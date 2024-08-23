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Рубль растет против юаня в пятницу - 23.08.2024, ПРАЙМ
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Рубль растет против юаня в пятницу
Рубль растет против юаня в пятницу - 23.08.2024, ПРАЙМ
Рубль растет против юаня в пятницу
Рубль в пятницу остается в плюсе по отношению к юаню, китайская валюта ранее в течение сессии уже обновила минимум с 26 июля, упав до отметки 11,67 рубля,... | 23.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-23T13:51+0300
2024-08-23T13:51+0300
экономика
россия
рубль
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Рубль в пятницу остается в плюсе по отношению к юаню, китайская валюта ранее в течение сессии уже обновила минимум с 26 июля, упав до отметки 11,67 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 13.37 мск теряет 2 копейки, до 11,82 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 121,2 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя прошлой сессии. Укрепление рубля происходит на фоне существенного роста торговой активности, что является следствием увеличения продаж валют со стороны экспортеров, начавших готовиться к пику налоговых выплат 28 августа, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка. "Текущий навес предложения на рынке носит локальный характер, однако в условиях сохраняющихся проблем с платежами, ограничивающих спрос, он способен уронить курс юаня на более низкие уровни. Допускаем уход китайской валюты в зону 11,5-11,7 рубля в ближайшие дни", добавляет он. Говоря о падении курса юаня, Алексей Антонов из компании "Алор брокер" допускает, что кто-то из крупных экспортеров продает юани для расчета с бюджетом по налогам либо для перевода выручки в рублевые депозиты. "Но в среднесрочной перспективе мы все-таки ждем плавного ослабления рубля из-за снижения цен на нефть. Впрочем, покупать валюту в целях приумножения капитала пока невыгодно, рублевые депозиты дадут больше", - добавляет он.
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россия, рубль
Экономика, РОССИЯ, рубль
13:51 23.08.2024
 
Рубль растет против юаня в пятницу

Рубль в пятницу остается в плюсе по отношению к юаню, упавшего до 11,67 рубля

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - ПРАЙМ, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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МОСКВА, 23 авг - ПРАЙМ. Рубль в пятницу остается в плюсе по отношению к юаню, китайская валюта ранее в течение сессии уже обновила минимум с 26 июля, упав до отметки 11,67 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 13.37 мск теряет 2 копейки, до 11,82 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 121,2 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя прошлой сессии.
Укрепление рубля происходит на фоне существенного роста торговой активности, что является следствием увеличения продаж валют со стороны экспортеров, начавших готовиться к пику налоговых выплат 28 августа, полагает Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.
"Текущий навес предложения на рынке носит локальный характер, однако в условиях сохраняющихся проблем с платежами, ограничивающих спрос, он способен уронить курс юаня на более низкие уровни. Допускаем уход китайской валюты в зону 11,5-11,7 рубля в ближайшие дни", добавляет он.
Говоря о падении курса юаня, Алексей Антонов из компании "Алор брокер" допускает, что кто-то из крупных экспортеров продает юани для расчета с бюджетом по налогам либо для перевода выручки в рублевые депозиты.
"Но в среднесрочной перспективе мы все-таки ждем плавного ослабления рубля из-за снижения цен на нефть. Впрочем, покупать валюту в целях приумножения капитала пока невыгодно, рублевые депозиты дадут больше", - добавляет он.
 
ЭкономикаРОССИЯрубль
 
 
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