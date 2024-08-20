https://1prime.ru/20240820/latviya-851013881.html
Посольство РФ предостерегло инвесторов после захвата Латвией "Дома Москвы"
Посольство РФ предостерегло инвесторов после захвата Латвией "Дома Москвы" - 20.08.2024, ПРАЙМ
Посольство РФ предостерегло инвесторов после захвата Латвией "Дома Москвы"
Наицонализация и продажа "Дома Москвы" властями Латвии стала сигналом для инвесторов, что их сложенные в страну активы не защищены, подчеркнули в посольстве... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:05+0300
2024-08-20T17:05+0300
2024-08-20T17:05+0300
россия
латвия
национализация
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/30/841373047_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_bce362ab8f05ce08ba01fafb78ac4d4a.jpg
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Наицонализация и продажа "Дома Москвы" властями Латвии стала сигналом для инвесторов, что их сложенные в страну активы не защищены, подчеркнули в посольстве России в Риге.В ведомстве отметили, что продажа незаконно экспроприированной недвижимости представляет собой крайне опасный прецедент в правовой практике. В посольстве также предупредили потенциальных покупателей "Дома Москвы", что Россия планирует продолжать бороться за свои права и использовать для этого международно-правовой инструментарий.Ранее зимой парламент Латвии принял решение об окончательной национализации культурного центра "Дом Москвы" в Риге. Власти объяснили эту меру предотвращением угроз безопасности.
https://1prime.ru/20240819/latviya-850977110.html
латвия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/30/841373047_269:0:2069:1350_1920x0_80_0_0_b9b043d2e8480eda147d4ac67f1f2dcb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, латвия, национализация
РОССИЯ, ЛАТВИЯ, национализация
Посольство РФ предостерегло инвесторов после захвата Латвией "Дома Москвы"
Посольство РФ: захват "Дома Москвы" - сигнал, что иностранные активы в Латвии не защищены
МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Наицонализация и продажа "Дома Москвы" властями Латвии стала сигналом для инвесторов, что их сложенные в страну активы не защищены, подчеркнули в посольстве России в Риге.
В ведомстве отметили, что продажа незаконно экспроприированной недвижимости представляет собой крайне опасный прецедент в правовой практике.
В посольстве также предупредили потенциальных покупателей "Дома Москвы", что Россия планирует продолжать бороться за свои права и использовать для этого международно-правовой инструментарий.
Ранее зимой парламент Латвии принял решение об окончательной национализации культурного центра "Дом Москвы" в Риге. Власти объяснили эту меру предотвращением угроз безопасности.
Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы"