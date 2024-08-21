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Japan Tobacco купила американскую табачную компанию Vector Group - 21.08.2024, ПРАЙМ
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Japan Tobacco купила американскую табачную компанию Vector Group
Japan Tobacco купила американскую табачную компанию Vector Group - 21.08.2024, ПРАЙМ
Japan Tobacco купила американскую табачную компанию Vector Group
Один из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) приобретает американскую табачную компанию Vector Group примерно за 2,4... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T14:22+0300
2024-08-21T14:23+0300
экономика
japan tobacco
бизнес
приобретение
сделка
табак
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) приобретает американскую табачную компанию Vector Group примерно за 2,4 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе Vector Group. "Vector Group сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о ее приобретении компанией JT Group... По условиям соглашения, JT Group предложит приобрести все находящиеся в обращении акции Vector Group по цене 15 долларов за акцию наличными,... что составляет примерно 2,4 миллиарда долларов", — сообщается в релизе. Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили соглашение о слиянии, отмечается в релизе. После закрытия сделки Vector Group станет дочерней компанией, полностью принадлежащей JTI. "Эта сделка принесет значительную выгоду акционерам Vector Group и откроет новые возможности для наших сотрудников, которые станут частью ведущей глобальной организации. В Vector Group работает невероятно талантливая команда, которая полностью посвятила себя построению сильного бизнеса", — приводится в сообщении комментарий президента и главного исполнительного директора Vector Group Ltd. Говарда М. Лорбера (Howard M. Lorber). Международная группа Japan Tobacco была основана в 1999 году, работает в 130 странах. Штат оценивается в 53 тысячи сотрудников. Vector Group Ltd. — многопрофильная холдинговая компания со штаб-квартирой в Майами, штат Флорида. Через дочерние компании, Liggett Group LLC и Vector Tobacco Inc., производит и реализует табачную продукцию.
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japan tobacco, бизнес, приобретение, сделка, табак
Экономика, Japan Tobacco, Бизнес, приобретение, сделка, табак
14:22 21.08.2024 (обновлено: 14:23 21.08.2024)
 
Japan Tobacco купила американскую табачную компанию Vector Group

Japan Tobacco приобрела американскую табачную компанию Vector Group за $2,4 млрд

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТабачный цех на фабрике "Филип Моррис Ижора"
Табачный цех на фабрике Филип Моррис Ижора - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Один из крупнейших производителей табачных изделий Japan Tobacco International (JTI) приобретает американскую табачную компанию Vector Group примерно за 2,4 миллиарда долларов, сообщается в пресс-релизе Vector Group.
"Vector Group сегодня объявила о заключении окончательного соглашения о ее приобретении компанией JT Group... По условиям соглашения, JT Group предложит приобрести все находящиеся в обращении акции Vector Group по цене 15 долларов за акцию наличными,... что составляет примерно 2,4 миллиарда долларов", — сообщается в релизе.
Советы директоров обеих компаний единогласно одобрили соглашение о слиянии, отмечается в релизе. После закрытия сделки Vector Group станет дочерней компанией, полностью принадлежащей JTI.
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"Эта сделка принесет значительную выгоду акционерам Vector Group и откроет новые возможности для наших сотрудников, которые станут частью ведущей глобальной организации. В Vector Group работает невероятно талантливая команда, которая полностью посвятила себя построению сильного бизнеса", — приводится в сообщении комментарий президента и главного исполнительного директора Vector Group Ltd. Говарда М. Лорбера (Howard M. Lorber).
Международная группа Japan Tobacco была основана в 1999 году, работает в 130 странах. Штат оценивается в 53 тысячи сотрудников.
Vector Group Ltd. — многопрофильная холдинговая компания со штаб-квартирой в Майами, штат Флорида. Через дочерние компании, Liggett Group LLC и Vector Tobacco Inc., производит и реализует табачную продукцию.
 
ЭкономикаJapan TobaccoБизнесприобретениесделкатабак
 
 
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