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Эксперт назвал доход бюджета от продажи бизнеса иностранными компаниями - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Эксперт назвал доход бюджета от продажи бизнеса иностранными компаниями
Эксперт назвал доход бюджета от продажи бизнеса иностранными компаниями - 23.08.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал доход бюджета от продажи бизнеса иностранными компаниями
Поступление в бюджет РФ доходов от продажи российского бизнеса иностранными компаниями до конца года с высокой вероятностью может вырасти от текущих 140... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T16:03+0300
2024-08-23T16:03+0300
западные компании
бизнес
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Поступление в бюджет РФ доходов от продажи российского бизнеса иностранными компаниями до конца года с высокой вероятностью может вырасти от текущих 140 миллиардов до 180-200 миллиардов рублей, прокомментировал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Ранее агентство сообщило о том, что, по оперативным данным портала "Электронный бюджет" на 23 августа объем поступлений от продажи иностранцами бизнеса составил почти 140 миллиардов рублей или 49,7% от общего объема безвозмездных поступлений в бюджет (280,5 миллиарда). Такая цифра связана с тем, что изначально объемы поступлений были оценены очень консервативно, а прошел ряд крупных сделок, подпадающих под этот сбор, прокомментировал Табах. На вопрос, достигнет ли к концу года их объем 180-200 миллиардов рублей, эксперт предположил, что "с высокой вероятностью достигнут". "Но это зависит от того, какие сделки не только получат одобрение правкомиссии, но и будут закрыты до конца года", - добавил Табах. Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России была создана в марте 2022 года, ее возглавил министр финансов Антон Силуанов. Правкомиссия наделена полномочиями одобрять сделок российских компаний с иностранными лицами недружественных государств, а также валютных операций. В конце июля прошлого года власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В список вошли как новые условия, так и те, что уже были объявлены ранее, например, продажа активов с дисконтом (уценкой) в размере не менее 50% от рыночной стоимости и ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива - как правило, этот срок составляет не более двух лет.
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западные компании, бизнес
западные компании, Бизнес
16:03 23.08.2024
 
Эксперт назвал доход бюджета от продажи бизнеса иностранными компаниями

Табах: госдоходы от продаж бизнеса иностранцами могут достичь 200 млрд руб

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Поступление в бюджет РФ доходов от продажи российского бизнеса иностранными компаниями до конца года с высокой вероятностью может вырасти от текущих 140 миллиардов до 180-200 миллиардов рублей, прокомментировал РИА Новости главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах.
Ранее агентство сообщило о том, что, по оперативным данным портала "Электронный бюджет" на 23 августа объем поступлений от продажи иностранцами бизнеса составил почти 140 миллиардов рублей или 49,7% от общего объема безвозмездных поступлений в бюджет (280,5 миллиарда).
Такая цифра связана с тем, что изначально объемы поступлений были оценены очень консервативно, а прошел ряд крупных сделок, подпадающих под этот сбор, прокомментировал Табах.
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На вопрос, достигнет ли к концу года их объем 180-200 миллиардов рублей, эксперт предположил, что "с высокой вероятностью достигнут". "Но это зависит от того, какие сделки не только получат одобрение правкомиссии, но и будут закрыты до конца года", - добавил Табах.
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России была создана в марте 2022 года, ее возглавил министр финансов Антон Силуанов. Правкомиссия наделена полномочиями одобрять сделок российских компаний с иностранными лицами недружественных государств, а также валютных операций.
В конце июля прошлого года власти РФ определили список из 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса. В список вошли как новые условия, так и те, что уже были объявлены ранее, например, продажа активов с дисконтом (уценкой) в размере не менее 50% от рыночной стоимости и ограничение срока действия разрешения на обратный выкуп актива - как правило, этот срок составляет не более двух лет.
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