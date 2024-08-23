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Эксперт назвал доход бюджета от продажи бизнеса иностранными компаниями

Эксперт назвал доход бюджета от продажи бизнеса иностранными компаниями - 23.08.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал доход бюджета от продажи бизнеса иностранными компаниями

Поступление в бюджет РФ доходов от продажи российского бизнеса иностранными компаниями до конца года с высокой вероятностью может вырасти от текущих 140... | 23.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-23T16:03+0300

2024-08-23T16:03+0300

2024-08-23T16:03+0300

западные компании

бизнес

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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Поступление в бюджет РФ доходов от продажи российского бизнеса иностранными компаниями до конца года с высокой вероятностью может вырасти от текущих 140 миллиардов до 180-200 миллиардов рублей, прокомментировал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Ранее агентство сообщило о том, что, по оперативным данным портала "Электронный бюджет" на 23 августа объем поступлений от продажи иностранцами бизнеса составил почти 140 миллиардов рублей или 49,7% от общего объема безвозмездных поступлений в бюджет (280,5 миллиарда). Такая цифра связана с тем, что изначально объемы поступлений были оценены очень консервативно, а прошел ряд крупных сделок, подпадающих под этот сбор, прокомментировал Табах. На вопрос, достигнет ли к концу года их объем 180-200 миллиардов рублей, эксперт предположил, что "с высокой вероятностью достигнут". "Но это зависит от того, какие сделки не только получат одобрение правкомиссии, но и будут закрыты до конца года", - добавил Табах. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России была создана в марте 2022 года, ее возглавил министр финансов Антон Силуанов. Правкомиссия наделена полномочиями одобрять сделок российских компаний с иностранными лицами недружественных государств, а также валютных операций. В конце июля прошлого года власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В список вошли как новые условия, так и те, что уже были объявлены ранее, например, продажа активов с дисконтом (уценкой) в размере не менее 50% от рыночной стоимости и ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива - как правило, этот срок составляет не более двух лет.

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западные компании, бизнес