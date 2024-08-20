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По дешевке. Какие авто покупают сами китайцы

По дешевке. Какие авто покупают сами китайцы - 20.08.2024, ПРАЙМ

По дешевке. Какие авто покупают сами китайцы

Некоторое время назад был распространен тезис о том, что китайцы отправляют в Россию, словно в страну третьего мира, некачественные, небезопасные и примитивные... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T08:00+0300

2024-08-20T08:00+0300

2024-08-20T08:00+0300

мнения аналитиков

спрос на легковые авто

подержанные авто

китайский автопром

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Некоторое время назад был распространен тезис о том, что китайцы отправляют в Россию, словно в страну третьего мира, некачественные, небезопасные и примитивные автомобили, а сами передвигаются на продвинутых электрокарах премиального уровня. Разумеется, по факту дело обстоит совсем не так.Ошибочное впечатление сложилось в период становления автопрома КНР, когда молодые марки только нащупывали собственный стиль, налаживали инжиниринг и экспериментировали во всех без исключения сегментах рынка — как самых бюджетных, так и люксовых. Тогда действительно было немало неудач, скандалов в краш-тестах и других испытаниях. И наша страна здесь совершенно не при чём — аналогичные странные машины Китай пробовал экспортировать и в другие уголки мира.Но теперь ситуация иная. Достигнув в короткие сроки определённой зрелости, китайская автомобильная промышленность научилась считать деньги и грамотно строить бизнес. Поэтому то окно возможностей, что образовалось с уходом из РФ "традиционных" марок компании из КНР использовали с максимальной выгодой для себя. Обратите внимание: откровенно дешёвых моделей (за редким исключением вроде Changan Alsvin ценой меньше 2 миллионов рублей) к нам официально не привозят. Импортеры сосредоточились на кроссоверах и роскошных машинах, поскольку на них получается заработать больше, и не только производителям — дилерам тоже.И, разумеется, специально для России в Китае машины, как правило, не создают. Адаптируют — да, но не заморачиваются с проектированием с чистого листа. То есть к нам в страну отправляют практически те же самые модели, на которых ездят жители КНР. С той поправкой, что там в силу ограниченности финансовых средств больше в почете как раз недорогие модели. BYD Qin Plus, BYD Song Plus, BYD Seagull, которые входят в число бестселлеров, стоят в переводе на рубли 1-2 миллиона — в РФ их отправлять невыгодно. Зато, например, достаточно дорогой кроссовер Aito M7 из китайского топ-10 в нашей стране представлен официально. И, конечно, цены на большинство марок там ниже, чем здесь.Плюс важно понимать, что китайский потребитель не замыкается на родном автопроме. В частности, по итогам первых шести месяцев 2024 года второе место по продажам занял электрокар Tesla Model Y американского происхождения. По понятным причинам россияне сейчас лишены такого широкого выбора. Но если посмотреть на сотню самых популярных моделей рынка КНР, то окажется, что больше половины этих машин так или иначе известны в РФ. Так что представление о каких-то особенных китайских сверхтехнологиях для собственного потребления — не более чем миф. Всё упирается в специфику, регламенты и национальные особенности конкретного рынка.Автор - Юрий Урюков, эксперт ИЦ НТИ Автонет Московского Политеха

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2024

Юрий Урюков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850451951_0:135:540:675_100x100_80_0_0_ca846ccf7a8906b0970cb958c4d0963d.jpg

Юрий Урюков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850451951_0:135:540:675_100x100_80_0_0_ca846ccf7a8906b0970cb958c4d0963d.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Юрий Урюков https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1a/850451951_0:135:540:675_100x100_80_0_0_ca846ccf7a8906b0970cb958c4d0963d.jpg

мнения аналитиков, спрос на легковые авто, подержанные авто, китайский автопром