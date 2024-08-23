https://1prime.ru/20240823/biznes-851086715.html
Эксперт назвал доход бюджета от продажи бизнеса иностранными компаниями
Эксперт назвал доход бюджета от продажи бизнеса иностранными компаниями - 23.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал доход бюджета от продажи бизнеса иностранными компаниями
Поступление в бюджет РФ доходов от продажи российского бизнеса иностранными компаниями до конца года с высокой вероятностью может вырасти от текущих 140... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T16:03+0300
2024-08-23T16:03+0300
2024-08-23T16:03+0300
западные компании
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:180:2951:1840_1920x0_80_0_0_b4d57432de6e5d1f19447678f2268985.jpg
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Поступление в бюджет РФ доходов от продажи российского бизнеса иностранными компаниями до конца года с высокой вероятностью может вырасти от текущих 140 миллиардов до 180-200 миллиардов рублей, прокомментировал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Ранее агентство сообщило о том, что, по оперативным данным портала "Электронный бюджет" на 23 августа объем поступлений от продажи иностранцами бизнеса составил почти 140 миллиардов рублей или 49,7% от общего объема безвозмездных поступлений в бюджет (280,5 миллиарда). Такая цифра связана с тем, что изначально объемы поступлений были оценены очень консервативно, а прошел ряд крупных сделок, подпадающих под этот сбор, прокомментировал Табах. На вопрос, достигнет ли к концу года их объем 180-200 миллиардов рублей, эксперт предположил, что "с высокой вероятностью достигнут". "Но это зависит от того, какие сделки не только получат одобрение правкомиссии, но и будут закрыты до конца года", - добавил Табах. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России была создана в марте 2022 года, ее возглавил министр финансов Антон Силуанов. Правкомиссия наделена полномочиями одобрять сделок российских компаний с иностранными лицами недружественных государств, а также валютных операций. В конце июля прошлого года власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В список вошли как новые условия, так и те, что уже были объявлены ранее, например, продажа активов с дисконтом (уценкой) в размере не менее 50% от рыночной стоимости и ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива - как правило, этот срок составляет не более двух лет.
https://1prime.ru/20240823/dokhody-851075755.html
https://1prime.ru/20240602/ukhod-848721966.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849019343_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_777a4feb5f038e79ba49dd9fdb2a0701.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
западные компании, бизнес
западные компании, Бизнес
Эксперт назвал доход бюджета от продажи бизнеса иностранными компаниями
Табах: госдоходы от продаж бизнеса иностранцами могут достичь 200 млрд руб
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Поступление в бюджет РФ доходов от продажи российского бизнеса иностранными компаниями до конца года с высокой вероятностью может вырасти от текущих 140 миллиардов до 180-200 миллиардов рублей, прокомментировал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Ранее агентство сообщило о том, что, по оперативным данным портала "Электронный бюджет" на 23 августа объем поступлений от продажи иностранцами бизнеса составил почти 140 миллиардов рублей или 49,7% от общего объема безвозмездных поступлений в бюджет (280,5 миллиарда).
Такая цифра связана с тем, что изначально объемы поступлений были оценены очень консервативно, а прошел ряд крупных сделок, подпадающих под этот сбор, прокомментировал Табах.
РБК: поступления в бюджет от сделок с иностранцами превысили план в 66 раз
На вопрос, достигнет ли к концу года их объем 180-200 миллиардов рублей, эксперт предположил, что "с высокой вероятностью достигнут". "Но это зависит от того, какие сделки не только получат одобрение правкомиссии, но и будут закрыты до конца года", - добавил Табах.
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России была создана в марте 2022 года, ее возглавил министр финансов Антон Силуанов. Правкомиссия наделена полномочиями одобрять сделок российских компаний с иностранными лицами недружественных государств, а также валютных операций.
В конце июля прошлого года власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В список вошли как новые условия, так и те, что уже были объявлены ранее, например, продажа активов с дисконтом (уценкой) в размере не менее 50% от рыночной стоимости и ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива - как правило, этот срок составляет не более двух лет.
Западные компании больше не хотят уходить. Какой фокус придумала Москва