиньпин в 2024 году встречался в материалах американских медиа 3,4 тысячи раз. Среди политиков США первое место по упоминаниям в местных СМИ занимает Дональда Трампа, который упоминался более 400 тысяч раз в 2016 и 2020 годах. На втором месте - Джо Байден с 282 тысячами упоминаний в 2024 году. На третьем - Барак Обама с 235 тысячами упоминаний в 2012 году.При анализе учитывались данные по всему массиву медиа Соединенных Штатов, доступных в базе, в том числе пресс-релизы, научные медиа и государственные средства массовой информации.
https://1prime.ru/20240816/smi-850921988.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76635/79/766357990_86:0:1414:996_1920x0_80_0_0_edfa83ed2f31364c85da35ea16f8b39e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, сми, владимир путин
Названы мировые лидеры, которых наиболее часто упоминают американские СМИ
РИА Новости: Путин стал одним из самых упоминаемых мировых лидеров в СМИ США
МОСКВА, 17 авг - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху стали наиболее упоминаемыми зарубежными лидерами в средствах массовой информации Соединенных Штатов в 2024 году, следует из подсчетов РИА Новости.
До августа 2024 года российский лидер упоминался в американских СМИ 16,3 тысячи раз. С результатом в 19.9 тысячи упоминаний его определи лишь премьер Израиля. Примечательно, что в 2020 году в прессе США Нетаньяху встречался только 2,7 тысячи раз против 6 тысяч упоминаний Путина. А в 2016-м премьер Израиля фигурировал в американских медиа 2 тысячи раз, тогда как российских президент встречался в сообщениях прессы 12,8 тысяч раз.
Китайский лидер Си Цзиньпин в 2024 году встречался в материалах американских медиа 3,4 тысячи раз.
Среди политиков США первое место по упоминаниям в местных СМИ занимает Дональда Трампа, который упоминался более 400 тысяч раз в 2016 и 2020 годах. На втором месте - Джо Байден с 282 тысячами упоминаний в 2024 году. На третьем - Барак Обама с 235 тысячами упоминаний в 2012 году.
Эксперты подсчитали, сколько раз в этом году американские СМИ упоминали РФ
При анализе учитывались данные по всему массиву медиа Соединенных Штатов, доступных в базе, в том числе пресс-релизы, научные медиа и государственные средства массовой информации.