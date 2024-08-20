https://1prime.ru/20240820/drony-851018992.html

СМИ высоко оценили применяемые РФ дроны в Курской области

СМИ высоко оценили применяемые РФ дроны в Курской области - 20.08.2024, ПРАЙМ

СМИ высоко оценили применяемые РФ дроны в Курской области

Журнал Forbes высоко оценил применяемые российскими военными в Курской области дроны с управлением по оптоволоконному кабелю. | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T20:57+0300

2024-08-20T20:57+0300

2024-08-20T20:57+0300

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Журнал Forbes высоко оценил применяемые российскими военными в Курской области дроны с управлением по оптоволоконному кабелю.Ранее губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщал, что в Курской области используется дрон, разработанный новгородским центром "Ушкуйник". Против него бессильны средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).В материале говорится, что из-за отсутствия радиосигналов невозможно отследить и определить местонахождение оптоволоконных беспилотников и их операторов с помощью обычных методов радиопеленгации. Эти беспилотники устойчивы к радиоэлектронным помехам и спуфингу.В 5.30 утра 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. Об этом сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Как сообщило 20 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли более 4130 военнослужащих и 58 танков.

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