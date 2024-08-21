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Охлаждать российскую экономику не нужно. Есть другие варианты - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Охлаждать российскую экономику не нужно. Есть другие варианты
Охлаждать российскую экономику не нужно. Есть другие варианты - 21.08.2024, ПРАЙМ
Охлаждать российскую экономику не нужно. Есть другие варианты
На протяжении последнего года часто звучат тезисы про "перегрев" российской экономики и необходимость ее срочно "охлаждать". Однако большая проблема с этими... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T08:00+0300
2024-08-21T08:00+0300
мнения аналитиков
экономика рф
экономика в период санкций
инфляция в россии
ставка банка россии
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. На протяжении последнего года часто звучат тезисы про "перегрев" российской экономики и необходимость ее срочно "охлаждать". Однако большая проблема с этими тезисами заключается в исключительном внимании к показателю "разрыва выпуска", который и берется в качестве отправной точки для оценки "перегрева". Характерно при этом, что многие комментаторы рассматривают этот показатель или по крайней мере интерпретируют его через сравнение между накопленным индексом ВВП с долгосрочным линейным трендом. Таким образом, наличие более быстрых темпов роста экономики по сравнению с "трендовыми" определяется как признак этого самого "перегрева". Дальше, соответственно, делается вывод о необходимости "охлаждения" экономики – торможения ее роста ради борьбы с инфляцией.При этом почему-то выпадает из обсуждения вопрос о том, а почему экономика, проходящая через структурную перестройку, испытывающая колоссальное внешнее давление, отключенная от части внешних рынков, занятая в военной операции и т.д., должна развиваться в соответствии с долгосрочным трендом? Фактически аналитики оказываются заложниками используемого инструментария, который в основном сфокусирован на моделях, предполагающих относительно стабильные внешние условия для развития и отсутствие у страны национальных целей, достижение которых требует быстрой трансформации процессов, тем более на фоне внешних ограничений.Одновременно внимание сейчас концентрируется исключительно на стороне спроса, причем сильный и растущий внутренний спрос рассматривается, как негативный фактор для экономики. Ограниченность же предложения товаров и услуг априори рассматривается как некое объективное ограничение, преодолеть которое экономика в обозримой перспективе не в состоянии. Соответственно, опять же, делается вывод о том, что денежно-кредитную политику надо и дальше ужесточать с целью сдержать спрос ради снижения инфляции.Однако есть необходимость разобраться с некоторыми аспектами такой постановки. Главный вопрос, который возникает – а что, собственно, должно быть целью макроэкономической политики в целом? Можно было бы говорить о том, что у центрального банка цель ограничена лишь инфляцией, но нельзя на это смотреть слишком узко. Для того, чтобы в экономике установилась низкая и стабильная инфляция, нужно нечто большее, чем попытки опираться лишь на ограничение спроса. Они как раз ситуацию принципиально не изменят, что мы и наблюдаем уже 10 лет с момента принятия в России режима таргетирования инфляции.Важно понимать, что тот рост спроса, который мы сейчас имеем, на более или менее длинном горизонте не так уж и значителен. Реальные располагаемые денежные доходы населения лишь недавно вышли на уровень 2013 года после длительного периода падения или стагнации. Объем розничной торговли по итогам первого полугодия 2024 года оказался на 8,8% выше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Для сравнения, за предыдущие 3 года (первое полугодие 2019 – 2021 гг.) показатель вырос в совокупности на 7,1%, и это с учетом провального для розничной торговли карантинного первого полугодия 2020 г. Так что рост спроса хоть и присутствует, но не является каким-то запредельным.Реальная же проблема проявляется в том, что на фоне регулярных попыток "передавить" высокой ставкой спрос теряется из виду ситуация с предложением, и с тем, как на нем сказываются жесткие денежно-кредитные условия. Вместе с тем, именно возможности по расширению предложения во многом и определяют, получится ли сделать инфляцию не только низкой в какой-то момент времени, но и стабильно низкой. Стабильно низкой сделать инфляцию в российских условиях за годы таргетирования инфляции так и не получилось, а теперь мы видим, что все больше проблем возникает и с тем, чтобы добиться ее снижения "в моменте".В последнее время регулярно появляются новости о том, что производители тех или иных товаров объявляют о скором повышении цен, и большинство причин, на которые они указывают, связаны не с наращиванием ими маржи на фоне растущего спроса, а именно с проблемами на стороне предложения – ростом издержек, в том числе транспортных, зависимостью от импорта по сырью и оборудованию, и… повышением стоимости кредитных ресурсов.Разумеется, мерами денежно-кредитной политики не решить все проблемы, сложившиеся в российской экономике. Но если экономика сталкивается с дефицитом современных мощностей на фоне низкой производительности труда, то одним лишь ограничением спроса ситуацию коренным образом не изменишь. Поэтому достижение низкой и стабильной инфляции без построения экономики предложения не представляется возможным. В этих условиях было бы целесообразно рассмотреть возможность установления цели по инфляции в 4% в качестве долгосрочной цели, а на время структурной перестройки экономики и решения ключевых проблем на стороне предложения принять более высокий таргет. Это обеспечит синхронизацию макроэкономической политики на этом этапе и будет способствовать стабилизации темпов роста цен на более низком уровне в дальнейшем.Автор - Сергей Заверский, к.э.н., начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований
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Сергей Заверский
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Сергей Заверский
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
192
40
мнения аналитиков, экономика рф, экономика в период санкций, инфляция в россии, ставка банка россии
Мнения аналитиков, экономика РФ, экономика в период санкций, инфляция в России, ставка Банка России
08:00 21.08.2024
 
Охлаждать российскую экономику не нужно. Есть другие варианты

Экономист Заверский: экономике РФ нужно не охлаждение спроса, а рост предложения

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Сергей Заверский, к.э.н., начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований
Сергей Заверский
Начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований
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МОСКВА, 21 авг – ПРАЙМ. На протяжении последнего года часто звучат тезисы про "перегрев" российской экономики и необходимость ее срочно "охлаждать". Однако большая проблема с этими тезисами заключается в исключительном внимании к показателю "разрыва выпуска", который и берется в качестве отправной точки для оценки "перегрева". Характерно при этом, что многие комментаторы рассматривают этот показатель или по крайней мере интерпретируют его через сравнение между накопленным индексом ВВП с долгосрочным линейным трендом. Таким образом, наличие более быстрых темпов роста экономики по сравнению с "трендовыми" определяется как признак этого самого "перегрева". Дальше, соответственно, делается вывод о необходимости "охлаждения" экономики – торможения ее роста ради борьбы с инфляцией.
При этом почему-то выпадает из обсуждения вопрос о том, а почему экономика, проходящая через структурную перестройку, испытывающая колоссальное внешнее давление, отключенная от части внешних рынков, занятая в военной операции и т.д., должна развиваться в соответствии с долгосрочным трендом? Фактически аналитики оказываются заложниками используемого инструментария, который в основном сфокусирован на моделях, предполагающих относительно стабильные внешние условия для развития и отсутствие у страны национальных целей, достижение которых требует быстрой трансформации процессов, тем более на фоне внешних ограничений.
Одновременно внимание сейчас концентрируется исключительно на стороне спроса, причем сильный и растущий внутренний спрос рассматривается, как негативный фактор для экономики. Ограниченность же предложения товаров и услуг априори рассматривается как некое объективное ограничение, преодолеть которое экономика в обозримой перспективе не в состоянии. Соответственно, опять же, делается вывод о том, что денежно-кредитную политику надо и дальше ужесточать с целью сдержать спрос ради снижения инфляции.
Однако есть необходимость разобраться с некоторыми аспектами такой постановки. Главный вопрос, который возникает – а что, собственно, должно быть целью макроэкономической политики в целом? Можно было бы говорить о том, что у центрального банка цель ограничена лишь инфляцией, но нельзя на это смотреть слишком узко. Для того, чтобы в экономике установилась низкая и стабильная инфляция, нужно нечто большее, чем попытки опираться лишь на ограничение спроса. Они как раз ситуацию принципиально не изменят, что мы и наблюдаем уже 10 лет с момента принятия в России режима таргетирования инфляции.
Важно понимать, что тот рост спроса, который мы сейчас имеем, на более или менее длинном горизонте не так уж и значителен. Реальные располагаемые денежные доходы населения лишь недавно вышли на уровень 2013 года после длительного периода падения или стагнации. Объем розничной торговли по итогам первого полугодия 2024 года оказался на 8,8% выше, чем в аналогичном периоде 2021 года. Для сравнения, за предыдущие 3 года (первое полугодие 2019 – 2021 гг.) показатель вырос в совокупности на 7,1%, и это с учетом провального для розничной торговли карантинного первого полугодия 2020 г. Так что рост спроса хоть и присутствует, но не является каким-то запредельным.
Реальная же проблема проявляется в том, что на фоне регулярных попыток "передавить" высокой ставкой спрос теряется из виду ситуация с предложением, и с тем, как на нем сказываются жесткие денежно-кредитные условия. Вместе с тем, именно возможности по расширению предложения во многом и определяют, получится ли сделать инфляцию не только низкой в какой-то момент времени, но и стабильно низкой. Стабильно низкой сделать инфляцию в российских условиях за годы таргетирования инфляции так и не получилось, а теперь мы видим, что все больше проблем возникает и с тем, чтобы добиться ее снижения "в моменте".
В последнее время регулярно появляются новости о том, что производители тех или иных товаров объявляют о скором повышении цен, и большинство причин, на которые они указывают, связаны не с наращиванием ими маржи на фоне растущего спроса, а именно с проблемами на стороне предложения – ростом издержек, в том числе транспортных, зависимостью от импорта по сырью и оборудованию, и… повышением стоимости кредитных ресурсов.
Разумеется, мерами денежно-кредитной политики не решить все проблемы, сложившиеся в российской экономике. Но если экономика сталкивается с дефицитом современных мощностей на фоне низкой производительности труда, то одним лишь ограничением спроса ситуацию коренным образом не изменишь. Поэтому достижение низкой и стабильной инфляции без построения экономики предложения не представляется возможным. В этих условиях было бы целесообразно рассмотреть возможность установления цели по инфляции в 4% в качестве долгосрочной цели, а на время структурной перестройки экономики и решения ключевых проблем на стороне предложения принять более высокий таргет. Это обеспечит синхронизацию макроэкономической политики на этом этапе и будет способствовать стабилизации темпов роста цен на более низком уровне в дальнейшем.
Автор - Сергей Заверский, к.э.н., начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований

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