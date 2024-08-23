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США увеличивают экспорт легковых автомобилей в Китай
США увеличивают экспорт легковых автомобилей в Китай - 23.08.2024, ПРАЙМ
США увеличивают экспорт легковых автомобилей в Китай
Поставки легковых автомобилей из США в Китай уверенно растут четвертый месяц подряд и в июле составили 826,9 миллиона долларов, достигнув максимума с конца... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T05:34+0300
2024-08-23T05:34+0300
2024-08-23T05:35+0300
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей из США в Китай уверенно растут четвертый месяц подряд и в июле составили 826,9 миллиона долларов, достигнув максимума с конца прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли. Так, за месяц показатель вырос еще на 23%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавил 18,5%. При этом сам Китай в июле сократил поставки в США на 13%, продав легковых автомобилей на 349,6 миллиона долларов. Однако в годовом выражении динамика все-таки была положительной: экспорт авто из Китая в Штаты вырос на 29%. Всего в июле Китай закупил за рубежом легковых авто на 4,2 миллиарда долларов, что также стало максимумом с конца прошлого года, а сам продал такого транспорта на 7,9 миллиарда долларов.
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сша, легковые автомобилии, китай
Экономика, США, легковые автомобилии, КИТАЙ
США увеличивают экспорт легковых автомобилей в Китай
РИА Новости: США наращивают экспорт легковых автомобилей в Китай
МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Поставки легковых автомобилей из США в Китай уверенно растут четвертый месяц подряд и в июле составили 826,9 миллиона долларов, достигнув максимума с конца прошлого года, подсчитало РИА Новости по данным взаимной торговли.
Так, за месяц показатель вырос еще на 23%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибавил 18,5%.
При этом сам Китай в июле сократил поставки в США на 13%, продав легковых автомобилей на 349,6 миллиона долларов. Однако в годовом выражении динамика все-таки была положительной: экспорт авто из Китая в Штаты вырос на 29%.
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Всего в июле Китай закупил за рубежом легковых авто на 4,2 миллиарда долларов, что также стало максимумом с конца прошлого года, а сам продал такого транспорта на 7,9 миллиарда долларов.