https://1prime.ru/20240823/biometriya-851082670.html

Минцифры проверит, безопасна ли регистрация биометрии абонентов связи

Минцифры проверит, безопасна ли регистрация биометрии абонентов связи - 23.08.2024, ПРАЙМ

Минцифры проверит, безопасна ли регистрация биометрии абонентов связи

Минцифры РФ проверяет, смогут ли операторы связи в России выполнять требования безопасности при регистрации биометрических данных абонентов, заявил глава... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T13:43+0300

2024-08-23T13:43+0300

2024-08-23T13:43+0300

минцифры

мобильные операторы

биометрия

фсб

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Минцифры РФ проверяет, смогут ли операторы связи в России выполнять требования безопасности при регистрации биометрических данных абонентов, заявил глава министерства Максут Шадаев. Ранее гендиректор "Вымпелкома" Александр Торбахов попросил кабинет министров дать "большой четверке" мобильных операторов право собирать биометрию абонентов. Шадаев согласился с озвученным предложением. Он заявлял, что министерство поддерживает право операторов регистрировать абонентов в Единой биометрической системе (ЕБС) и будет совместно с ФСБ искать безопасный механизм. Биометрия хранится в зашифрованном виде отдельно от других персональных данных и никогда не покидает периметра Единой биометрической системы.

https://1prime.ru/20240802/dannye-850620693.html

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минцифры, мобильные операторы, биометрия, фсб