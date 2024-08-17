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"Будут уничтожены". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией - 17.08.2024, ПРАЙМ
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"Будут уничтожены". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией
"Будут уничтожены". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией - 17.08.2024, ПРАЙМ
"Будут уничтожены". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией
В случае войны государств-членов НАТО с Российской Федерацией, западные космические спутники будут уничтожены, и вся система обороны Североатлантического... | 17.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-17T08:32+0300
2024-08-17T08:33+0300
сша
нато
россия
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. В случае войны государств-членов НАТО с Российской Федерацией, западные космические спутники будут уничтожены, и вся система обороны Североатлантического альянса прекратит функционировать в привычном режиме, предупредил в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.По его словам, "если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены".Зависимость от спутников Риттер назвал "ахиллесовой пятой" как Соединенных Штатов, так и их союзников, подчеркнув, что "Россия знает об этом".Поскольку Соединенные Штаты и их союзники в значительной степени зависят от многочисленных космических аппаратов, их уничтожение, по словам разведчика, приведет к тому, что вся система обороны НАТО прекратит работать в привычном режиме, в котором Минобороны США готовит войска.
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сша, нато, россия
США, НАТО, РОССИЯ
08:32 17.08.2024 (обновлено: 08:33 17.08.2024)
 
"Будут уничтожены". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией

Риттер: западные спутники будут уничтожены в случае большой войны с РФ

%Спутники "Глонасс-М"
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МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. В случае войны государств-членов НАТО с Российской Федерацией, западные космические спутники будут уничтожены, и вся система обороны Североатлантического альянса прекратит функционировать в привычном режиме, предупредил в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.
По его словам, "если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены".
Зависимость от спутников Риттер назвал "ахиллесовой пятой" как Соединенных Штатов, так и их союзников, подчеркнув, что "Россия знает об этом".
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Поскольку Соединенные Штаты и их союзники в значительной степени зависят от многочисленных космических аппаратов, их уничтожение, по словам разведчика, приведет к тому, что вся система обороны НАТО прекратит работать в привычном режиме, в котором Минобороны США готовит войска.
 
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