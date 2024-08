https://1prime.ru/20240821/tabak-851037194.html

Japan Tobacco купила американскую табачную компанию Vector Group

Japan Tobacco купила американскую табачную компанию Vector Group

МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) приобретает американскую табачную компанию Vector Group примерно за 2,4 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе Vector Group. "Vector Group сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о ее приобретении компанией JT Group... По условиям соглашения, JT Group предложит приобрести все находящиеся в обращении акции Vector Group по цене 15 долларов за акцию наличными,... что составляет примерно 2,4 миллиарда долларов", — сообщается в релизе. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили соглашение о слиянии, отмечается в релизе. После закрытия сделки Vector Group станет дочерней компанией, полностью принадлежащей JTI. "Эта сделка принесет значительную выгоду акционерам Vector Group и откроет новые возможности для наших сотрудников, которые станут частью ведущей глобальной организации. В Vector Group работает невероятно талантливая команда, которая полностью посвятила себя построению сильного бизнеса", — приводится в сообщении комментарий президента и главного исполнительного директора Vector Group Ltd. Говарда М. Лорбера (Howard M. Lorber). Международная группа Japan Tobacco была основана в 1999 году, работает в 130 странах. Штат оценивается в 53 тысячи сотрудников. Vector Group Ltd. — многопрофильная холдинговая компания со штаб-квартирой в Майами, штат Флорида. Через дочерние компании, Liggett Group LLC и Vector Tobacco Inc., производит и реализует табачную продукцию.

