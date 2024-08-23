https://1prime.ru/20240823/baza-851076788.html

"Решили произвести фурор". FT узнала о военной деятельности ФРГ в Литве

"Решили произвести фурор". FT узнала о военной деятельности ФРГ в Литве - 23.08.2024, ПРАЙМ

"Решили произвести фурор". FT узнала о военной деятельности ФРГ в Литве

В Литве началось строительство казарм для размещения немецких военных, что станет первой постоянной зарубежной базой Германии со времен Второй мировой войны,... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T09:48+0300

2024-08-23T09:48+0300

2024-08-23T09:49+0300

германия

литва

https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg

МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В Литве началось строительство казарм для размещения немецких военных, что станет первой постоянной зарубежной базой Германии со времен Второй мировой войны, передает Financial Times."На этой неделе начались строительные работы для новых немецких армейских казарм в Литве, недалеко от границы с Белоруссией, где к 2027 году разместятся около четырех тысяч солдат бундесвера", - говорится в материале.Как отмечает Financial Times, это событие должно было произвести "фурор", однако решение Берлина сократить помощь Киеву омрачило это действие, указав на слабость немецкой стороны.Строительство казарм в Литве обойдется Германии примерно в 11 миллиардов евро, ожидается, что к 2027 году там будет размещено около четырех тысяч немецких солдат. Кроме того, предполагается, что в Литву прибудет около пяти тысяч немецких военнослужащих с семьями.

https://1prime.ru/20240813/raskhody-850851309.html

германия

литва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

германия, литва