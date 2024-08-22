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Патрушев оценил меры поддержки роста производства аквакультуры в России - 22.08.2024, ПРАЙМ
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Патрушев оценил меры поддержки роста производства аквакультуры в России
Патрушев оценил меры поддержки роста производства аквакультуры в России - 22.08.2024, ПРАЙМ
Патрушев оценил меры поддержки роста производства аквакультуры в России
Минсельхоз и Росрыболовство разрабатывают меры поддержки для увеличения производства аквакультуры в России, рассказал в беседе с РИА Новости вице-премьер России | 22.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-22T09:39+0300
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КАЛИНИНГРАД, 22 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз и Росрыболовство разрабатывают меры поддержки для увеличения производства аквакультуры в России, рассказал в беседе с РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Патрушев."За последние десять лет объем производства товарной аквакультуры вырос в два раза, в прошлом году показатель достиг 402 тысяч тонн. Нацеливаемся в долгосрочной перспективе на 600 тысяч тонн... Но мы видим, что нужны меры поддержки. Этот вопрос сейчас прорабатывается Росрыболовством и Минсельхозом", - отметил собеседник агентства.Первое полугодие 2024 года принесло около 210 тысяч тонн аквакультуры, но второе полугодие обычно более успешное. Вице-премьер отметил, что на данный момент уровень добычи дикой рыбы достаточен, а приоритетами являются экология и рациональное использование водных ресурсов.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
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россия, минсельхоз рф
РОССИЯ, Минсельхоз РФ
09:39 22.08.2024 (обновлено: 09:56 22.08.2024)
 
Патрушев оценил меры поддержки роста производства аквакультуры в России

Патрушев: власти готовят меры поддержки для роста производства аквакультуры в РФ

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкМинистр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев
Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев - ПРАЙМ, 1920, 22.08.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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КАЛИНИНГРАД, 22 авг - ПРАЙМ. Минсельхоз и Росрыболовство разрабатывают меры поддержки для увеличения производства аквакультуры в России, рассказал в беседе с РИА Новости вице-премьер России Дмитрий Патрушев.
"За последние десять лет объем производства товарной аквакультуры вырос в два раза, в прошлом году показатель достиг 402 тысяч тонн. Нацеливаемся в долгосрочной перспективе на 600 тысяч тонн... Но мы видим, что нужны меры поддержки. Этот вопрос сейчас прорабатывается Росрыболовством и Минсельхозом", - отметил собеседник агентства.
Первое полугодие 2024 года принесло около 210 тысяч тонн аквакультуры, но второе полугодие обычно более успешное. Вице-премьер отметил, что на данный момент уровень добычи дикой рыбы достаточен, а приоритетами являются экология и рациональное использование водных ресурсов.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск.
 
РОССИЯМинсельхоз РФ
 
 
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