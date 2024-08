https://1prime.ru/20240817/voyna-850948405.html

"Будут уничтожены". В США раскрыли сценарий тотальной войны с Россией

2024-08-17T08:32+0300

МОСКВА, 17 авг – ПРАЙМ. В случае войны государств-членов НАТО с Российской Федерацией, западные космические спутники будут уничтожены, и вся система обороны Североатлантического альянса прекратит функционировать в привычном режиме, предупредил в беседе с YouTube-каналом Through the eyes of офицер разведки ВС США в отставке Скотт Риттер.По его словам, "если мы когда-либо окажемся в реальной войне с Россией, первое, что произойдет — все наши спутники перестанут работать, они будут уничтожены".Зависимость от спутников Риттер назвал "ахиллесовой пятой" как Соединенных Штатов, так и их союзников, подчеркнув, что "Россия знает об этом".Поскольку Соединенные Штаты и их союзники в значительной степени зависят от многочисленных космических аппаратов, их уничтожение, по словам разведчика, приведет к тому, что вся система обороны НАТО прекратит работать в привычном режиме, в котором Минобороны США готовит войска.

2024

