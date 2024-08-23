Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Решили произвести фурор". FT узнала о военной деятельности ФРГ в Литве - 23.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240823/baza-851076788.html
"Решили произвести фурор". FT узнала о военной деятельности ФРГ в Литве
"Решили произвести фурор". FT узнала о военной деятельности ФРГ в Литве - 23.08.2024, ПРАЙМ
"Решили произвести фурор". FT узнала о военной деятельности ФРГ в Литве
В Литве началось строительство казарм для размещения немецких военных, что станет первой постоянной зарубежной базой Германии со времен Второй мировой войны,... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T09:48+0300
2024-08-23T09:49+0300
германия
литва
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_0:156:2049:1308_1920x0_80_0_0_e9c3d35b62a0f00ba0013f2dc80e62f3.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В Литве началось строительство казарм для размещения немецких военных, что станет первой постоянной зарубежной базой Германии со времен Второй мировой войны, передает Financial Times."На этой неделе начались строительные работы для новых немецких армейских казарм в Литве, недалеко от границы с Белоруссией, где к 2027 году разместятся около четырех тысяч солдат бундесвера", - говорится в материале.Как отмечает Financial Times, это событие должно было произвести "фурор", однако решение Берлина сократить помощь Киеву омрачило это действие, указав на слабость немецкой стороны.Строительство казарм в Литве обойдется Германии примерно в 11 миллиардов евро, ожидается, что к 2027 году там будет размещено около четырех тысяч немецких солдат. Кроме того, предполагается, что в Литву прибудет около пяти тысяч немецких военнослужащих с семьями.
https://1prime.ru/20240813/raskhody-850851309.html
германия
литва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/50/841375051_48:0:1999:1463_1920x0_80_0_0_e76016837354d947d45682df90c8763e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, литва
ГЕРМАНИЯ, ЛИТВА
09:48 23.08.2024 (обновлено: 09:49 23.08.2024)
 
"Решили произвести фурор". FT узнала о военной деятельности ФРГ в Литве

FT: первая со времен Второй мировой войны военная база ФРГ строится в Литве

© CC BY 2.0 / Mr.TinMDФлаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне
Флаг Литвы на здании посольства в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© CC BY 2.0 / Mr.TinMD
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. В Литве началось строительство казарм для размещения немецких военных, что станет первой постоянной зарубежной базой Германии со времен Второй мировой войны, передает Financial Times.
"На этой неделе начались строительные работы для новых немецких армейских казарм в Литве, недалеко от границы с Белоруссией, где к 2027 году разместятся около четырех тысяч солдат бундесвера", - говорится в материале.
Как отмечает Financial Times, это событие должно было произвести "фурор", однако решение Берлина сократить помощь Киеву омрачило это действие, указав на слабость немецкой стороны.
Строительство казарм в Литве обойдется Германии примерно в 11 миллиардов евро, ожидается, что к 2027 году там будет размещено около четырех тысяч немецких солдат. Кроме того, предполагается, что в Литву прибудет около пяти тысяч немецких военнослужащих с семьями.
Литва
В Литве намерены увеличить оборонные расходы до 3,2% ВВП
13 августа, 12:10
 
ГЕРМАНИЯЛИТВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала