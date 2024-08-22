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В России усилилось неравенство, несмотря на падение уровня бедности

В России усилилось неравенство, несмотря на падение уровня бедности - 22.08.2024, ПРАЙМ

В России усилилось неравенство, несмотря на падение уровня бедности

В России растет неравенство по доходам и потреблению, невзирая на снижение уровня бедности с 13,5% в 2016 году до минимальных за последние десятилетия 8,5% в... | 22.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-22T12:45+0300

2024-08-22T12:45+0300

2024-08-22T12:46+0300

экономика

россия

неравенство

исследование

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МОСКВА, 22 авг – ПРАЙМ. В России растет неравенство по доходам и потреблению, невзирая на снижение уровня бедности с 13,5% в 2016 году до минимальных за последние десятилетия 8,5% в 2023-м, следует из аналитической записки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП).Как отмечается в материалах центра, неравенство усиливается из-за разных темпов повышения доходов среди разных групп населения. Аналитики констатируют, что доходы выросли у всех слоев населения, но в высокодоходных группах – они увеличиваются значительно быстрее, чем во всех других.Со ссылкой на данные опросов "инФОМ" сообщается, что в прошлом году доля граждан, не испытывающих никаких материальных сложностей, составила 4-5%, тогда как в 2016-2017 годах этот показатель достигал всего 1-2%. А доля граждан, которым денег хватает на все, кроме приобретения квартиры или другого жилья, в 2023-м составила 15% против 6-7% в 2016-2017 годах.В 2021-2023 годах доля граждан со среднедушевыми доходами выше 100 тыс. рублей почти удвоилась, увеличившись с 5,7% в 2021-м до 10% в 2023-м.При этом отмечается, что в группах населения с более скромными заработками доходы росли гораздо медленнее, в результате чего доля граждан с доходами более 100 тыс. рублей превысила доли групп с доходами 75-100 и 60-75 тыс. рублей.

https://1prime.ru/20240713/dokhody-850074084.html

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россия, неравенство, исследование