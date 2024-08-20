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Посольство РФ предостерегло инвесторов после захвата Латвией "Дома Москвы" - 20.08.2024, ПРАЙМ
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Посольство РФ предостерегло инвесторов после захвата Латвией "Дома Москвы"
Посольство РФ предостерегло инвесторов после захвата Латвией "Дома Москвы" - 20.08.2024, ПРАЙМ
Посольство РФ предостерегло инвесторов после захвата Латвией "Дома Москвы"
Наицонализация и продажа "Дома Москвы" властями Латвии стала сигналом для инвесторов, что их сложенные в страну активы не защищены, подчеркнули в посольстве... | 20.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-20T17:05+0300
2024-08-20T17:05+0300
россия
латвия
национализация
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Наицонализация и продажа "Дома Москвы" властями Латвии стала сигналом для инвесторов, что их сложенные в страну активы не защищены, подчеркнули в посольстве России в Риге.В ведомстве отметили, что продажа незаконно экспроприированной недвижимости представляет собой крайне опасный прецедент в правовой практике. В посольстве также предупредили потенциальных покупателей "Дома Москвы", что Россия планирует продолжать бороться за свои права и использовать для этого международно-правовой инструментарий.Ранее зимой парламент Латвии принял решение об окончательной национализации культурного центра "Дом Москвы" в Риге. Власти объяснили эту меру предотвращением угроз безопасности.
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россия, латвия, национализация
РОССИЯ, ЛАТВИЯ, национализация
17:05 20.08.2024
 
Посольство РФ предостерегло инвесторов после захвата Латвией "Дома Москвы"

Посольство РФ: захват "Дома Москвы" - сигнал, что иностранные активы в Латвии не защищены

© Unsplash/Aleksas StanВид на Ригу, Латвия
Вид на Ригу, Латвия
© Unsplash/Aleksas Stan
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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. Наицонализация и продажа "Дома Москвы" властями Латвии стала сигналом для инвесторов, что их сложенные в страну активы не защищены, подчеркнули в посольстве России в Риге.
В ведомстве отметили, что продажа незаконно экспроприированной недвижимости представляет собой крайне опасный прецедент в правовой практике.
В посольстве также предупредили потенциальных покупателей "Дома Москвы", что Россия планирует продолжать бороться за свои права и использовать для этого международно-правовой инструментарий.
Ранее зимой парламент Латвии принял решение об окончательной национализации культурного центра "Дом Москвы" в Риге. Власти объяснили эту меру предотвращением угроз безопасности.
%Флаг Латвии - ПРАЙМ, 1920, 19.08.2024
Латвия выставит на аукцион национализированный "Дом Москвы"
Вчера, 12:51
 
РОССИЯЛАТВИЯнационализация
 
 
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