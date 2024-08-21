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ЦБ повысил лимит кредитования для расчета ПДН при модельном подходе

ЦБ повысил лимит кредитования для расчета ПДН при модельном подходе - 21.08.2024, ПРАЙМ

ЦБ повысил лимит кредитования для расчета ПДН при модельном подходе

Банк России с 1 ноября повысил сумму потребкредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки (ПДН) рассчитывается с помощью модельного подхода, до 2... | 21.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-21T18:34+0300

2024-08-21T18:34+0300

2024-08-21T18:34+0300

банк россии

россия

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МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Банк России с 1 ноября повысил сумму потребкредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки (ПДН) рассчитывается с помощью модельного подхода, до 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регулятора "С 1 ноября 2024 года изменятся требования к моделям, которые банки применяют для оценки доходов заемщика при расчете его долговой нагрузки. Соответствующие изменения внесены в Указание Банка России № 6579-У", — говорится в сообщении. "Одна из новаций - введение требований к репрезентативности факторов, существенно влияющих на доход заемщика. Вместо ежегодных отчетов о сохранении качества моделей банки будут ежегодно направлять модели для оценки регулятором. Скорректированы критерии их качества. С 1 до 2 миллионов рублей увеличена сумма потребительских кредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки может рассчитываться с помощью модельного подхода", — подчеркивает ЦБ. Модели, которые направлены на одобрение в Банк России до 1 ноября 2024 года, должны соответствовать текущей версии указания. Кроме того, ЦБ указывает, что до 31 декабря 2025 года включительно при предоставлении кредитов до 50 тысяч рублей или кредитов на покупку авто под его залог разрешено оценивать доход заемщика, используя внутренние методики.

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