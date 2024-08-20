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На Западе всполошились: союзники России превратили санкции в решето

На Западе всполошились: союзники России превратили санкции в решето - 20.08.2024, ПРАЙМ

На Западе всполошились: союзники России превратили санкции в решето

На фоне все более обширных западных санкций экономики среднеазиатских государств находятся на пике торговли и с Россией, и с Европой, пишет издание The... | 20.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-20T16:41+0300

2024-08-20T16:41+0300

2024-08-20T16:41+0300

экономика

европа

россия

средняя азия

санкции против рф

экономика в период санкций

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МОСКВА, 20 авг - ПРАЙМ. На фоне все более обширных западных санкций экономики среднеазиатских государств находятся на пике торговли и с Россией, и с Европой, пишет издание The Economist.Несмотря на продолжающееся санкционное давление Запада российская экономика продолжает показывать неплохие результаты, а чиновники заявляют о готовности и дальше развиваться в условиях жестких ограничений. Это становится возможным благодаря наращиванию параллельного импорта и замещению ушедших компаний новыми партнерами.Пока Европа продолжает терпеть убытки от прекращения торговых отношений с экономическим гигантом, а Россия успешно строит стратегии развития с минимальным участием европейского бизнеса, большие выгоды получают среднеазиатские страны, в несколько раз нарастившие объемы торговли с обоими оппонентами.Самой серьезной опасностью для Европы видится производственный бум в посреднических государствах, считает автор. Производители смогли разительно увеличить поставки большой части необходимой России продукции, залатав тем самым дыру от европейских санкций. Беспокойство западных компаний заключается в том, что действие санкций может закончиться, а вакантные места поставщиков на российском рынке будут заняты.Для сохранения ожидаемого эффекта от санкций Запад должен обратиться напрямую к правительствам Закавказья и Средней Азии, однако найти компромисс с восточными представителями непростая задача для Европы. "Региональные политики ценят свою близость к России и, нарушая правила, нередко извлекают личную выгоду", - подчеркнул автор.Среди потенциальных решений вопроса - использование кнута вместо пряника. "Европа могла бы расширить эмбарго на третьи страны или ограничить работу их банков. Однако это чревато тем, что оставшиеся поставщики газа в Европу (Азербайджан и Армения) разозлятся, а европейские фирмы пострадают. Вопрос в том, считает ли ЕС, что выгоды для Украины от жестких санкций перевешивают издержки. Из нынешнего подхода явствует, что нет", - говорится в статье.Полный текст читайте на ИноСМИ

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европа

средняя азия

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европа, россия, средняя азия, санкции против рф, экономика в период санкций