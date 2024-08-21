Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ повысил лимит кредитования для расчета ПДН при модельном подходе - 21.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240821/tsb-851047184.html
ЦБ повысил лимит кредитования для расчета ПДН при модельном подходе
ЦБ повысил лимит кредитования для расчета ПДН при модельном подходе - 21.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ повысил лимит кредитования для расчета ПДН при модельном подходе
Банк России с 1 ноября повысил сумму потребкредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки (ПДН) рассчитывается с помощью модельного подхода, до 2... | 21.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-21T18:34+0300
2024-08-21T18:34+0300
банк россии
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Банк России с 1 ноября повысил сумму потребкредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки (ПДН) рассчитывается с помощью модельного подхода, до 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регулятора "С 1 ноября 2024 года изменятся требования к моделям, которые банки применяют для оценки доходов заемщика при расчете его долговой нагрузки. Соответствующие изменения внесены в Указание Банка России № 6579-У", — говорится в сообщении. "Одна из новаций - введение требований к репрезентативности факторов, существенно влияющих на доход заемщика. Вместо ежегодных отчетов о сохранении качества моделей банки будут ежегодно направлять модели для оценки регулятором. Скорректированы критерии их качества. С 1 до 2 миллионов рублей увеличена сумма потребительских кредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки может рассчитываться с помощью модельного подхода", — подчеркивает ЦБ. Модели, которые направлены на одобрение в Банк России до 1 ноября 2024 года, должны соответствовать текущей версии указания. Кроме того, ЦБ указывает, что до 31 декабря 2025 года включительно при предоставлении кредитов до 50 тысяч рублей или кредитов на покупку авто под его залог разрешено оценивать доход заемщика, используя внутренние методики.
https://1prime.ru/20240821/kurs-851044386.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_75f4eca20be2252384bc65997f6ed39e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
Банк России, РОССИЯ
18:34 21.08.2024
 
ЦБ повысил лимит кредитования для расчета ПДН при модельном подходе

ЦБ с ноября повысит лимит кредитования для расчета ПДН при модельном подходе

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкП/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике
П/к Э. Набиуллиной по итогам заседания совета директоров по денежно-кредитной политике - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 21 авг — ПРАЙМ. Банк России с 1 ноября повысил сумму потребкредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки (ПДН) рассчитывается с помощью модельного подхода, до 2 миллионов рублей, сообщила пресс-служба регулятора
"С 1 ноября 2024 года изменятся требования к моделям, которые банки применяют для оценки доходов заемщика при расчете его долговой нагрузки. Соответствующие изменения внесены в Указание Банка России № 6579-У", — говорится в сообщении.
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 21.08.2024
ЦБ обозначил официальный курс валют на 22 августа
17:12
"Одна из новаций - введение требований к репрезентативности факторов, существенно влияющих на доход заемщика. Вместо ежегодных отчетов о сохранении качества моделей банки будут ежегодно направлять модели для оценки регулятором. Скорректированы критерии их качества. С 1 до 2 миллионов рублей увеличена сумма потребительских кредитов, при выдаче которых показатель долговой нагрузки может рассчитываться с помощью модельного подхода", — подчеркивает ЦБ.
Модели, которые направлены на одобрение в Банк России до 1 ноября 2024 года, должны соответствовать текущей версии указания.
Кроме того, ЦБ указывает, что до 31 декабря 2025 года включительно при предоставлении кредитов до 50 тысяч рублей или кредитов на покупку авто под его залог разрешено оценивать доход заемщика, используя внутренние методики.
 
Банк РоссииРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала