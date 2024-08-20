https://1prime.ru/20240820/latviya-851013881.html

Посольство РФ предостерегло инвесторов после захвата Латвией "Дома Москвы"

Посольство РФ предостерегло инвесторов после захвата Латвией "Дома Москвы" - 20.08.2024, ПРАЙМ

Посольство РФ предостерегло инвесторов после захвата Латвией "Дома Москвы"

Наицонализация и продажа "Дома Москвы" властями Латвии стала сигналом для инвесторов, что их сложенные в страну активы не защищены, подчеркнули в посольстве... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T17:05+0300

2024-08-20T17:05+0300

2024-08-20T17:05+0300

россия

латвия

национализация

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Наицонализация и продажа "Дома Москвы" властями Латвии стала сигналом для инвесторов, что их сложенные в страну активы не защищены, подчеркнули в посольстве России в Риге.В ведомстве отметили, что продажа незаконно экспроприированной недвижимости представляет собой крайне опасный прецедент в правовой практике. В посольстве также предупредили потенциальных покупателей "Дома Москвы", что Россия планирует продолжать бороться за свои права и использовать для этого международно-правовой инструментарий.Ранее зимой парламент Латвии принял решение об окончательной национализации культурного центра "Дом Москвы" в Риге. Власти объяснили эту меру предотвращением угроз безопасности.

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россия, латвия, национализация