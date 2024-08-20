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По дешевке. Какие авто покупают сами китайцы - 20.08.2024, ПРАЙМ
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По дешевке. Какие авто покупают сами китайцы
По дешевке. Какие авто покупают сами китайцы - 20.08.2024, ПРАЙМ
По дешевке. Какие авто покупают сами китайцы
Некоторое время назад был распространен тезис о том, что китайцы отправляют в Россию, словно в страну третьего мира, некачественные, небезопасные и примитивные... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T08:00+0300
2024-08-20T08:00+0300
мнения аналитиков
спрос на легковые авто
подержанные авто
китайский автопром
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850928550.jpg?1724130000
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Некоторое время назад был распространен тезис о том, что китайцы отправляют в Россию, словно в страну третьего мира, некачественные, небезопасные и примитивные автомобили, а сами передвигаются на продвинутых электрокарах премиального уровня. Разумеется, по факту дело обстоит совсем не так.Ошибочное впечатление сложилось в период становления автопрома КНР, когда молодые марки только нащупывали собственный стиль, налаживали инжиниринг и экспериментировали во всех без исключения сегментах рынка — как самых бюджетных, так и люксовых. Тогда действительно было немало неудач, скандалов в краш-тестах и других испытаниях. И наша страна здесь совершенно не при чём — аналогичные странные машины Китай пробовал экспортировать и в другие уголки мира.Но теперь ситуация иная. Достигнув в короткие сроки определённой зрелости, китайская автомобильная промышленность научилась считать деньги и грамотно строить бизнес. Поэтому то окно возможностей, что образовалось с уходом из РФ "традиционных" марок компании из КНР использовали с максимальной выгодой для себя. Обратите внимание: откровенно дешёвых моделей (за редким исключением вроде Changan Alsvin ценой меньше 2 миллионов рублей) к нам официально не привозят. Импортеры сосредоточились на кроссоверах и роскошных машинах, поскольку на них получается заработать больше, и не только производителям — дилерам тоже.И, разумеется, специально для России в Китае машины, как правило, не создают. Адаптируют — да, но не заморачиваются с проектированием с чистого листа. То есть к нам в страну отправляют практически те же самые модели, на которых ездят жители КНР. С той поправкой, что там в силу ограниченности финансовых средств больше в почете как раз недорогие модели. BYD Qin Plus, BYD Song Plus, BYD Seagull, которые входят в число бестселлеров, стоят в переводе на рубли 1-2 миллиона — в РФ их отправлять невыгодно. Зато, например, достаточно дорогой кроссовер Aito M7 из китайского топ-10 в нашей стране представлен официально. И, конечно, цены на большинство марок там ниже, чем здесь.Плюс важно понимать, что китайский потребитель не замыкается на родном автопроме. В частности, по итогам первых шести месяцев 2024 года второе место по продажам занял электрокар Tesla Model Y американского происхождения. По понятным причинам россияне сейчас лишены такого широкого выбора. Но если посмотреть на сотню самых популярных моделей рынка КНР, то окажется, что больше половины этих машин так или иначе известны в РФ. Так что представление о каких-то особенных китайских сверхтехнологиях для собственного потребления — не более чем миф. Всё упирается в специфику, регламенты и национальные особенности конкретного рынка.Автор - Юрий Урюков, эксперт ИЦ НТИ Автонет Московского Политеха
ПРАЙМ
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Юрий Урюков
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Юрий Урюков
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, спрос на легковые авто, подержанные авто, китайский автопром
Мнения аналитиков, спрос на легковые авто, подержанные авто, китайский автопром
08:00 20.08.2024
 
По дешевке. Какие авто покупают сами китайцы

Эксперт Урюков: в Китае популярны те, же авто, что в РФ, но дешевле

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Юрий Урюков, эксперт инфраструктурного центра Автонет Московского политеха
Юрий Урюков
Эксперт инфраструктурного центра "Автонет" Московского политеха
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Некоторое время назад был распространен тезис о том, что китайцы отправляют в Россию, словно в страну третьего мира, некачественные, небезопасные и примитивные автомобили, а сами передвигаются на продвинутых электрокарах премиального уровня. Разумеется, по факту дело обстоит совсем не так.
Ошибочное впечатление сложилось в период становления автопрома КНР, когда молодые марки только нащупывали собственный стиль, налаживали инжиниринг и экспериментировали во всех без исключения сегментах рынка — как самых бюджетных, так и люксовых. Тогда действительно было немало неудач, скандалов в краш-тестах и других испытаниях. И наша страна здесь совершенно не при чём — аналогичные странные машины Китай пробовал экспортировать и в другие уголки мира.
Но теперь ситуация иная. Достигнув в короткие сроки определённой зрелости, китайская автомобильная промышленность научилась считать деньги и грамотно строить бизнес. Поэтому то окно возможностей, что образовалось с уходом из РФ "традиционных" марок компании из КНР использовали с максимальной выгодой для себя. Обратите внимание: откровенно дешёвых моделей (за редким исключением вроде Changan Alsvin ценой меньше 2 миллионов рублей) к нам официально не привозят. Импортеры сосредоточились на кроссоверах и роскошных машинах, поскольку на них получается заработать больше, и не только производителям — дилерам тоже.
И, разумеется, специально для России в Китае машины, как правило, не создают. Адаптируют — да, но не заморачиваются с проектированием с чистого листа. То есть к нам в страну отправляют практически те же самые модели, на которых ездят жители КНР. С той поправкой, что там в силу ограниченности финансовых средств больше в почете как раз недорогие модели. BYD Qin Plus, BYD Song Plus, BYD Seagull, которые входят в число бестселлеров, стоят в переводе на рубли 1-2 миллиона — в РФ их отправлять невыгодно. Зато, например, достаточно дорогой кроссовер Aito M7 из китайского топ-10 в нашей стране представлен официально. И, конечно, цены на большинство марок там ниже, чем здесь.
Плюс важно понимать, что китайский потребитель не замыкается на родном автопроме. В частности, по итогам первых шести месяцев 2024 года второе место по продажам занял электрокар Tesla Model Y американского происхождения. По понятным причинам россияне сейчас лишены такого широкого выбора. Но если посмотреть на сотню самых популярных моделей рынка КНР, то окажется, что больше половины этих машин так или иначе известны в РФ. Так что представление о каких-то особенных китайских сверхтехнологиях для собственного потребления — не более чем миф. Всё упирается в специфику, регламенты и национальные особенности конкретного рынка.
Автор - Юрий Урюков, эксперт ИЦ НТИ Автонет Московского Политеха

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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