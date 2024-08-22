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Патрушев оценил меры поддержки роста производства аквакультуры в России

Патрушев оценил меры поддержки роста производства аквакультуры в России - 22.08.2024, ПРАЙМ

Патрушев оценил меры поддержки роста производства аквакультуры в России

Минсельхоз и Росрыболовство разрабатывают меры поддержки для увеличения производства аквакультуры в России, рассказал в беседе с РИА Новости вице-премьер России | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T09:39+0300

2024-08-22T09:39+0300

2024-08-22T09:56+0300

россия

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КАЛИНИНГРАД, 22 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз и Росрыболовство разрабатывают меры поддержки для увеличения производства аквакультуры в России, рассказал в беседе с РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Патрушев."За последние десять лет объем производства товарной аквакультуры вырос в два раза, в прошлом году показатель достиг 402 тысяч тонн. Нацеливаемся в долгосрочной перспективе на 600 тысяч тонн... Но мы видим, что нужны меры поддержки. Этот вопрос сейчас прорабатывается Росрыболовством и Минсельхозом", - отметил собеседник агентства.Первое полугодие 2024 года принесло около 210 тысяч тонн аквакультуры, но второе полугодие обычно более успешное. Вице-премьер отметил, что на данный момент уровень добычи дикой рыбы достаточен, а приоритетами являются экология и рациональное использование водных ресурсов.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.

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